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В новосибирском автобусе второй день выдают билеты с ценой на 5 рублей выше тарифа

Перевозчик объяснил ситуацию сбоем в поставках билетов

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В новых билетах цена на проезд выше на 5 рублей

В новых билетах цена на проезд выше на 5 рублей

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Утром 25 ноября в Новосибирске пассажиры автобуса № 43 получили билеты с ценой, которая оказалась на 5 рублей выше тарифа. Перевозчик объяснил это временным перебоем.

— Сегодня ехала на автобусе № 43. Заплатила за проезд 25 рублей. Выдали вот такой билет. Как я понимаю, уже подготовились к повышению тарифов. У меня возник вопрос — на 5 рублей повысят проезд в наземном общественном транспорте? — написала в редакцию НГС пассажирка автобуса.

В компании «Диамант-1», обслуживающей этот маршрут, рассказали, что вчера и сегодня пассажирам действительно выдавали билеты с ценой 30 рублей вместо 25. Причина — в кратковременном сбое поставок билетов, из-за чего часть билетов взяли с маршрутки № 30, которую также обслуживает компания.

— Нет, это совершенно не подготовка к повышению тарифа. Просто у нас возник такой нюанс — закончились билеты 25-рублевые, — объяснил замруководителя компании Александр Фторов. — ООО «Диамант» является перевозчиком маршрута № 30, где стоимость билета — 30 рублей. Билеты взяли оттуда, так как мы не можем выпустить пассажиров автобусов без билетов.

По его словам, билеты с ценой 25 рублей уже поступили перевозчику, их начнут выдавать пассажирам с завтрашнего дня.

Что касается повышения цен на проезд, власти действительно обсуждают такую возможность, а перевозчики уже подали документы на повышение тарифов в профильный департамент.

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общественный транспортповышение тарифов в транспорте
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