Мэрия Новосибирска извинилась за ночной шум от ремонта дорог. Но прекращать его не будут

Мэрия Новосибирска принесла извинения за ночной ремонт на Ленина
Власти ответили жителям Новосибирска, которые пожаловались в НГС на грохот от ночного ремонта дорог.
По словам горожан, из-за шума они не спят уже несколько ночей — возмущенные жители даже записали на видео громкий ночной ремонт на углу улиц Ленина и 1905 года.
Мэрия Новосибирска извинилась перед новосибирцами и объяснила, что ремонт идет ночью ради безопасности дорожного движения:
— Работы проводятся в ночное время для обеспечения безопасности дорожного движения, во избежание заторов и пробок, в том числе повышенной загазованности от автомобильного транспорта, препятствия движению машин экстренных служб. К сожалению, создаваемые в ночное время неудобства являются вынужденной мерой. Приносим свои извинения, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Ремонт дороги, как объяснили в мэрии, выполняет подрядная организация ООО «СтройДор2015».
Компания «СтройДор2015» создана в 2015 году. Директор — Бехбуд Бехбудов Ягуб Оглы. Ему же принадлежит 80% компании. Двумя другими учредителями выступают Светлана Гусейнова и Парвиз Бехбудов. За 2020 год выручка компании составила 147,1 миллиона. За всё время существования «СтройДор2015» заключила госконтрактов на 108,8 миллиона рублей. Контракт по ремонту дорог в Новосибирске в 2021 году стоил 96,9 миллиона.
А в середине октября на странный шум, который не давал им спать, жаловались жители Заельцовского района. Правда, там в ситуации оказались виноваты не дорожные рабочие.