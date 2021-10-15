«Пинала эту машину минут 15»: водители маленьких авто о том, как к ним относятся на дороге (три истории)

Как только ты выехал на дорогу, то становишься полноценным участником дорожного движения. Так говорят инструкторы выпускникам автошколы, давая понять новичкам, что нужно быть уверенным в своих действиях и не обращать внимания на неадекватное поведение других участников «стаи». Но это теория. На практике поведение водителей действительно можно сравнить с животным миром — кто больше, ярче и богаче, тот сильнее и важнее. Маленький и неопытный — нужно показать ему свое место в этом мире, дать понять, кто здесь главный, можно позволить себе «наорать», если настроение «вожака» в этот момент не очень. Начинающие водители стараются не выдавать свой статус и избегают соответствующих значков на машине. А маленькие машинки вынуждены терпеть унижения, когда им сигналят на ровном месте или подпирают на парковке. Мы поговорили с новосибирскими водителями, которым непросто на дорогах.
Анна, ездила на розовой Toyota Vitz
Vitz, да еще розового цвета — это как красная тряпка на дороге. Это была моя первая машина, проездила на ней три года. Хоть и любила свою машину, и служила она мне на все сто, решила отказаться от малолитражки.
Вообще я очень аккуратный водитель: было всего одно ДТП, и то через неделю после получения прав. Дальше 13 лет безаварийной езды. Зато за это время было очень много неприятных ситуаций на дороге. Например, помню случаи, когда я просто еду в своей правой полосе, дорога при этом пустая. Тут машина начинает съезжать со второстепенной дороги и совершенно не собирается меня пропускать. Чтобы уйти от столкновения, я вынуждена перестраиваться в левую полосу, тут же эта машина перестраивается в левую полосу, так что я была вынуждена уйти на встречку. Хорошо, что на встречке никого не было. Так было не раз — подрезали очень нагло.
Или такой момент: сигналят сразу, как загорается разрешающий сигнал светофора. А у Toyota Vitz очень плавный старт, соответственно, кому-то сильно не терпелось и раздражало. Однажды я припарковалась на площади Ленина — встала в парковочный карман, никому не мешала. И меня подперла машина. Я вышла из магазина, пинала эту машину минут 15. Потом вышли два молодых человека, похихикали, обсмеяли меня и только тогда уже уехали. Если решили встать вторым рядом, то, как правило, за маленькой машиной. Водители считают, что маленькая недорогая машинка — можно, ничего не будет.
Когда я пересела на кроссовер, то вообще как отрезало, таких ситуаций, такого хамского отношения больше не было: уже не сигналят, значительно чаще стали пропускать.
Виктория, начинающий водитель, ездит на Mazda Demio
Когда я только сдала на права, то практически сразу купила машину и села за руль. Сначала был страх, чувствовала себя белой вороной, как будто все знают, что я только вчера получила права, поэтому было какое-то напряжение.
Пока не было ситуаций, чтобы качали головой, сердито махали. Даже наоборот, машинка маленькая, тем более еще там девушка, поэтому стараются пропустить, поморгать фарами. Я пока не заметила, чтобы было какое-то особенное отношение к маленьким машинкам.
А вот значок начинающего водителя я специально вешать не стала. Инструктор сказал, что лучше не обозначать, что ты новичок, потому что это как для быка красная тряпка — ведут себя так, мол, сейчас я тебя научу ездить. Когда мы сдавали на права, слышала, как один инструктор другому рассказывал, как вели себя по отношению к ученикам. На машине значок и сверху, и сзади, везде всё обклеено, то есть понятно, что едет ученик. Они специально стараются подрезать, обогнать, сигналят. Проносятся близко, очень шустро едут, как будто специально хотят показать, «научить» ездить. Говорит, что раньше наоборот старались держаться подальше — вдруг педали перепутает, руль не туда повернет, а сейчас лезут под такие машины.
Пока не чувствую, что притесняют за то, что машинка маленькая, наоборот: стараются пропустить, поморгать фарами. Как-то ехала за большой машиной, Land Cruiser Prado с крутыми номерами. Он ехал очень медленно, посреди дороги. Я просто обогнала, чуть подрезала, он меня догнал тут же следом, открыл окно — улыбнулся, погрозил пальчиком, мол, ай-я-я-яй.
Кстати, женщина гораздо реже пропускает. Будет ехать напролом с таким недовольным сердитым лицом. Если вижу, что меня не пропускают, я уже понимаю, что это девушка за рулем, потом смотрю — так и есть.
Александра, водит Daewoo Matiz по имени Мотя
Наверное, не смогу вспомнить, чтобы меня обижали именно из-за маленькой машины. Может быть, из-за того, что я тупила, — да. Есть только, кажется, одна история.
Когда мы ехали на Алтай — машина маленькая, а значит она маломощная, не разгоняется. А там есть дороги двухполосные, сложно объехать, потому что сплошная полоса. Но я что могу сделать? Я еду свои 80 километров в час, больше не могу. Сзади ехала женщина на LADA XRAY ярко-оранжевого цвета. И она просто избибикалась, чтобы я куда-то съехала. А куда? И всё бибикает, бибикает, минут 10 так за мной ехала. Там, конечно, были кусочки для остановки, где населенный пункт, но я туда не съезжала, потому что с чего ради, мне просто неудобно, обгоняй тогда все-таки. И вот она, наконец-то, решила меня обогнать и уже поравнялась со мной, а я тоже была очень злая, потому что — ну какого лешего, что я могу сделать? В общем, я показала ей фак.
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