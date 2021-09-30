Концессионер четвертого моста начал проверку после смертельного ДТП, где водитель самогруза задавил женщину

Водитель самогруза, который утром 30 сентября устроил смертельное ДТП в Ленинском районе Новосибирска, ехал с объекта компании, которая строит четвертый мост. Грузовик задавил женщину, которая шла по тротуару вместе с ребенком.
— 30 сентября при производстве работ по вывозу материалов с площадки, где выполнялись работы по переустройству теплотрассы, на улице Восточный поселок произошла трагедия. Водитель самогруза, привлеченного субподрядной организацией по договору предоставления услуг, двигаясь по тротуару, совершил наезд на женщину и ребенка. От полученных травм женщина скончалась, ребенок с травмами доставлен в больницу, — рассказали в пресс-службе Группы «ВИС», концессионере строительства четвертого моста.
В компании также уточнили, что место трагедии находится за пределами строительной площадки, на которой к сегодняшнему дню работы завершены.
— По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения. Производственная фирма «ВИС» проводит внутреннюю проверку и оказывает полное содействие правоохранительным органам, занимающимся установлением обстоятельств ЧП. Группа «ВИС» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей и окажет необходимую помощь, добавили в компании.
В группе «Инцидент Новосибирск» одна из жительниц дома, рядом с которым произошла трагедия, рассказывала, что самосвал вывозил стройматериалы с площадки и ехал медленно.
— Я видела что машина с краном стояла на тротуаре перед домом. Сзади, где находятся колеса, что-то лежало, сначала я подумала, что это мешки со строительным мусором, потом, когда обошла машину с другой стороны, я увидела ноги. Вокруг бегали люди и сзади стояла женщина и держала ребенка на руках. Со второго этажа дома женщина в возрасте что-то кричала, это было похоже на проклятия, — сообщила корреспонденту НГС еще одна свидетельница Елена Иванова.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которая принадлежала Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности Владимира Путина, его спарринг-партнеру по дзюдо).
В начале сентября в Новосибирской области в селе Толмачево водитель иномарки насмерть сбил 1,5-годовалую девочку. Ребенок самостоятельно вышел во двор дома.