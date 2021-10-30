30 октября суббота
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 70.52
eur 82.29
Тема дняВ Новосибирске заработали QR-коды
Все новости
Все новости

Ночью в центре Новосибирска дорожная техника экстренно начала сдирать асфальт

Дорожники намерены починить исторический участок улицы Ленина

910
16Обсудить

Поделиться

Выставлены знаки, запрещающие парковку

Выставлены знаки, запрещающие парковку

Поделиться

Сегодня ночью на исторической части улицы Ленина на участке от Урицкого до пр. Димитрова начался экстренный ремонт, дорожная техника сдирала старый асфальт. Недавно мы сообщали, что ремонт ул. Ленина по контракту должен был закончиться 25 октября, при этом ранее в мэрии подчеркивали, что будет сделан весь участок от площади Ленина до проспекта Димитрова.

Работы ведет подрядчик ООО «СТРОЙДОР2015», которой владеют предприниматели Бехбудов Бехбуд Ягуб Оглы, Бехбудов Парвиз Бехбуд Оглы и Гусейнова Светлана Бехбуд Кызы. Подрядчик не слишком крупный, за 2020 год его выручка — 147,1 млн рублей, чистая прибыль — 612 тыс. В компании уточнили, что в этом году сделают только участок Ленина от Урицкого до пр. Димитрова, а участок от пл. Ленина до Урицкого переходит на следующий год.

— Сегодня ночью попытаемся вычистить всё и укладчик поставить на укладку. Если погода позволит. В следующем году участок [от пл. Ленина] на реконструкцию ставим, там будет уширение, — уточнил директор компании Бехбудов Бехбуд Ягуб Оглы.

Почитайте подробней, как отремонтировали целый пакет из 10 улиц, на которые удалось получить дополнительные деньги.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ремонтдороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...