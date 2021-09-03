В аэропорту Толмачево отключили электричество
В аэропорту Толмачево 3 сентября около 6 утра неожиданно отключили электричество. Из-за этого произошел сбой вылетов. Перед аэропортом собралась очередь из улетающих.
— С 06:08 до 06:40 сбой в электроснабжении. Вылетов в это время не было. Сейчас уже всё восстановлено, — рассказали в пресс-службе Толмачево.
Как сообщил читатель НГС, вылеты сильно задержали.
— На Москву рейс у нас был на 9 утра. Только сейчас в 9:10 прошли регистрацию. Впереди нас Анапа (вылет в 7.30), потом Санкт-Петербург, а потом только мы, — рассказал читатель НГС.
В Толмачево не первый раз отключают электричество. Плановое отключение было 10 февраля 2020 года. Из-за смены оборудования сотрудникам пришлось досматривать пассажиров и багаж в ручном режиме.