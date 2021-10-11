Сибирячка купила «Мазду», а через 7 лет у нее забрали автомобиль — в ГИБДД «проворонили» перебитые номера

У жительницы Новосибирска забрали Mazda 6 из-за перебитых номеров
Сибирячка Ирина Легостаева купила подержанный автомобиль, а спустя 7 лет полицейские забрали машину — якобы из-за перебитых VIN-номеров. Теперь она не знает, когда ей вернут машину и вернут ли вообще. Подробнее об этой истории, а также о необходимости тщательной проверки VIN-номеров — в нашем материале.
В 2011 году Ирина Легостаева купила в Казахстане с рук автомобиль Mazda 6 (2006 год выпуска), заключив простой письменный договор, потом прошла таможенную очистку, привезла автомобиль в Россию, получила ПТС. На учет машину ставили в МРЭО ГИБДД на Бородина, 60 — всё прошло без проблем, Ирине выдали госномера.
— Спустя семь лет при ремонте на СТО VIN-номер не бился по каталогу, посмотрели табличку под пассажирским сиденьем, она начала ржаветь. На СТО посоветовали заехать в ГАИ, чтобы узнать, что сделать с табличкой, чтобы в случае продажи у меня не было проблем. Начальник ГАИ на Бородина, 60 решил сам посмотреть мой автомобиль. Осматривали его на заднем дворе человек 5 и выявили, что имеется вмешательство в конструкцию автомобиля. Отвезли в Кировский отдел полиции, где меня огорошили, что автомобиль мой, скорее всего, в угоне, и, исходя из их опыта, мою машину у меня просто заберут и мне не повезло, — рассказывает Ирина.
Так и вышло: машина оказалась угнанной в Санкт-Петербурге в 2007 году, полиция изъяла авто как вещественное доказательство, возбудила дело. И вот прошло три года, полицейские дознаватели топчутся на месте и говорят Ирине, что не могут получить ответ на запрос в Приморском отделе ГИБДД Санкт-Петербурга. То есть свои у своих даже не могут добиться ответа. Больше всего Ирину возмущает, что тогда, в 2011 году, в ГИБДД «проворонили» перебитый госномер и сейчас фактически полиция бездействует.
— То, что они ждут ответа из Петербурга, я слышу с марта 2020 года. У меня есть копия таможенной декларации о ввозе машины в Казахстан, нотариально заверенный договор купли-продажи между мной и казахстанским собственником. Никто никого не ищет, эти документы у меня никто не запросил. Возмущает, что органы ничего не сделали, чтобы найти эту машину, ее пропустили на таможне, выдали российский ПТС. В МРЭО на Бородина поставили на учет, на мой вопрос, что это их ошибка, начальство развело руками, сказало, что это человеческий фактор, ошибка, — возмущается жительница Новосибирска.
В ответ на запрос НГС в ГУ МВД РФ по Новосибирской области сообщили, что не могут наказать инспектора, который допустил ошибку. А также фактически признали, что не могут добиться ответа от питерских коллег.
— Инициировать проверку и установить, кто из сотрудников осуществлял осмотр идентификационной маркировки транспортного средства, не представляется возможным в связи с истечением срока хранения архивных материалов (5 лет). В рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции направлены запросы инициатору розыска в Санкт-Петербург. Заявительница вправе признать право собственности на указанный автомобиль в судебном порядке, — сообщается в ответе новосибирской полиции.
Почему полицейские не могут установить инспектора — непонятно. По крайней мере, в свидетельстве о регистрации есть дата постановки на учет и подпись ответственного лица.
Редакция НГС сама добилась ответа от МВД Санкт-Петербурга — и достаточно быстро. Там уточнили, что машина была угнана у местной жительницы в Приморском районе 24 октября 2007 года.
— Указанное авто является вещественным доказательством, в связи с чем при обнаружении должно быть изъято и помещено на специализированную стоянку. По завершении необходимых процессуальных действий автомобиль будет возвращен гражданке, которая является потерпевшей по указанному уголовному делу (прежней владелице), — уточнили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Фактически, как говорят юристы, остается только один вариант — через суд требовать деньги с продавца в Казахстане.
— Расторгать сделку через суд и требовать возврата денег с продавца. Исковое заявление по месту совершения сделки, значит Казахстан, — комментирует директор компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
При этом вариант с признанием Ирины Легостаевой добросовестным покупателем (опять же через суд) в этой ситуации вряд ли возможен.
— Потому что машина похищена, украдена помимо воли собственника. Собственник имеет право истребовать ее из чужого незаконного владения, ни о какой добросовестности здесь речи быть не может. Если выяснится, что машина отдавалась, продавалась этим собственником и кто-то ее похитил впоследствии и перепродал, тогда первоначальный собственник свою волю сделать отчуждение автомобиля выразил. В этом случае можно признать за собой право собственности на автомобиль, — заключает эксперт.
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