На станции метро «Речной вокзал» поставили новые турникеты — прошлые выпустили в 1973 году

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, старые турникеты пойдут на запчасти.

Современные турникеты начали устанавливать именно со станции «Речной вокзал», чтобы избежать толп во время проведения массовых мероприятий, как это было в День Победы. Аукцион на закупку 26 новых турникетов за 30 миллионов рублей Новосибирский метрополитен объявил летом. В документах закупки говорилось о том, что высота турникетов должна быть не менее 1,4 метра, ширина прохода — не меньше 56 сантиметров и не больше 120 сантиметров. Турникет должен работать при температурах от -35 °C до +40 °C , а срок их службы не меньше 10 лет. По документам сайта госзакупок, победителем аукциона стал участник № 2 , который предложил сумму 24 миллиона 414 тысяч рублей. Имя компании в документах закупки не указано.

В отличие от метро, в трамваях решили отказаться от турникетов, но перевести транспорт на бескондукторную систему.