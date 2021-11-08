Стало известно, когда откроют движение по второму съезду транспортной развязки четвертого моста

Движение по второму съезду четвертого моста в Новосибирске откроют в декабре
Движение по второму съезду правобережной транспортной развязки четвертого моста в Новосибирске планируют открыть в декабре. Об этом сообщила пресс-служба концессионера — группы «ВИС». Сейчас съезд готовят к запуску.
— Реализация концессионного проекта по созданию четвертого моста в Новосибирске ведется в соответствии с графиком. Работы на десяти технологических площадках на обоих берегах Оби не останавливались даже во время объявленных выходных дней в связи с обострением противоэпидемической ситуации, — заявили в компании.
В настоящий момент завершены все монолитные работы по устройству подпорных стен и пешеходных тоннелей, уложены два слоя асфальтобетона. Ранее на правом берегу Оби было запущено движение автомобилей по первому съезду.
Также завершен первый этап реконструкции Зыряновского путепровода. Полностью готовы 11 из 18 опор мостового перехода. Идет 11-й из 16 этапов надвижки пролетного строения над руслом реки.
Мост еще не достроен, но уже активно фигурирует в новостях. Так, на днях охранники строящегося четвертого моста заявили, что два месяца не получают зарплату. В ответ подрядчик обвинил концессионера.
В конце сентября водитель самогруза устроил смертельное ДТП в Ленинском районе Новосибирска. Он ехал с объекта компании, которая строит четвертый мост, и задавил женщину, которая шла по тротуару вместе с ребенком. Тогда концессионер начал проверку.