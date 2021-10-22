Заканчивается ремонт улицы Титова: как сейчас выглядит будущий гостевой маршрут на МЧМ-2023

В Новосибирске практически закончили ремонт улицы Титова. Она будет сдана уже в следующий понедельник, 25 октября . На ремонт 1010 метров, от площади Карла Маркса до площади Станиславского, потратили 83 млн рублей. Магистраль входит в гостевой маршрут чемпионата мира по хоккею, и деньги были выделены из федерального бюджета по программе «Безопасные качественные дороги».

В конце августа мэрия объявила, что на основных магистралях в городе уберут парковки и сделают выделенные полосы для общественного транспорта. На улице Титова это уже сделали, но пока по отдельной полосе никто не ездит, так как на всем протяжении улицы на ней паркуются новосибирцы.