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Новосибирский метромост изменят ради красивых видов — мэр рассказал, что будет нового

После ремонта пассажирам будет открываться вид на ЛДС и набережную

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Вместо металлических щитов в метромосту хотят установить стекла

Вместо металлических щитов в метромосту хотят установить стекла

На метромосту Новосибирска появятся новые стекла в окнах

Новосибирский метромост хотят отремонтировать — там планируется заменить конструкции оконных рам и стекла. Таким образом с метромоста будет открываться вид на набережную и новый ЛДС.

— Мы намерены сохранить цветовую гамму. Конструкция стекол и рам будет другая — она прямо скажем пострадала от вандальных действий, тут бросали, стреляли, всякое было. Поэтому стёкла закрывали непрозрачными щитами. Конечно, так не будет — всё будет приводиться в порядок. Основное решение — галерея будет светопроницаема. Вид на ЛДС, на всю красоту, которая будет здесь после благоустройства, на прилегающую площадку и набережную вдоль реки Оби, — рассказал Анатолий Локоть во время заседания городского штаба по строительству дорог к будущей ледовой арене и строительству станции метро «Спортивная».

Анатолий Локоть отметил, что заниматься ремонтом будет сам метрополитен. Также во время заседания был подписан контракт о закупке 12 новых эскалаторов для станции «Спортивная».

Сегодня подписан контракт с АО&nbsp;«ВО Машиноимпорт» — компания поставит 12 новых эскалаторов совместно со швейцарским концерном Schindler

Сегодня подписан контракт с АО «ВО Машиноимпорт» — компания поставит 12 новых эскалаторов совместно со швейцарским концерном Schindler

Стоимость контракта&nbsp;— 484 миллиона рублей

Стоимость контракта — 484 миллиона рублей

Первые 3 эскалатора поставят в Новосибирск 1 мая 2021 года, все 12 машин поставят в город за 4 месяца — срок службы эскалаторов 50 лет

Первые 3 эскалатора поставят в Новосибирск 1 мая 2021 года, все 12 машин поставят в город за 4 месяца — срок службы эскалаторов 50 лет

Анатолий Локоть сказал, что после установки всех 12 эскалаторов можно будет говорить о готовности 2/3 станции&nbsp;

Анатолий Локоть сказал, что после установки всех 12 эскалаторов можно будет говорить о готовности 2/3 станции 

В течение ближайших двух недель строители будут бетонировать конструкцию станции, после этого по ночам, чтобы не мешать работе метро, будут монтировать металлические конструкции

В течение ближайших двух недель строители будут бетонировать конструкцию станции, после этого по ночам, чтобы не мешать работе метро, будут монтировать металлические конструкции

Ранее в Новосибирске заказали парк рядом с будущей ледовой ареной — он протянется почти до берега. Работы по благоустройству должны закончить одновременно с самим ЛДС. Также власти рассказали, на каком этапе сейчас реконструкция площади Лыщинского — работы планируют закончить через год.

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Новосибирскметрополитенмэрстанция метро «Спортивная»
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