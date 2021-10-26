Из огромной ямы на Вертковской достали самосвал — размеры провала впечатляют (смотрите фото)

На улице Вертковской из огромной ямы достали самосвал с асфальтом. Дорожное полотно под грузовиком просело ночью 26 октября, но поднять машину на поверхность удалось только утром — для этого потребовался кран.

— Спасатели МАСС убрали железные ограждения для подъезда крана, надежно застропили грузовик перед подъемом и контролировали сам подъем на поверхность. Все работы были выполнены четко и слаженно, помощь была оказана, сам автомобиль серьезных повреждений не получил, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

