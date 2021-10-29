Мэрия Новосибирска извинилась за ночной шум от ремонта дорог. Но прекращать его не будут

Власти ответили жителям Новосибирска, которые пожаловались в НГС на грохот от ночного ремонта дорог.

По словам горожан, из-за шума они не спят уже несколько ночей — возмущенные жители даже записали на видео громкий ночной ремонт на углу улиц Ленина и 1905 года.

Мэрия Новосибирска извинилась перед новосибирцами и объяснила, что ремонт идет ночью ради безопасности дорожного движения:



— Работы проводятся в ночное время для обеспечения безопасности дорожного движения, во избежание заторов и пробок, в том числе повышенной загазованности от автомобильного транспорта, препятствия движению машин экстренных служб. К сожалению, создаваемые в ночное время неудобства являются вынужденной мерой. Приносим свои извинения, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.