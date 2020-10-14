Новосибирский метромост изменят ради красивых видов — мэр рассказал, что будет нового

Новосибирский метромост хотят отремонтировать — там планируется заменить конструкции оконных рам и стекла. Таким образом с метромоста будет открываться вид на набережную и новый ЛДС.

— Мы намерены сохранить цветовую гамму. Конструкция стекол и рам будет другая — она прямо скажем пострадала от вандальных действий, тут бросали, стреляли, всякое было. Поэтому стёкла закрывали непрозрачными щитами. Конечно, так не будет — всё будет приводиться в порядок. Основное решение — галерея будет светопроницаема. Вид на ЛДС, на всю красоту, которая будет здесь после благоустройства, на прилегающую площадку и набережную вдоль реки Оби, — рассказал Анатолий Локоть во время заседания городского штаба по строительству дорог к будущей ледовой арене и строительству станции метро «Спортивная».