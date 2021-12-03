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Новосибирские автомобилисты застряли в длинных пробках: в городе зафиксированы десятки аварий

Дорожная обстановка ухудшилась из-за сильного снегопада

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Вечером в Новосибирске автомобилисты застряли в длинных пробках из-за снегопада. Погодные условия привели к гигантскому количеству аварий на дорогах. Согласно 2ГИС, на обоих берегах города их около десятка. Смотрим, где сейчас ехать не стоит.

Так сейчас выглядит дорожная обстановка на правом берегу Новосибирска. Все аварии даже не умещаются в один скрин

Так сейчас выглядит дорожная обстановка на правом берегу Новосибирска. Все аварии даже не умещаются в один скрин

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Согласно сервису 2ГИС, сейчас не стоит ехать по Красному проспекту, улицам Бориса Богаткова, Кошурникова, Кирова, Никитина, Фабричной, Нарымской и Большевистской на правом берегу.

На левом берегу аварий меньше

На левом берегу аварий меньше

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На левом же берегу Новосибирска лучше по возможности объехать стороной проезд Энергетиков, улицы Котовского, Станционную, Сибиряков-Гвардейцев и Тюменскую.

В районе 18 часов сервис оценивал дорожную обстановку в 9 баллов, однако затем она стала улучшаться. Сейчас пробки оцениваются в 7 баллов и постепенно падают.

На прошлой неделе на дорогах Новосибирска образовались 10-балльные пробки, сковавшие улицы города.

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