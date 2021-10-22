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Заканчивается ремонт улицы Титова: как сейчас выглядит будущий гостевой маршрут на МЧМ-2023

На дороге сделали выделенную линию, но на ней паркуются автолюбители

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Новосибирцы продолжают парковаться на выделенной для общественного транспорта линии

Новосибирцы продолжают парковаться на выделенной для общественного транспорта линии

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В Новосибирске заканчивают ремонт улицы Титова за 83 миллиона

В Новосибирске практически закончили ремонт улицы Титова. Она будет сдана уже в следующий понедельник, 25 октября. На ремонт 1010 метров, от площади Карла Маркса до площади Станиславского, потратили 83 млн рублей. Магистраль входит в гостевой маршрут чемпионата мира по хоккею, и деньги были выделены из федерального бюджета по программе «Безопасные качественные дороги».

В конце августа мэрия объявила, что на основных магистралях в городе уберут парковки и сделают выделенные полосы для общественного транспорта. На улице Титова это уже сделали, но пока по отдельной полосе никто не ездит, так как на всем протяжении улицы на ней паркуются новосибирцы.

— На всем протяжении улицы будем ставить камеры фото- и видеофиксации. Активнее у нас будут работать передвижные комплексы. Сейчас уже сплошная линия, и уже парковка транспортных средств должна быть исключена. К сожалению, у нас нарушают правила. Тем более в этой локации огромное количество парковочных мест. На 450 мест есть парковка, и другая парковка тоже не менее 600 мест, и я уверен, что найти себе парковочные места не проблема. Здесь ходит большое количество общественного транспорта, и выделенная полоса здесь необходима, — рассказал заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов. Сегодня он провел совещание на объекте.

Все работы должны закончить к <nobr class="_">25 октября</nobr>

Все работы должны закончить к 25 октября

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На улице также решили не делать оградки и поставить 30 дополнительных светофоров. Сами светофоры пока не установили. Осталось уложить асфальт на стыковочных подъездах и в отдельных местах уложить поребрики.

Подрядчиком на объекте выступала компания ООО «СТС-Плюс». Компания также занимается ремонтом улицы Кирова и Октябрьской магистрали.

— Разметка, знаки, светофорные объекты новые. Они теперь посередине. Видны будут и слева, и справа, — рассказал Рустам Ибишов, директор ООО «СТС-Плюс».

Гарантийный срок, который дает компания-подрядчик ООО «СТС-Плюс», — <nobr class="_">5 лет</nobr>

Гарантийный срок, который дает компания-подрядчик ООО «СТС-Плюс», — 5 лет

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Заместитель мэра на совещании предложил не ставить оградки.

— Мы посмотрим, насколько они здесь необходимы по правилам дорожного движения. У нас с марта месяца изменился ГОСТ, и там, где ширина газона составляет более одного метра, эти ограждения не нужны, — сообщил Олег Клемешов.

На улице появились новая разметка и новые дорожные знаки

На улице появились новая разметка и новые дорожные знаки

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Мэрия Новосибирска попросила за ближайшие три дня переделать пандусы. Сейчас, по словам заместителя мэра, поребрики выше проезжей части на 7 сантиметров. Это на 5 сантиметров больше нужного. Поребрики на пандусах для комфорта горожан с колясками не должны превышать 2 сантиметра.

Магистраль входит в гостевой маршрут для молодежного чемпионата мира

Магистраль входит в гостевой маршрут для молодежного чемпионата мира

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На улице Титова уже появилась техническая полоса. Как объяснил заместитель мэра Олег Клемешов, техническая полоса — это 50–70 сантиметров слоя асфальта, который отделяется от асфальта садовым поребриком и обеспечивает надежность устройства газона.

— При любых осадках не будет попадать какая-то пыль, осадки на проезжую часть, — уточнил заместитель мэра.

На пересечении Титова и Станиславского еще остались парковочные карманы

На пересечении Титова и Станиславского еще остались парковочные карманы

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Компания ООО «СТС-Плюс», по данным «Контур.Фокуса», была создана 30 марта 2016 года. Директор компании — Рустам Ибишов. Стопроцентным учредителем является Октай Гусейнов. В этом году компания выиграла 10 конкурсов на заключение контрактов, по данным госзакупок. Чистая прибыль компании — 4 млн рублей. Помимо улицы Титова, компания ремонтирует улицу Кирова и Октябрьскую магистраль.

В сентябре новосибирцы узнали о том, что мэрия решила сделать несколько важных городских магистралей безопасными, а заодно победить там пробки. Для этого с этих дорог убирают парковочные карманы, делают выделенную полосу для общественного транспорта, а на некоторых магистралях вместо парковок, предположительно, появятся зеленые газоны. Корреспондент НГС Илья Калинин прошелся вдоль этих магистралей и выяснил, что там меняется и как бизнес относится к этим изменениям.

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