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В Новосибирске после снегопада улицы города покрыли толстым слоем реагента

В этом году для города закупили 5500 тонн «Бионорда»

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Реагент появился на улицах после первого же выпавшего снега

Реагент появился на улицах после первого же выпавшего снега

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В центре Новосибирска после снегопада улицы засыпали «Бионордом»

В Новосибирске 30 октября техника вышла на дороги и покрыла их реагентом. Дорожники нанесли толстый слой реагента на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта. Как рассказал читатель НГС, реагента насыпали толщиной примерно в один сантиметр.

В Новосибирске в этом году будут использовать новую противогололедную смесь, в которой соотношение отсева и соли изменится по сравнению с тем, что было прошедшей зимой. Директор ДЭУ № 1 Алексей Лыков заявил, что из-за этого улицы станут чище весной.

При этом центральную часть города — Красный проспект, проспект Димитрова, улицу Нарымскую, Вокзальную и Октябрьскую магистрали — решили обрабатывать реагентом «Бионорд». В этом году его закупили в объеме 5500 куб. м.

В прошлом году НГС поговорил с экспертом и экологом о том, какие плюсы и минусы есть у разных реагентов для зимнего содержания дорог. Почитайте об этом в нашем разборе.

Сегодня ночью на исторической части улицы Ленина на участке от Урицкого до Димитрова начался экстренный ремонт, дорожная техника сдирала старый асфальт.

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зимареагентдороги
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