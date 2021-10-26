Из огромной ямы на Вертковской достали самосвал — размеры провала впечатляют (смотрите фото)

В Новосибирске провалившийся под асфальт самосвал достали с помощью крана
На улице Вертковской из огромной ямы достали самосвал с асфальтом. Дорожное полотно под грузовиком просело ночью 26 октября, но поднять машину на поверхность удалось только утром — для этого потребовался кран.
— Спасатели МАСС убрали железные ограждения для подъезда крана, надежно застропили грузовик перед подъемом и контролировали сам подъем на поверхность. Все работы были выполнены четко и слаженно, помощь была оказана, сам автомобиль серьезных повреждений не получил, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
Подъем самосвала попал на видео. Также в ролике можно оценить масштабы провала.
В СГК сообщили, что машина не повредила теплотрассу.
— Сегодня ночью автомобиль марки Howo, груженный асфальтом, продавил конструкции тепловой камеры на теплосети по улице Станиславского и провалился колесом в образовавшуюся яму. Причиной инцидента мог стать перегруз машины. Сейчас участок огородили, в ближайшее время займемся ремонтом теплокамеры, — ответили на запрос редакции в пресс-службе СГК.
Днем 13 октября в яму с горячей водой упали 2 автомобиля — Toyota и Nissan, третий автомобиль, Lexus, застрял там колесом. Все подробности, фото, видео и рассказы очевидцев — читайте в нашем онлайн-репортаже.
Позже владелицы пострадавших автомобилей рассказали, в каком состоянии их машины. Они сообщили, что никак не могут выйти на сотрудников СГК, чтобы компенсировать ущерб. Энергетики же в ответ посоветовали потерпевшим обратиться напрямую в страховую компанию.