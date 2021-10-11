Сибирячка купила «Мазду», а через 7 лет у нее забрали автомобиль — в ГИБДД «проворонили» перебитые номера

— То, что они ждут ответа из Петербурга, я слышу с марта 2020 года. У меня есть копия таможенной декларации о ввозе машины в Казахстан, нотариально заверенный договор купли-продажи между мной и казахстанским собственником. Никто никого не ищет, эти документы у меня никто не запросил. Возмущает, что органы ничего не сделали, чтобы найти эту машину, ее пропустили на таможне, выдали российский ПТС. В МРЭО на Бородина поставили на учет, на мой вопрос, что это их ошибка, начальство развело руками, сказало, что это человеческий фактор, ошибка, — возмущается жительница Новосибирска.

В ответ на запрос НГС в ГУ МВД РФ по Новосибирской области сообщили, что не могут наказать инспектора, который допустил ошибку. А также фактически признали, что не могут добиться ответа от питерских коллег.

— Инициировать проверку и установить, кто из сотрудников осуществлял осмотр идентификационной маркировки транспортного средства, не представляется возможным в связи с истечением срока хранения архивных материалов (5 лет). В рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции направлены запросы инициатору розыска в Санкт-Петербург. Заявительница вправе признать право собственности на указанный автомобиль в судебном порядке, — сообщается в ответе новосибирской полиции.