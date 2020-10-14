Новосибирский метромост изменят ради красивых видов — мэр рассказал, что будет нового

На метромосту Новосибирска появятся новые стекла в окнах
Новосибирский метромост хотят отремонтировать — там планируется заменить конструкции оконных рам и стекла. Таким образом с метромоста будет открываться вид на набережную и новый ЛДС.
— Мы намерены сохранить цветовую гамму. Конструкция стекол и рам будет другая — она прямо скажем пострадала от вандальных действий, тут бросали, стреляли, всякое было. Поэтому стёкла закрывали непрозрачными щитами. Конечно, так не будет — всё будет приводиться в порядок. Основное решение — галерея будет светопроницаема. Вид на ЛДС, на всю красоту, которая будет здесь после благоустройства, на прилегающую площадку и набережную вдоль реки Оби, — рассказал Анатолий Локоть во время заседания городского штаба по строительству дорог к будущей ледовой арене и строительству станции метро «Спортивная».
Анатолий Локоть отметил, что заниматься ремонтом будет сам метрополитен. Также во время заседания был подписан контракт о закупке 12 новых эскалаторов для станции «Спортивная».
Ранее в Новосибирске заказали парк рядом с будущей ледовой ареной — он протянется почти до берега. Работы по благоустройству должны закончить одновременно с самим ЛДС. Также власти рассказали, на каком этапе сейчас реконструкция площади Лыщинского — работы планируют закончить через год.