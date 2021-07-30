Девушка купила «Мазду» с перебитыми номерами. Теперь у нее ни машины, ни денег — разбираемся почему

Жительница Новосибирска Евгения Барлова (Юдина) вот уже пять лет не может получить обратно свой автомобиль, который изъяла полиция после обнаружения перебитого VIN-номера на кузове. При этом автосалон, который забирал эту машину у Барловой по трейд-ин, требует от нее вернуть 500 000 рублей и подает иск о банкротстве физического лица. Почему нет ни машины, ни денег — подробнее в материале НГС.

Эта история началась еще восемь лет назад, когда Евгения Барлова купила почти новый автомобиль Mazda 3 выпуска 2012 года, который ранее находился в Санкт-Петербурге. Прошла проверку в МРЭО ГИБДД, получила новосибирские номера и ездила до 2016 года, когда решила сменить машину.