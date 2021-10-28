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«Грохот с 5 утра»: новосибирцы вызвали полицию из-за ночных дорожных работ

Горожане возмущены, что активный ремонт начинается в темное время суток — днем всё спокойно

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Работы продолжались до часу ночи, а потом возобновились в 5 утра

Работы продолжались до часу ночи, а потом возобновились в 5 утра

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Жители Новосибирска вызвали полицию из-за ночного дорожного ремонта

Ночной грохот и шум уже несколько дней подряд не дают уснуть жителям центра Новосибирска — на углу улиц Ленина и 1905 года ремонтируют дорогу, и работы почему-то идут преимущественно в темное время суток. Горожане попросили предоставить дорожников документы, на основании которых ремонтируют дорожное полотно, а также написали заявление в полицию.

— Около 12 часов ночи мы услышали грохот, доносящийся с улицы. До этого ночью в 4 утра такой же грохот нам мешал спать. Мы вышли разобраться, чтобы понять, где это и что. Как выяснилось, на углу 1905 и Ленина велись дорожные работы. Шумели три или четыре единицы дорожной техники. Мы подошли и спросили, надолго ли это. Нам сказали, что ремонт будет до утра. Рабочий сообщил, что разрешение есть, но с собой его нет. Мы попросили нам его показать, они отказали, — рассказывает Лора Лузина, жительница Железнодорожного района.

Жители вызвали полицейских, но около часа ночи рабочие уехали. Лора Лузина написала заявление в полицию.

— В полиции нам рассказали, что за день до этого тоже поступил вызов из-за шума, — говорит женщина.

Около пяти утра рабочие снова вернулись. Днем, по словам местных жителей, территория огорожена, но шума нет.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, участковый уполномоченный сейчас проводит проверку по жалобе жильцов.

— Заявка по данному адресу поступала, на место выезжал патруль ППС. Опрошен бригадир дорожных работников, который пояснил, что разрешение на производство работ у бригады имеется, — рассказали в пресс-службе МВД.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.

В середине октября жильцы Заельцовского района пожаловались на странный шум, который не давал им спать.

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