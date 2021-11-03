По Новосибирску провезли новые низкопольные троллейбусы — кому они достанутся

По Новосибирску для Красноярска провезли низкопольные троллейбусы «Адмирал»
3 ноября по Новосибирску провезли новые низкопольные троллейбусы, предназначенные для другого города. Фотографиями транспорта новосибирцы поделились в соцсетях.
Низкопольные троллейбусы модели
Как уточнил корреспонденту НГС источник в сфере городского общественного транспорта, троллейбусы проехали мимо Новосибирска — их отправляют в Красноярск. Не исключено, что как раз по программе «Чистый воздух», в которую Новосибирск не попал.
По этой программе Красноярску выделили почти 2,5 миллиарда рублей на закупку электротранспорта. Предполагается, что новые троллейбусы и трамваи помогут улучшить качество воздуха в мегаполисе. Кроме Красноярска деньги на меры по улучшению качества воздуха получат еще три сибирских города: Омск, Новокузнецк и Братск. Интересно, что в правительстве думают расширить список претендентов на участие в проекте до 48 городов. Новосибирска там нет, но есть Искитим
Троллейбус со 100% низким полом модели 6281 «Адмирал» может быть стандартным троллейбусом с аккумуляторными батареями, с автономным ходом на накопителях энергии, троллейбус с автономным ходом на большие расстояния, оборудованный дизель-генераторной установкой. «Адмирал» на 80% состоит из российских комплектующих (по данным pk-ts.org).
В конце октября в Красноярске на заседании горсовета рассмотрели проект муниципальной программы пассажирских перевозок на следующий год. В бюджете города предусмотрели финансы на обновление парка электротранспорта, сообщает НГС24.
— В этом году мы уже приобрели 24 троллейбуса с автономным ходом. Кроме того, по программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» мы закупаем новых 25 трамваев и 50 троллейбусов, а это значит, что подвижной состав электротранспорта обновится на 72%. В следующем году мы продолжим участие во всех проектах по обновлению пассажирского транспорта и в привлечении федеральных средств на эти цели, — прокомментировал Игорь Манченко, руководитель Департамента транспорта Красноярска.
В октябре прошлого года на маршруты Новосибирска вышла первая машина из партии б/у троллейбусов, подаренных Новосибирску после закрытия троллейбусного движения в Твери.