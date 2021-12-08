ГЭТ начал ревизию оборудования после того, как сибирячку ударило током в троллейбусе

После того как жительницу Новосибирска ударило током в 23-м троллейбусе, МКП «ГЭТ» начал ревизию электрооборудования. Об этом НГС сообщили на предприятии.

— МКП «ГЭТ» проводит ревизию электрооборудования на всём подвижном составе и внеплановые инструктажи с водительским составом по соблюдению правил эксплуатации троллейбусов на линии, — сообщили в ГЭТе.

Там же добавили, что расследование инцидента продолжается.

Инцидент произошел около 13:50 на остановке «Красный проспект»: жительница Новосибирска Зинаида выходила из троллейбуса 23-го маршрута, и в этот момент ее ударило током. По ее словам, она упала, но ни водитель, ни кондуктор троллейбуса ей не помогли. Около часа она ждала на остановке, пока «отойдут» ноги.

