Новый терминал в аэропорту Толмачёво построен на 40% — что сейчас происходит на стройке под Новосибирском

В новосибирском аэропорту Толмачёво новый терминал построен на 40%
Строительство нового терминала новосибирского аэропорта Толмачёво закончено примерно на 40%. Об этом сообщил его директор Евгений Янкилевич. Сейчас работы идут по плану, отставания или опережения нет, но к зиме хотят поторопиться, чтобы в холода заниматься внутренней отделкой.
Терминал начали строить осенью 2020 года, а накануне 8 июля представители аэропорта показали корреспондентам НГС, как идет стройка — подробности в фоторепортаже.
Площадь терминала составит 56 тысяч
Рабочие на стройке сейчас выполняют один из сложных этапов — работу с металлом и бетоном. Некоторые стройматериалы подорожали: например, цена на металл выросла почти в 2 раза.
— Эти вопросы мы всегда обсуждаем с заказчиком, скоро решим их, — рассказал Бюлент Озтурк, генеральный подрядчик «Ант Япы».
Закрытие контура терминала назначено на февраль, но план хотят опередить из-за суровой сибирской зимы. Сейчас планируют к ноябрю закончить 85% ограждающих конструкций, чтобы зимой заниматься внутренней отделкой.
Планируется закрыть фасад здания стеклом.
— Это инвестиция во внешний вид. В Новосибирске появится аэропорт, который станет жемчужиной города, — отметил Владимир Иванов, генеральный директор группы компаний «Спектрум».
Стёкла для облицовки уже привезли, остекление планируют начать зимой. Один купол, который будет находиться на крыше, тоже привезли, по плану их будет четыре. Диаметр такого купола составляет
Терминал будет состоять из трех этажей, а общая высота составит более 30 метров. Эта часть будет полностью для внутреннего пассажиропотока. В перспективе планируется построить общий атриум, который станет входом и для внутренних, и для международных линий.
Сейчас у входа запроектированы фонтаны, но это не конечное решение, на их месте может находиться памятник
— Это один из эскизов, но не истина в последней инстанции, художественный вымысел, игра с вариациями. До конца проекта результат родится, — объяснил Антон Сошкин, менеджер проекта, технический заказчик «Спектрум».
Евгений Янкилевич провел сравнение пассажиропотока 2021 и 2019 годов, 2020 год в список не был включен из-за эпидемиологической обстановки.
— После пандемии мы полностью восстановили пассажиропоток. Его структура изменилась — стало больше внутрироссийских направлений, меньше международных. В этом году мы планируем обслужить порядка 7 миллионов человек, как в 2019 году.
Новый терминал будет привлекательным не только внешне, но внутренне, а пассажирам придется осваивать цифровые новшества.
— Не будет стойки, не будет девушки, будет регистрация по биометрическим признакам. Человек пришел, камера его опознала, выдала посадочный билет, ленточку на багаж, он спустил багаж на ленту и пошел, — Владимир Иванов, генеральный директор «Спектрум».
На стройке работают в основном граждане Турции, но из-за пандемии некоторых строителей взяли из России.
— Рабочие живут здесь недалеко от стройки, примерно в
После этого корреспондент НГС поинтересовалась, насколько большие комнаты у рабочих, сколько они квадратных метров. На этот вопрос выкрикнула неизвестная женщина, которая была настройке:
— В соответствии с СанПиН, — заявила она.
— Это сколько? — переспросила корреспондент.
— В соответствии с СанПиН, — снова выкрикнула женщина.
— 3 на 3, — ответил Анваржан Бадалов.
Интерьер внутри здания создадут студенты НГУАДИ, первое место в конкурсе заняла Екатерина Ноздёркина. Церемония награждения победителей и участников конкурса прошла в VIP-зале аэропорта Толмачёво. В дизайне приветствовалась символика Новосибирской области, которая характеризует город в разных сферах, сообщается на сайте компании «Спектрум».
Работы по созданию нового терминала оценили в 14 миллиардов рублей. До начала зимы строители шли с опережением графика в 1 месяц, после морозов — в 12 дней, какой была стройка в начале 2021 года, смотрите здесь.