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Сказочная атмосфера или снежный коллапс? Фото и видео с занесенных улиц Новосибирска

Официально зима еще не началась, а жители уже жалуются, что ходить трудно

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Дорожники успели нагрести огромные сугробы

Дорожники успели нагрести огромные сугробы

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Новосибирск покрылся сугробами из-за четырехдневных снегопадов

Снегопады, которые идут в Новосибирске с выходных, уже засыпали город сугробами. В ближайшие дни сибиряков ждет похолодание с ночными температурами до -19 градусов по Цельсию. Но это не спасет — снег прекратится на очень короткое время.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на улицах города и снял, как в Новосибирске убирают снег. А также читатели прислали нам свои фото и видео с улиц и высказывают недовольство тем, что неудобно ходить.

Пешеходам сейчас особо тяжело — снег быстро превращается в грязную кашу

Пешеходам сейчас особо тяжело — снег быстро превращается в грязную кашу

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Лестницы усыпаны снегом, поэтому нужно быть очень аккуратными

Лестницы усыпаны снегом, поэтому нужно быть очень аккуратными

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Дворники стараются расчищать дорожки

Дворники стараются расчищать дорожки

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В парках сказочная атмосфера

В парках сказочная атмосфера

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Техника старается справиться с непогодой

Техника старается справиться с непогодой

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Совсем скоро в город придет мороз

Совсем скоро в город придет мороз

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Многие жители недовольны вчерашней ночной уборкой дорог.

— Про уборку на проспекте Дзержинского — отвратительное отношение, только для галочки, дорога как стиральная доска. На островки трамвайные накидали кучи снега. Кучи снега на разделительной полосе.

Остановки трамваев засыпаны снегом

Остановки трамваев засыпаны снегом

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Водителям на такой дороге нужно быть очень внимательными

Водителям на такой дороге нужно быть очень внимательными

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На пешеходном переходе на «Золотой Ниве»

На пешеходном переходе на «Золотой Ниве»

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Если вам не хватило зимних фотографий, посмотрите репортаж с улиц нашего города, который вчера завалило пушистым снегом.

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снегопадуборка дорог
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