Подрядчик обвинил концессионера четвертого моста в Новосибирске в невыплате заплаты охранникам

Некоторое время назад охранники строящегося четвертого моста заявили, что уже два месяца не получают зарплату. По их словам, они направили коллективную жалобу в трудовую инспекцию Москвы. После публикации НГС новосибирские следователи начали доследственную проверку.
Ранее в «ВИС» заявили, что прямых договорных отношений между ними и ООО ЧОП «ТИТАН-М» нет, и деньги нужно требовать с подрядчика — АО «Индивидуальные Бизнес Решения» (АО «ИнБР»), поскольку прямой договор заключен именно с этой компанией.
— У группы «ВИС» нет прямых договорных отношений с ООО ЧОП «ТИТАН-М», данная организация является субподрядчиком компании АО «Индивидуальные Бизнес Решения», с которой у генподрядчика строительства мостового перехода через реку Обь действуют договоры на выполнение ряда работ. Ответственность за своевременную оплату выполненных работ своим контрагентам в данном случае несет АО «ИнБР», — сообщили в ГК «ВИС» в ответ на запрос НГС.
Гендиректор «ТИТАН-М» Валерий Кули-Оглы уточнил, что охранникам стройки четвертого моста платили из суммы, полученной от компании «ВИС» через АО «ИнБР».
— С 3 августа 2020 года по 20 октября 2021 года ООО ЧОП «ТИТАН-М» обеспечивало охрану строительных площадок и объектов компании «ВИС». Руководство ООО ЧОП «ТИТАН-М» всегда своевременно и в полном объеме производило выплату заработной платы своим работникам. Источником для выплаты заработной платы работникам, а также для осуществления хозяйственной деятельности ООО ЧОП «ТИТАН-М» в целом служили деньги, выделяемые компанией «ВИС» для охраны своих объектов. Поэтому пока «ВИС» оплачивала услуги по охране, никаких проблем с выплатой заработной платы нашим сотрудникам не было. Проблемы начались при оплате наших услуг за сентябрь. Я неоднократно обращался к руководству АО «ИнБР» с просьбой решить вопрос с оплатой. АО «ИнБР» в свою очередь также обращалось к новому руководству компании «ВИС», но «ВИС» оплаты так и не произвела. Так как «ВИС» не выделил деньги на оплату услуг по охране и за октябрь 2021 года, то ООО ЧОП «ТИТАН-М» 21 октября 2021 года приостановило оказание услуг по охране объектов «ВИС» до погашения задолженности. У ООО ЧОП «ТИТАН-М» временно нет возможности для выплаты заработной платы сотрудникам, но руководство компании изыскивает возможности привлечения заемных средств для погашения своих обязательств перед работниками и одновременно предпринимает действия для скорейшей оплаты заказчиком суммы задолженности за наши услуги, оказанные в сентябре и октябре 2021 года.
После этого на связь с редакцией вышло руководство АО «ИнБР». По утверждению руководителя филиала АО «ИнБР» Андрея Виноградова, сбой в оплате произошел одновременно с кадровыми изменениями в ООО ПФ «ВИС».
— АО «ИнБР» обеспокоено ситуацией с невыплатой заработной платы работникам ООО ЧОП «ТИТАН-М». Услуги по охране объектов оказывались надлежащим образом, без каких-либо замечаний со стороны ООО ПФ «ВИС». К сожалению, после имевших место в сентябре 2021 года кадровых изменений в руководстве ООО ПФ «ВИС» указанная компания по неизвестной причине приостановила финансирование охраны своих объектов, что не замедлило сказаться на работниках ЧОП, стабильность оплаты труда которых напрямую зависит от аккуратности движения денежных средств по цепочке: генподрядчик — подрядчик — субподрядчик. На текущий момент вопрос с оплатой услуг по охране объектов генподрядчика не разрешен. Разрешение возникшей проблемы всецело зависит от погашения ООО ПФ «ВИС» задолженности за услуги, оказанные охранными предприятиями в сентябре и октябре 2021 года, — резюмировал подрядчик.
В АО «ИнБР» добавили, что руководство направило в адрес ООО ПФ «ВИС» письменные обращения с просьбой оплатить оказанные услуги, а также провело ряд рабочих встреч с руководством генподрядчика по вопросу погашения задолженности. По мнению руководства, «проблема была надлежащим образом обозначена и предприняты возможные в данной ситуации действия по ее нормализации».