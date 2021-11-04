Подрядчик обвинил концессионера четвертого моста в Новосибирске в невыплате заплаты охранникам

— У группы «ВИС» нет прямых договорных отношений с ООО ЧОП «ТИТАН-М», данная организация является субподрядчиком компании АО «Индивидуальные Бизнес Решения», с которой у генподрядчика строительства мостового перехода через реку Обь действуют договоры на выполнение ряда работ. Ответственность за своевременную оплату выполненных работ своим контрагентам в данном случае несет АО «ИнБР», — сообщили в ГК «ВИС» в ответ на запрос НГС.

Гендиректор «ТИТАН-М» Валерий Кули-Оглы уточнил, что охранникам стройки четвертого моста платили из суммы, полученной от компании «ВИС» через АО «ИнБР».



— С 3 августа 2020 года по 20 октября 2021 года ООО ЧОП «ТИТАН-М» обеспечивало охрану строительных площадок и объектов компании «ВИС». Руководство ООО ЧОП «ТИТАН-М» всегда своевременно и в полном объеме производило выплату заработной платы своим работникам. Источником для выплаты заработной платы работникам, а также для осуществления хозяйственной деятельности ООО ЧОП «ТИТАН-М» в целом служили деньги, выделяемые компанией «ВИС» для охраны своих объектов. Поэтому пока «ВИС» оплачивала услуги по охране, никаких проблем с выплатой заработной платы нашим сотрудникам не было. Проблемы начались при оплате наших услуг за сентябрь. Я неоднократно обращался к руководству АО «ИнБР» с просьбой решить вопрос с оплатой. АО «ИнБР» в свою очередь также обращалось к новому руководству компании «ВИС», но «ВИС» оплаты так и не произвела. Так как «ВИС» не выделил деньги на оплату услуг по охране и за октябрь 2021 года, то ООО ЧОП «ТИТАН-М» 21 октября 2021 года приостановило оказание услуг по охране объектов «ВИС» до погашения задолженности. У ООО ЧОП «ТИТАН-М» временно нет возможности для выплаты заработной платы сотрудникам, но руководство компании изыскивает возможности привлечения заемных средств для погашения своих обязательств перед работниками и одновременно предпринимает действия для скорейшей оплаты заказчиком суммы задолженности за наши услуги, оказанные в сентябре и октябре 2021 года.

