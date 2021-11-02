Сказочная атмосфера или снежный коллапс? Фото и видео с занесенных улиц Новосибирска

Снегопады, которые идут в Новосибирске с выходных, уже засыпали город сугробами. В ближайшие дни сибиряков ждет похолодание с ночными температурами до -19 градусов по Цельсию. Но это не спасет — снег прекратится на очень короткое время.



Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на улицах города и снял, как в Новосибирске убирают снег. А также читатели прислали нам свои фото и видео с улиц и высказывают недовольство тем, что неудобно ходить.