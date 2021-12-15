В Новосибирске выдали разрешение на строительство участка четвертого моста — где он пройдет

В Новосибирске выдали разрешение Сибирской концессионной компании на строительство путепровода четвертого моста. Его длина составит 400 метров, ширина — 7,5. Документ опубликован на муниципальном портале.
Сейчас на участке ведут подготовительные работы для строительства. Во время работ на левом берегу изменят схему движения.
— Проектной документацией предусмотрено устройство временной объездной дороги на кольце площади Энергетиков для строительства опор путепровода. Строительство подпорной стены в районе домов
В компании уточнили, что сейчас на левом берегу сужена проезжая часть на улице Широкой в районе площади Труда и у МФЦ. Это необходимо для строительства трамвайной линии. Также строители сузили проезжую часть под железнодорожным мостом для размещения коллектора и тоннеля. В районе площади Энергетиков строят временные объездные дороги.
— Действующие ограничения будут сниматься постепенно по мере окончания работ по строительству искусственных сооружений на участке в районе площадей Энергетиков и Труда, — добавили в группе «ВИС».
На выходных стало известно, что пролетное строение четвертого моста достигло правого берега Оби. К концу года техническая готовность объекта составит 45%. Движение по нему откроют в декабре 2022 года.
Ранее концессионер сообщил, что площадь Энергетиков лишат кольцевого движения из-за стройки. Посмотрите на схеме, какие изменения произойдут до октября 2022 года.