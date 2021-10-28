«Грохот с 5 утра»: новосибирцы вызвали полицию из-за ночных дорожных работ

Ночной грохот и шум уже несколько дней подряд не дают уснуть жителям центра Новосибирска — на углу улиц Ленина и 1905 года ремонтируют дорогу, и работы почему-то идут преимущественно в темное время суток. Горожане попросили предоставить дорожников документы, на основании которых ремонтируют дорожное полотно, а также написали заявление в полицию.

— Около 12 часов ночи мы услышали грохот, доносящийся с улицы. До этого ночью в 4 утра такой же грохот нам мешал спать. Мы вышли разобраться, чтобы понять, где это и что. Как выяснилось, на углу 1905 и Ленина велись дорожные работы. Шумели три или четыре единицы дорожной техники. Мы подошли и спросили, надолго ли это. Нам сказали, что ремонт будет до утра. Рабочий сообщил, что разрешение есть, но с собой его нет. Мы попросили нам его показать, они отказали, — рассказывает Лора Лузина, жительница Железнодорожного района.

