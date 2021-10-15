В СГК назвали причину странного ночного шума в Заельцовском районе

Шум, который сегодня ночью не давал спать жителям Заельцовского района, исходил от ТЭЦ-3, сообщили корреспонденту НГС в СГК.
— ТЭЦ-3 готовит один из котлов к работе после капитального ремонта. Это шумный технологический процесс, но он не представляет никакой опасности для жителей города. Специалисты проводят стандартные производственные операции, в частности — гидразивную обработку котла, которая сопровождается сбросом пара. На будущее ведем работы, чтобы сделать эти технологические операции менее шумными. Сожалеем, что доставили беспокойство горожанам, — ответили на запрос редакции в пресс-службе СГК.
Сегодня отголоски гула также были слышны в Дзержинском районе. При этом в службу 112 сообщений от новосибирцев не поступало.
Первый раз о странном шуме новосибирцы сообщили ночью 6 сентября. Громкий звук был также в Заельцовском районе. Он длился около трех часов. Мэрия Новосибирска чуть позже назвала возможную причину ночного шума в городе.