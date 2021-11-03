По Новосибирску провезли новые низкопольные троллейбусы — кому они достанутся

По этой программе Красноярску выделили почти 2,5 миллиарда рублей на закупку электротранспорта. Предполагается, что новые троллейбусы и трамваи помогут улучшить качество воздуха в мегаполисе. Кроме Красноярска деньги на меры по улучшению качества воздуха получат еще три сибирских города: Омск, Новокузнецк и Братск. Интересно, что в правительстве думают расширить список претендентов на участие в проекте до 48 городов. Новосибирска там нет, но есть Искитим

Троллейбус со 100% низким полом модели 6281 «Адмирал» может быть стандартным троллейбусом с аккумуляторными батареями, с автономным ходом на накопителях энергии, троллейбус с автономным ходом на большие расстояния, оборудованный дизель-генераторной установкой. «Адмирал» на 80% состоит из российских комплектующих (по данным pk-ts.org).

В конце октября в Красноярске на заседании горсовета рассмотрели проект муниципальной программы пассажирских перевозок на следующий год. В бюджете города предусмотрели финансы на обновление парка электротранспорта, сообщает НГС24.

