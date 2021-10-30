В Новосибирске после снегопада улицы города покрыли толстым слоем реагента

В центре Новосибирска после снегопада улицы засыпали «Бионордом»
В Новосибирске 30 октября техника вышла на дороги и покрыла их реагентом. Дорожники нанесли толстый слой реагента на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта. Как рассказал читатель НГС, реагента насыпали толщиной примерно в один сантиметр.
В Новосибирске в этом году будут использовать новую противогололедную смесь, в которой соотношение отсева и соли изменится по сравнению с тем, что было прошедшей зимой. Директор ДЭУ
При этом центральную часть города — Красный проспект, проспект Димитрова, улицу Нарымскую, Вокзальную и Октябрьскую магистрали — решили обрабатывать реагентом «Бионорд». В этом году его закупили в объеме 5500 куб. м.
В прошлом году НГС поговорил с экспертом и экологом о том, какие плюсы и минусы есть у разных реагентов для зимнего содержания дорог. Почитайте об этом в нашем разборе.
Сегодня ночью на исторической части улицы Ленина на участке от Урицкого до Димитрова начался экстренный ремонт, дорожная техника сдирала старый асфальт.