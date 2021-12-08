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ГЭТ начал ревизию оборудования после того, как сибирячку ударило током в троллейбусе

На прошлой неделе пассажиров дважды било током в троллейбусах

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На прошлой неделе пассажиров дважды било током в троллейбусах — <nobr class="_">№ 23</nobr> и <nobr class="_">№ 10</nobr>

На прошлой неделе пассажиров дважды било током в троллейбусах — № 23 и № 10

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После того как жительницу Новосибирска ударило током в 23-м троллейбусе, МКП «ГЭТ» начал ревизию электрооборудования. Об этом НГС сообщили на предприятии.

— МКП «ГЭТ» проводит ревизию электрооборудования на всём подвижном составе и внеплановые инструктажи с водительским составом по соблюдению правил эксплуатации троллейбусов на линии, — сообщили в ГЭТе.

Там же добавили, что расследование инцидента продолжается.

Инцидент произошел около 13:50 на остановке «Красный проспект»: жительница Новосибирска Зинаида выходила из троллейбуса 23-го маршрута, и в этот момент ее ударило током. По ее словам, она упала, но ни водитель, ни кондуктор троллейбуса ей не помогли. Около часа она ждала на остановке, пока «отойдут» ноги.

Зинаида рассказывала журналисту НГС, что после инцидента обратилась в больницу. В Следственном комитете начали доследственную проверку по статье 238 в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Через несколько дней, 5 декабря вечером, в троллейбусе № 10 в Дзержинском районе мужчину и его 6-летнего сына ударило током. Из-за удара пострадавшим пришлось обратиться в больницу. Следственный комитет по Новосибирской области также начал доследственную проверку.

Состояние общественного транспорта в Новосибирске постоянно подвергается критике. В частности, троллейбусы депутаты назвали «дровами».

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