15 декабря среда
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 6/10
usd 73.47
eur 82.83
Тема дняЧетвертый мост пройдет над пл. Энергетиков: схема
Все новости
Все новости

В Новосибирске выдали разрешение на строительство участка четвертого моста — где он пройдет

Рядом построят временную дорогу для объезда

4 866
34Обсудить

Поделиться

Планируется, что движение по мосту откроют в следующем декабре

Планируется, что движение по мосту откроют в следующем декабре

Поделиться

В Новосибирске выдали разрешение Сибирской концессионной компании на строительство путепровода четвертого моста. Его длина составит 400 метров, ширина — 7,5. Документ опубликован на муниципальном портале.

Сейчас на участке ведут подготовительные работы для строительства. Во время работ на левом берегу изменят схему движения.

— Проектной документацией предусмотрено устройство временной объездной дороги на кольце площади Энергетиков для строительства опор путепровода. Строительство подпорной стены в районе домов № 8–10 на улице Станционной предусмотрено проектом после переноса в новое положение правого поворота с проезда Энергетиков на Станционную, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС» (владеет Сибирской концессионной компанией).

Дорога пройдет над площадью Энергетиков

Дорога пройдет над площадью Энергетиков

Поделиться

В компании уточнили, что сейчас на левом берегу сужена проезжая часть на улице Широкой в районе площади Труда и у МФЦ. Это необходимо для строительства трамвайной линии. Также строители сузили проезжую часть под железнодорожным мостом для размещения коллектора и тоннеля. В районе площади Энергетиков строят временные объездные дороги.

— Действующие ограничения будут сниматься постепенно по мере окончания работ по строительству искусственных сооружений на участке в районе площадей Энергетиков и Труда, — добавили в группе «ВИС».

На выходных стало известно, что пролетное строение четвертого моста достигло правого берега Оби. К концу года техническая готовность объекта составит 45%. Движение по нему откроют в декабре 2022 года.

Ранее концессионер сообщил, что площадь Энергетиков лишат кольцевого движения из-за стройки. Посмотрите на схеме, какие изменения произойдут до октября 2022 года.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ВИСстроительствочетвертый мост
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter