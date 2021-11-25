В новосибирском автобусе второй день выдают билеты с ценой на 5 рублей выше тарифа

Утром 25 ноября в Новосибирске пассажиры автобуса № 43 получили билеты с ценой, которая оказалась на 5 рублей выше тарифа. Перевозчик объяснил это временным перебоем.



— Сегодня ехала на автобусе № 43 . Заплатила за проезд 25 рублей. Выдали вот такой билет. Как я понимаю, уже подготовились к повышению тарифов. У меня возник вопрос — на 5 рублей повысят проезд в наземном общественном транспорте? — написала в редакцию НГС пассажирка автобуса.