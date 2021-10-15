«Пинала эту машину минут 15»: водители маленьких авто о том, как к ним относятся на дороге (три истории)

Анна, ездила на розовой Toyota Vitz

Vitz, да еще розового цвета — это как красная тряпка на дороге. Это была моя первая машина, проездила на ней три года. Хоть и любила свою машину, и служила она мне на все сто, решила отказаться от малолитражки.

Вообще я очень аккуратный водитель: было всего одно ДТП, и то через неделю после получения прав. Дальше 13 лет безаварийной езды. Зато за это время было очень много неприятных ситуаций на дороге. Например, помню случаи, когда я просто еду в своей правой полосе, дорога при этом пустая. Тут машина начинает съезжать со второстепенной дороги и совершенно не собирается меня пропускать. Чтобы уйти от столкновения, я вынуждена перестраиваться в левую полосу, тут же эта машина перестраивается в левую полосу, так что я была вынуждена уйти на встречку. Хорошо, что на встречке никого не было. Так было не раз — подрезали очень нагло.

Или такой момент: сигналят сразу, как загорается разрешающий сигнал светофора. А у Toyota Vitz очень плавный старт, соответственно, кому-то сильно не терпелось и раздражало. Однажды я припарковалась на площади Ленина — встала в парковочный карман, никому не мешала. И меня подперла машина. Я вышла из магазина, пинала эту машину минут 15. Потом вышли два молодых человека, похихикали, обсмеяли меня и только тогда уже уехали. Если решили встать вторым рядом, то, как правило, за маленькой машиной. Водители считают, что маленькая недорогая машинка — можно, ничего не будет.