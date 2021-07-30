Девушка купила «Мазду» с перебитыми номерами. Теперь у нее ни машины, ни денег — разбираемся почему

Жительница Новосибирска Евгения Барлова (Юдина) вот уже пять лет не может получить обратно свой автомобиль, который изъяла полиция после обнаружения перебитого VIN-номера на кузове. При этом автосалон, который забирал эту машину у Барловой по трейд-ин, требует от нее вернуть
Эта история началась еще восемь лет назад, когда Евгения Барлова купила почти новый автомобиль
— Поставила на учет и открыто владела автомобилем, в 2016 году я продала машину автосалону «Ниссан Сибирские Моторы». При постановке на учет у нового владельца «Мазды» (клиент «Ниссан») авто забрали по причине измененного маркировочного обозначения. УВД по Кировскому району возбудило уголовное дело, забрали «Мазду» на специализированную стоянку как вещественное доказательство, — рассказывает Евгения.
«Мазду», переданную автосалону по трейд-ин, оценили в
— Автосалон в 2016 году в судебном порядке расторг со мной договор купли-продажи, и я оказалась должницей с долгом в размере
Уголовное дело в 2016 году было возбуждено по статье 326 УК «Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя». В 2019 году дознаватель выносит постановление о приостановлении дела ввиду невозможности найти виновных. То есть дело повисает, повисает и «Мазда» как вещественное доказательство. Уже в 2021 году областная прокуратура по жалобе Евгении Барловой вынесла решение о том, что дознание проведено неполно, с нарушениями, не выполнены все следственные действия. Дело направили в полицию на дополнительное дознание.
В ГУ МВД России по Новосибирской области нам сообщили, что изначально эта машина значилась в угоне в Санкт-Петербурге. Теперь понятно, почему у машины проблемы с VIN-номером.
— Согласно заключению эксперта экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области, у представленного на исследование автомобиля идентификационный номер кузова является не первоначальным. В ходе проведения экспертизы выявлен первоначальный номер. Установлено, что автомобиль марки
На вопрос, каким образом в 2013 году автомобиль благополучно прошел проверку при постановке на учет в новосибирском МРЭО, в полиции не ответили. В автосалоне ООО «Сибирские моторы» рассказали, что, когда принимали «Мазду» на трейд-ин, подлинность таблички VIN-номера не проверяли, так как у салона нет такого оборудования и специалистов, как в ГИБДД. В суд по поводу возврата денег салон обратился, поскольку девушка добровольно их не вернула. Сейчас опять же через суд салон добивается банкротства Барловой как физического лица, чтобы хотя бы списать эти
— Она добровольно требования не исполнила по настоящий день. Эта сумма, которую она нам должна, не выплачена. У нее нет поступления денежных средств, она нигде не работает. Она переоформила [«Ниссан Кашкай»] на третье лицо, соответственно, у нее никакого имущества сейчас нет, ни автомобиля, ни недвижимости. Мы предложили ей пройти процедуру банкротства в суде, чтобы списать ее долги, — объясняет юрист ООО «Сибирские моторы» Светлана Кузьмина.
В общем, перспективы возврата автомобиля хотя бы просто для езды или разбора на запчасти выглядят туманными. Как говорят юристы, оснований для исключения автомобиля из категории вещественного доказательства практически нет. Разве что попытаться через суд потребовать деньги с человека, который продал Барловой этот автомобиль в 2013 году.
— Следователь может либо сам его хранить на спецстоянке, либо передать по расписке владельцу, обязав не реализовывать и хранить в надлежащем виде. На запчасти нереально разобрать, каким-либо образом менять его конфигурацию, продавать, отчуждать нельзя. Нужно в суд обращаться, нужно привлекать в качестве ответчика лицо, которое продало этот автомобиль. И уже с ним вопрос решать — либо о возврате денежных средств, либо о признании права собственности на автомобиль, — отмечает адвокат коллегии «Бойко и партнёры» Мария Соловьёва.
Почитайте еще историю новосибирца, у которого приставы забрали «Тойоту-Камри», — он остался без машины, но с прежними долгами.