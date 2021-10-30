Ночью в центре Новосибирска дорожная техника экстренно начала сдирать асфальт

Сегодня ночью на исторической части улицы Ленина на участке от Урицкого до пр. Димитрова начался экстренный ремонт, дорожная техника сдирала старый асфальт. Недавно мы сообщали, что ремонт ул. Ленина по контракту должен был закончиться 25 октября, при этом ранее в мэрии подчеркивали, что будет сделан весь участок от площади Ленина до проспекта Димитрова.

Работы ведет подрядчик ООО «СТРОЙДОР2015», которой владеют предприниматели Бехбудов Бехбуд Ягуб Оглы, Бехбудов Парвиз Бехбуд Оглы и Гусейнова Светлана Бехбуд Кызы. Подрядчик не слишком крупный, за 2020 год его выручка — 147,1 млн рублей, чистая прибыль — 612 тыс. В компании уточнили, что в этом году сделают только участок Ленина от Урицкого до пр. Димитрова, а участок от пл. Ленина до Урицкого переходит на следующий год.