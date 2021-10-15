В Новосибирск вернулся ночной странный гул — он не дает спать жителям Заельцовского района

В Новосибирск вернулся ночной странный гул
В Новосибирске сегодня, 15 октября, ночью странный гул не давал спать жителям Заельцовского района. Его отголоски также были слышны в Дзержинском районе. При этом в службу 112 сообщений от новосибирцев не поступало.
— В Новосибирске снова стоит гул, похожий на гул самолета, как это было в начале сентября. Заельцовский район, Ботанический ж/м. Я заметила его в первом часу ночи. Сейчас 2 часа ночи, и гул до сих пор стоит, — рассказала читательница НГС.
Странный звук также попал на видео.
Корресподент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить причину шума, который беспокоил горожан.
Первый раз о странном шуме новосибирцы сообщили ночью