3 декабря пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 74.06
eur 83.81
Тема дняЧем известен задержанный совладелец SPAR
Все новости
Все новости

Новосибирск накрыло метелью: рассказываем, когда погода изменится и в городе будет -25 градусов

Сейчас над регионом находится южный антициклон

3 250
17Обсудить

Поделиться

Снегопады и потепление задержатся в городе ненадолго

Снегопады и потепление задержатся в городе ненадолго

Поделиться

Новосибирцев ждут очень теплые выходные, за которыми придут настоящие декабрьские морозы. В субботу и воскресение, по прогнозам синоптиков, температура не опустится ниже -8 градусов даже ночью.

— Сейчас у нас тепло, потому что мы находимся в южной части антициклона, и воздух поступает из районов северного Казахстана, а осадки идут преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Воздушная масса теплая, влажная и ветреная. Существенное похолодание ожидаем с 8 декабря на несколько дней — в ночные часы до -25 градусов, днем — -18... -19 градусов, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — В этом году мы отмечаем, что декабрь теплее нормы.

Сегодня днем был +1 градус

Сегодня днем был +1 градус

Поделиться

Метель очень сильная

Метель очень сильная

Поделиться

Город вновь засыпает снегом

Город вновь засыпает снегом

Поделиться

4 декабря, в субботу, ожидается небольшой снег. Ветер западный силой 6–11 м/с, местами ночью порывы до 16 м/с, температура ночью составит -5... -7 градусов, днем -3... -5 градусов.

В воскресенье, 5 декабря, ночью возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер также юго-западный 4–9 м/с, а днем порывы до 14 м/с. Ночная температура будет до -6... -8 градусов, дневная — -2... -4 градуса.

В понедельник, 6 декабря, преимущественно без осадков, ветер юго-западный силой 4–9 м/с. Ночная температура составит -6... -8 градусов, дневная — -3... -5 градусов.

Новосибирцев ждут очень теплые выходные

Новосибирцев ждут очень теплые выходные

Поделиться

А холода ударят 8 декабря

А холода ударят 8 декабря

Поделиться

Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

декабрьзимапогода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться