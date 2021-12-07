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На станции метро «Речной вокзал» поставили новые турникеты — прошлые выпустили в 1973 году

Подключат их после 20 декабря

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Всего на станции поставят 26 новых турникетов

Всего на станции поставят 26 новых турникетов

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На станции метро «Речной вокзал» в новосибирском метрополитене поставили новые турникеты — они начнут работать после 20 декабря.

— Для увеличения пропускной способности прохода пассажиров к поездам метро на станции «Речной вокзал» расширяется линейка турникетов с увеличением количества проходов. Вместо старых турникетов 1973 года выпуска устанавливаются новые современные турникеты, — сообщили в новосибирском метро.

Пока установили подиум и сами турникеты. Сейчас работает служба сигнализации и связи, чтобы они заработали. Всего на станции «Речной вокзал» установят 26 новых турникетов. На выходе в сторону электричек турникеты обещают подключить до новогодних праздников, после 20 декабря.

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, старые турникеты пойдут на запчасти.

Современные турникеты начали устанавливать именно со станции «Речной вокзал», чтобы избежать толп во время проведения массовых мероприятий, как это было в День Победы. Аукцион на закупку 26 новых турникетов за 30 миллионов рублей Новосибирский метрополитен объявил летом. В документах закупки говорилось о том, что высота турникетов должна быть не менее 1,4 метра, ширина прохода — не меньше 56 сантиметров и не больше 120 сантиметров. Турникет должен работать при температурах от -35 °C до +40 °C, а срок их службы не меньше 10 лет. По документам сайта госзакупок, победителем аукциона стал участник № 2, который предложил сумму 24 миллиона 414 тысяч рублей. Имя компании в документах закупки не указано.

В отличие от метро, в трамваях решили отказаться от турникетов, но перевести транспорт на бескондукторную систему.

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