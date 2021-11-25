В новосибирском автобусе второй день выдают билеты с ценой на 5 рублей выше тарифа

Утром 25 ноября в Новосибирске пассажиры автобуса
— Сегодня ехала на автобусе
В компании «Диамант-1», обслуживающей этот маршрут, рассказали, что вчера и сегодня пассажирам действительно выдавали билеты с ценой 30 рублей вместо 25. Причина — в кратковременном сбое поставок билетов, из-за чего часть билетов взяли с маршрутки
— Нет, это совершенно не подготовка к повышению тарифа. Просто у нас возник такой нюанс — закончились билеты 25-рублевые, — объяснил замруководителя компании Александр Фторов. — ООО «Диамант» является перевозчиком маршрута
По его словам, билеты с ценой 25 рублей уже поступили перевозчику, их начнут выдавать пассажирам с завтрашнего дня.
Что касается повышения цен на проезд, власти действительно обсуждают такую возможность, а перевозчики уже подали документы на повышение тарифов в профильный департамент.