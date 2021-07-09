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Новый терминал в аэропорту Толмачёво построен на 40% — что сейчас происходит на стройке под Новосибирском

Публикуем 11 кадров из будущего здания

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На стройке начали возводить металлические конструкции. Полностью закончить строительство терминала планируют в августе 2022 года

На стройке начали возводить металлические конструкции. Полностью закончить строительство терминала планируют в августе 2022 года

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В новосибирском аэропорту Толмачёво новый терминал построен на 40%

Строительство нового терминала новосибирского аэропорта Толмачёво закончено примерно на 40%. Об этом сообщил его директор Евгений Янкилевич. Сейчас работы идут по плану, отставания или опережения нет, но к зиме хотят поторопиться, чтобы в холода заниматься внутренней отделкой.

Терминал начали строить осенью 2020 года, а накануне 8 июля представители аэропорта показали корреспондентам НГС, как идет стройка — подробности в фоторепортаже.

Рабочие сейчас занимаются металлоконструкциями

Рабочие сейчас занимаются металлоконструкциями

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Площадь терминала составит 56 тысяч кв. м. Это больше, чем весь действующий аэровокзал, включая соединительную галерею между секторами A и B — эта территория составляет 53 тысяч кв. м. Начать эксплуатацию нового терминала рассчитывают в августе 2022 года, проект всего аэровокзального комплекса будет готов к 2025 году.

Также строители грунтуют здание

Также строители грунтуют здание

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Рабочие на стройке сейчас выполняют один из сложных этапов — работу с металлом и бетоном. Некоторые стройматериалы подорожали: например, цена на металл выросла почти в 2 раза.

— Эти вопросы мы всегда обсуждаем с заказчиком, скоро решим их, — рассказал Бюлент Озтурк, генеральный подрядчик «Ант Япы».

Закрытие контура терминала назначено на февраль, но план хотят опередить из-за суровой сибирской зимы. Сейчас планируют к ноябрю закончить 85% ограждающих конструкций, чтобы зимой заниматься внутренней отделкой.

Закрыть большую часть контура здания планируют к зиме

Закрыть большую часть контура здания планируют к зиме

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Планируется закрыть фасад здания стеклом.

— Это инвестиция во внешний вид. В Новосибирске появится аэропорт, который станет жемчужиной города, — отметил Владимир Иванов, генеральный директор группы компаний «Спектрум».

Аэропорт станет жемчужиной города благодаря своему внешнему виду

Аэропорт станет жемчужиной города благодаря своему внешнему виду

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Стёкла для облицовки уже привезли, остекление планируют начать зимой. Один купол, который будет находиться на крыше, тоже привезли, по плану их будет четыре. Диаметр такого купола составляет 32 м, высота — 8 м.

Купол будет соединен с колонной и будет напоминать самолетные турбины. По одному из планов перед терминалом будут устроены фонтаны

Купол будет соединен с колонной и будет напоминать самолетные турбины. По одному из планов перед терминалом будут устроены фонтаны

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Терминал будет состоять из трех этажей, а общая высота составит более 30 метров. Эта часть будет полностью для внутреннего пассажиропотока. В перспективе планируется построить общий атриум, который станет входом и для внутренних, и для международных линий.

Новый терминал будет в два раза выше старых зданий

Новый терминал будет в два раза выше старых зданий

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Сейчас у входа запроектированы фонтаны, но это не конечное решение, на их месте может находиться памятник А. И. Покрышкину или самолет.

— Это один из эскизов, но не истина в последней инстанции, художественный вымысел, игра с вариациями. До конца проекта результат родится, — объяснил Антон Сошкин, менеджер проекта, технический заказчик «Спектрум».

На данный момент выполнено 40% работ

На данный момент выполнено 40% работ

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Евгений Янкилевич провел сравнение пассажиропотока 2021 и 2019 годов, 2020 год в список не был включен из-за эпидемиологической обстановки.

— После пандемии мы полностью восстановили пассажиропоток. Его структура изменилась — стало больше внутрироссийских направлений, меньше международных. В этом году мы планируем обслужить порядка 7 миллионов человек, как в 2019 году.

«Телетрапов будет 6, хватит с запасом, мы посчитали с учетом дальнейшего развития», — Владимир Иванов (на фото справа). На фото слева директор аэропорта Евгений Янкилевич

«Телетрапов будет 6, хватит с запасом, мы посчитали с учетом дальнейшего развития», — Владимир Иванов (на фото справа). На фото слева директор аэропорта Евгений Янкилевич

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Новый терминал будет привлекательным не только внешне, но внутренне, а пассажирам придется осваивать цифровые новшества.

— Не будет стойки, не будет девушки, будет регистрация по биометрическим признакам. Человек пришел, камера его опознала, выдала посадочный билет, ленточку на багаж, он спустил багаж на ленту и пошел, — Владимир Иванов, генеральный директор «Спектрум».

На стройке работают в основном граждане Турции, но из-за пандемии некоторых строителей взяли из России.

Турки, которые работают на стройке, немного знают русский язык

Турки, которые работают на стройке, немного знают русский язык

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— Рабочие живут здесь недалеко от стройки, примерно в 700 м. Это как мини-государство, которое ни от кого не зависит: 2 общежития, кухня, техника, уборщики. В комнате живут по четверо рабочих, — рассказал Анваржан Бадалов, начальник отдел труда и техники безопасности.

После этого корреспондент НГС поинтересовалась, насколько большие комнаты у рабочих, сколько они квадратных метров. На этот вопрос выкрикнула неизвестная женщина, которая была настройке:

— В соответствии с СанПиН, — заявила она.

— Это сколько? — переспросила корреспондент.

— В соответствии с СанПиН, — снова выкрикнула женщина.

— 3 на 3, — ответил Анваржан Бадалов.

Новый терминал рассчитан на пассажиропоток в 10 миллионов человек

Новый терминал рассчитан на пассажиропоток в 10 миллионов человек

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Интерьер внутри здания создадут студенты НГУАДИ, первое место в конкурсе заняла Екатерина Ноздёркина. Церемония награждения победителей и участников конкурса прошла в VIP-зале аэропорта Толмачёво. В дизайне приветствовалась символика Новосибирской области, которая характеризует город в разных сферах, сообщается на сайте компании «Спектрум».

Дизайн интерьера зоны ожидания для пассажиров первого и бизнес-класса в аэропорту

Дизайн интерьера зоны ожидания для пассажиров первого и бизнес-класса в аэропорту

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Работы по созданию нового терминала оценили в 14 миллиардов рублей. До начала зимы строители шли с опережением графика в 1 месяц, после морозов — в 12 дней, какой была стройка в начале 2021 года, смотрите здесь.

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