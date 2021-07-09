Новый терминал в аэропорту Толмачёво построен на 40% — что сейчас происходит на стройке под Новосибирском

Строительство нового терминала новосибирского аэропорта Толмачёво закончено примерно на 40%. Об этом сообщил его директор Евгений Янкилевич. Сейчас работы идут по плану, отставания или опережения нет, но к зиме хотят поторопиться, чтобы в холода заниматься внутренней отделкой.

Терминал начали строить осенью 2020 года, а накануне 8 июля представители аэропорта показали корреспондентам НГС, как идет стройка — подробности в фоторепортаже.