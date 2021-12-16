Со стройки нового терминала аэропорта Толмачево эвакуировали 450 человек — фото с учений

Сегодня, 16 декабря, на стройке нового терминала в аэропорту Толмачево провели плановые противопожарные учения — во время них с объекта эвакуировали 450 человек. На мероприятии побывал фотокорреспондент НГС.
В момент начала учений на стройплощадке находились около 450 рабочих, всего здесь трудится не менее 800 человек.
— Такие учения мы проводим 1–2 раза в год на крупных объектах. Такие мероприятия нужны для того, чтобы и руководство и рядовые работники знали не только в теории, но и на практике: что делать в чрезвычайных ситуациях, — рассказали корреспонденту НГС в отделе охраны труда ООО «АНТ ЯПЫ» (компания-строитель объекта).
Сотрудники компании, занимающейся реконструкцией Толмачево, после эвакуации ждали на улице окончания учений.
ООО «АНТ ЯПЫ» признано победителем тендера на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных / внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирска (Толмачево)». Стоимость контракта на строительство первого этапа площадью 56 тыс. кв. м составляет 13,672 миллиарда рублей.
Новый терминал в аэропорту начали строить осенью 2020 года. Площадь терминала составит 56 тысяч кв. м. Это больше, чем весь действующий аэровокзал, включая соединительную галерею между секторами A и B. Начать эксплуатацию нового терминала рассчитывают в августе 2022 года. В июле 2021 года он был готов на 40%.
11 декабря в Роспотребнадзоре рассказали, как усилили контроль в аэропорту Новосибирска из-за «омикрона». Пассажирам рейсов из 10 стран по прилету нужно изолироваться.