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В Новосибирск вернулся ночной странный гул — он не дает спать жителям Заельцовского района

Шум заметили около часа ночи

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В службу 112 сообщений от новосибирцев не поступало

В службу 112 сообщений от новосибирцев не поступало

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В Новосибирск вернулся ночной странный гул

В Новосибирске сегодня, 15 октября, ночью странный гул не давал спать жителям Заельцовского района. Его отголоски также были слышны в Дзержинском районе. При этом в службу 112 сообщений от новосибирцев не поступало.

— В Новосибирске снова стоит гул, похожий на гул самолета, как это было в начале сентября. Заельцовский район, Ботанический ж/м. Я заметила его в первом часу ночи. Сейчас 2 часа ночи, и гул до сих пор стоит, — рассказала читательница НГС.

Странный звук также попал на видео.

Корресподент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить причину шума, который беспокоил горожан.

Первый раз о странном шуме новосибирцы сообщили ночью 6 сентября. Громкий звук был также в Заельцовском районе. Он длился около трех часов. Мэрия Новосибирска чуть позже назвала возможную причину ночного шума в городе.

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Заельцовский районНовосибирскшумстранный звук
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