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В Новосибирске объявили аукцион на ремонт метромоста

В галерее установят новые витражи

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Ремонт проведут до конца 2022 года

Ремонт проведут до конца 2022 года

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В Новосибирске отремонтируют галерею метромоста

Новосибирский метрополитен объявил аукцион на ремонт галереи метромоста. За него готовы заплатить 354,1 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, победитель торгов должен будет выполнить демонтажные работы, установить новые витражи и витрины, выполнить облицовку и герметизацию швов. Время выполнения работ — с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 и с 00:00 до 05:00.

Электронный аукцион на ремонт проведут 18 ноября. Подрядчик должен выполнить ремонт до 31 декабря 2022 года.

О том, что метромост в Новосибирске отремонтируют, стало известно в октябре прошлого года. Тогда мэр Анатолий Локоть заявил, что галерею обустроят так, чтобы из нее было видно новый ЛДС.

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госзакупкиметрометромост
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