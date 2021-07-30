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Девушка купила «Мазду» с перебитыми номерами. Теперь у нее ни машины, ни денег — разбираемся почему

Первоначально автомобиль прошел проверку в ГИБДД, а через 3 года всплыл перебитый VIN-номер

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Именно такая черная <nobr class="_">Mazda 3</nobr> в кузове хэтчбек оказалась с перебитыми номерами

Именно такая черная Mazda 3 в кузове хэтчбек оказалась с перебитыми номерами

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Жительница Новосибирска Евгения Барлова (Юдина) вот уже пять лет не может получить обратно свой автомобиль, который изъяла полиция после обнаружения перебитого VIN-номера на кузове. При этом автосалон, который забирал эту машину у Барловой по трейд-ин, требует от нее вернуть 500 000 рублей и подает иск о банкротстве физического лица. Почему нет ни машины, ни денег — подробнее в материале НГС.

Эта история началась еще восемь лет назад, когда Евгения Барлова купила почти новый автомобиль Mazda 3 выпуска 2012 года, который ранее находился в Санкт-Петербурге. Прошла проверку в МРЭО ГИБДД, получила новосибирские номера и ездила до 2016 года, когда решила сменить машину.

— Поставила на учет и открыто владела автомобилем, в 2016 году я продала машину автосалону «Ниссан Сибирские Моторы». При постановке на учет у нового владельца «Мазды» (клиент «Ниссан») авто забрали по причине измененного маркировочного обозначения. УВД по Кировскому району возбудило уголовное дело, забрали «Мазду» на специализированную стоянку как вещественное доказательство, — рассказывает Евгения.

Автомобиль, признанный вещдоком, забрать и продать нельзя

Автомобиль, признанный вещдоком, забрать и продать нельзя

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«Мазду», переданную автосалону по трейд-ин, оценили в 500 000 рублей, эти деньги пошли в зачет стоимости нового Nissan Qashqai, на котором Евгения уехала из салона. Подлинность таблички VIN-номера на кузове «Мазды» в автосалоне не проверяли, проблема выяснилась только в отделении МРЭО ГИБДД на ул. Бородина, когда новый владелец, купивший машину у салона, попытался поставить ее на учет. Деньги, конечно, этому покупателю салон отдал, потребовав в свою очередь от Барловой расторжения договора купли-продажи и возврата 500 000 рублей. Однако у женщины не оказалось ни денег, ни имущества.

— Автосалон в 2016 году в судебном порядке расторг со мной договор купли-продажи, и я оказалась должницей с долгом в размере 500 000 рублей. Уголовное дело до сих пор открыто, автомобиль находится уже пять лет на улице на специальной стоянке, виновных не найдено, а я с 2017 года нахожусь в декрете со вторым ребенком и не могу выплачивать долг. Автосалон подал иск в Арбитражный суд на мое банкротство. Мои жалобы в прокуратуру на бездействие МВД не дают никаких результатов, — жалуется сибирячка.

Так выглядит площадка с VIN-номером автомобиля

Так выглядит площадка с VIN-номером автомобиля

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Уголовное дело в 2016 году было возбуждено по статье 326 УК «Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя». В 2019 году дознаватель выносит постановление о приостановлении дела ввиду невозможности найти виновных. То есть дело повисает, повисает и «Мазда» как вещественное доказательство. Уже в 2021 году областная прокуратура по жалобе Евгении Барловой вынесла решение о том, что дознание проведено неполно, с нарушениями, не выполнены все следственные действия. Дело направили в полицию на дополнительное дознание.

Решение прокуратуры о возобновлении дела

Решение прокуратуры о возобновлении дела

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В ГУ МВД России по Новосибирской области нам сообщили, что изначально эта машина значилась в угоне в Санкт-Петербурге. Теперь понятно, почему у машины проблемы с VIN-номером.

— Согласно заключению эксперта экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области, у представленного на исследование автомобиля идентификационный номер кузова является не первоначальным. В ходе проведения экспертизы выявлен первоначальный номер. Установлено, что автомобиль марки «Мазда-3» с выявленным идентификационным номером кузова значится в розыске за Управлением МВД России по Выборгскому району города Санкт-Петербурга, где 22.05.2013 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса «Кража» по факту тайного хищения автомобиля марки «Мазда-3». В настоящее время дело направлено в отдел полиции № 8 «Кировский» для возобновления дознания, — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

На вопрос, каким образом в 2013 году автомобиль благополучно прошел проверку при постановке на учет в новосибирском МРЭО, в полиции не ответили. В автосалоне ООО «Сибирские моторы» рассказали, что, когда принимали «Мазду» на трейд-ин, подлинность таблички VIN-номера не проверяли, так как у салона нет такого оборудования и специалистов, как в ГИБДД. В суд по поводу возврата денег салон обратился, поскольку девушка добровольно их не вернула. Сейчас опять же через суд салон добивается банкротства Барловой как физического лица, чтобы хотя бы списать эти 500 000 рублей.

— Она добровольно требования не исполнила по настоящий день. Эта сумма, которую она нам должна, не выплачена. У нее нет поступления денежных средств, она нигде не работает. Она переоформила [«Ниссан Кашкай»] на третье лицо, соответственно, у нее никакого имущества сейчас нет, ни автомобиля, ни недвижимости. Мы предложили ей пройти процедуру банкротства в суде, чтобы списать ее долги, — объясняет юрист ООО «Сибирские моторы» Светлана Кузьмина.

В общем, перспективы возврата автомобиля хотя бы просто для езды или разбора на запчасти выглядят туманными. Как говорят юристы, оснований для исключения автомобиля из категории вещественного доказательства практически нет. Разве что попытаться через суд потребовать деньги с человека, который продал Барловой этот автомобиль в 2013 году.

— Следователь может либо сам его хранить на спецстоянке, либо передать по расписке владельцу, обязав не реализовывать и хранить в надлежащем виде. На запчасти нереально разобрать, каким-либо образом менять его конфигурацию, продавать, отчуждать нельзя. Нужно в суд обращаться, нужно привлекать в качестве ответчика лицо, которое продало этот автомобиль. И уже с ним вопрос решать — либо о возврате денежных средств, либо о признании права собственности на автомобиль, — отмечает адвокат коллегии «Бойко и партнёры» Мария Соловьёва.

Почитайте еще историю новосибирца, у которого приставы забрали «Тойоту-Камри», — он остался без машины, но с прежними долгами.

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ГИБДДавто с пробегомперебитые номераVIN
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