Новосибирск накрыло метелью: рассказываем, когда погода изменится и в городе будет -25 градусов

Новосибирцев ждут очень теплые выходные, за которыми придут настоящие декабрьские морозы. В субботу и воскресение, по прогнозам синоптиков, температура не опустится ниже -8 градусов даже ночью.

— Сейчас у нас тепло, потому что мы находимся в южной части антициклона, и воздух поступает из районов северного Казахстана, а осадки идут преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Воздушная масса теплая, влажная и ветреная. Существенное похолодание ожидаем с 8 декабря на несколько дней — в ночные часы до -25 градусов, днем — -18... -19 градусов, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — В этом году мы отмечаем, что декабрь теплее нормы.