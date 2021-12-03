Новосибирск накрыло метелью: рассказываем, когда погода изменится и в городе будет -25 градусов

Новосибирцев ждут очень теплые выходные, за которыми придут настоящие декабрьские морозы. В субботу и воскресение, по прогнозам синоптиков, температура не опустится ниже -8 градусов даже ночью.
— Сейчас у нас тепло, потому что мы находимся в южной части антициклона, и воздух поступает из районов северного Казахстана, а осадки идут преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Воздушная масса теплая, влажная и ветреная. Существенное похолодание ожидаем с 8 декабря на несколько дней — в ночные часы до -25 градусов, днем —
4 декабря, в субботу, ожидается небольшой снег. Ветер западный силой 6–11 м/с, местами ночью порывы до 16 м/с, температура ночью составит
В воскресенье, 5 декабря, ночью возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер также юго-западный 4–9 м/с, а днем порывы до 14 м/с. Ночная температура будет до
В понедельник, 6 декабря, преимущественно без осадков, ветер юго-западный силой 4–9 м/с. Ночная температура составит
Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.