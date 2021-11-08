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Стало известно, когда откроют движение по второму съезду транспортной развязки четвертого моста

Концессионер назвал сроки

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Ранее на правом берегу Оби было запущено движение автомобилей по первому съезду

Ранее на правом берегу Оби было запущено движение автомобилей по первому съезду

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Движение по второму съезду четвертого моста в Новосибирске откроют в декабре

Движение по второму съезду правобережной транспортной развязки четвертого моста в Новосибирске планируют открыть в декабре. Об этом сообщила пресс-служба концессионера — группы «ВИС». Сейчас съезд готовят к запуску.

Продолжают сооружать пилон моста. Всего для полного сооружения пилона необходимо уложить 6974 кубометра бетона и смонтировать верхнюю металлическую распорку массой больше 214 тонн. Высота пилона составит 114 метров

Продолжают сооружать пилон моста. Всего для полного сооружения пилона необходимо уложить 6974 кубометра бетона и смонтировать верхнюю металлическую распорку массой больше 214 тонн. Высота пилона составит 114 метров

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— Реализация концессионного проекта по созданию четвертого моста в Новосибирске ведется в соответствии с графиком. Работы на десяти технологических площадках на обоих берегах Оби не останавливались даже во время объявленных выходных дней в связи с обострением противоэпидемической ситуации, — заявили в компании.

В настоящий момент завершены все монолитные работы по устройству подпорных стен и пешеходных тоннелей, уложены два слоя асфальтобетона. Ранее на правом берегу Оби было запущено движение автомобилей по первому съезду.

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Также завершен первый этап реконструкции Зыряновского путепровода. Полностью готовы 11 из 18 опор мостового перехода. Идет 11-й из 16 этапов надвижки пролетного строения над руслом реки.

На каждой площадке задействованы профильные бригады, работают башенные и автокраны, экскаваторы, катки, гидромолоты

На каждой площадке задействованы профильные бригады, работают башенные и автокраны, экскаваторы, катки, гидромолоты

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Мост еще не достроен, но уже активно фигурирует в новостях. Так, на днях охранники строящегося четвертого моста заявили, что два месяца не получают зарплату. В ответ подрядчик обвинил концессионера.

В конце сентября водитель самогруза устроил смертельное ДТП в Ленинском районе Новосибирска. Он ехал с объекта компании, которая строит четвертый мост, и задавил женщину, которая шла по тротуару вместе с ребенком. Тогда концессионер начал проверку.

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ВИСчетвертый мост
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