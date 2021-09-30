Концессионер четвертого моста начал проверку после смертельного ДТП, где водитель самогруза задавил женщину

Водитель самогруза, который утром 30 сентября устроил смертельное ДТП в Ленинском районе Новосибирска, ехал с объекта компании, которая строит четвертый мост. Грузовик задавил женщину, которая шла по тротуару вместе с ребенком.

— 30 сентября при производстве работ по вывозу материалов с площадки, где выполнялись работы по переустройству теплотрассы, на улице Восточный поселок произошла трагедия. Водитель самогруза, привлеченного субподрядной организацией по договору предоставления услуг, двигаясь по тротуару, совершил наезд на женщину и ребенка. От полученных травм женщина скончалась, ребенок с травмами доставлен в больницу, — рассказали в пресс-службе Группы «ВИС», концессионере строительства четвертого моста.

