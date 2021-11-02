Сказочная атмосфера или снежный коллапс? Фото и видео с занесенных улиц Новосибирска

Новосибирск покрылся сугробами из-за четырехдневных снегопадов
Снегопады, которые идут в Новосибирске с выходных, уже засыпали город сугробами. В ближайшие дни сибиряков ждет похолодание с ночными температурами до -19 градусов по Цельсию. Но это не спасет — снег прекратится на очень короткое время.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на улицах города и снял, как в Новосибирске убирают снег. А также читатели прислали нам свои фото и видео с улиц и высказывают недовольство тем, что неудобно ходить.
Многие жители недовольны вчерашней ночной уборкой дорог.
— Про уборку на проспекте Дзержинского — отвратительное отношение, только для галочки, дорога как стиральная доска. На островки трамвайные накидали кучи снега. Кучи снега на разделительной полосе.
Если вам не хватило зимних фотографий, посмотрите репортаж с улиц нашего города, который вчера завалило пушистым снегом.