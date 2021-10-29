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Мэрия Новосибирска извинилась за ночной шум от ремонта дорог. Но прекращать его не будут

Чиновники объяснили, что это «вынужденная мера»

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По словам местных жителей, ремонт начинается еще задолго до рассвета и заканчивается за полночь

По словам местных жителей, ремонт начинается еще задолго до рассвета и заканчивается за полночь

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Мэрия Новосибирска принесла извинения за ночной ремонт на Ленина

Власти ответили жителям Новосибирска, которые пожаловались в НГС на грохот от ночного ремонта дорог.

По словам горожан, из-за шума они не спят уже несколько ночей — возмущенные жители даже записали на видео громкий ночной ремонт на углу улиц Ленина и 1905 года.

Мэрия Новосибирска извинилась перед новосибирцами и объяснила, что ремонт идет ночью ради безопасности дорожного движения:

— Работы проводятся в ночное время для обеспечения безопасности дорожного движения, во избежание заторов и пробок, в том числе повышенной загазованности от автомобильного транспорта, препятствия движению машин экстренных служб. К сожалению, создаваемые в ночное время неудобства являются вынужденной мерой. Приносим свои извинения, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Ремонт дороги, как объяснили в мэрии, выполняет подрядная организация ООО «СтройДор2015».

Компания «СтройДор2015» создана в 2015 году. Директор — Бехбуд Бехбудов Ягуб Оглы. Ему же принадлежит 80% компании. Двумя другими учредителями выступают Светлана Гусейнова и Парвиз Бехбудов. За 2020 год выручка компании составила 147,1 миллиона. За всё время существования «СтройДор2015» заключила госконтрактов на 108,8 миллиона рублей. Контракт по ремонту дорог в Новосибирске в 2021 году стоил 96,9 миллиона.

А в середине октября на странный шум, который не давал им спать, жаловались жители Заельцовского района. Правда, там в ситуации оказались виноваты не дорожные рабочие.

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шумремонтдороги
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