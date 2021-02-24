Кто на дороге хозяин. Неформальная иерархия автомобилей на улицах Новосибирска — кто крут, а кого обижают

По закону у нас на дороге все равны, а движение должно подчиняться исключительно российским ПДД. Но к чему лукавить — существуют ведь и неформальные отношения в среде автомобилистов, связанные с классом машины, ее стоимостью, возможным типажом человека за рулем. От этих факторов зависят важные взаимоотношения водителей — кого-то уважают и боятся, на кого-то бибикают, кто-то подходит на роль жертвы автоподставщиков. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко составил неформальную иерархию автомобилей на новосибирских дорогах (но еще раз напоминаем — по закону на дороге все равны).
Новые немецкие/английские внедорожники. Luxury-сегмент
Тут всё ясно, это самый топ по ценам,
Новые полноразмерные внедорожники других марок
Именно джипы занимают верхние строчки нашей иерархии — большие, роскошные, суровые. Таким уступают, пропускают, лишний раз не сигналят. Окаянные автоподставщики даже не подумают выбрать в качестве жертвы подобный автомобиль — как бы проблем не отхватить. В этот класс мы отнесем Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Lexus LX, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade, Jeep Grand Cherokee.
Новые среднеразмерные премиальные кроссоверы
Эти автомобили не так огромны, но тоже высоко «ценятся» на дороге — Mercedes-Benz GLE/GLC, BMW X5, Audi Q7, Lexus RX, Jaguar F-Pace, Volkswagen Touareg. Стоимость таких «игрушек» в автосалонах —
Новые премиальные седаны
Седаны премиальных марок далеко не на первом месте — это же легковушка, как ни крути. Популярность их постепенно падает, но есть еще порох в пороховницах. Mercedes-Benz E-Класс, BMW 5-й серии, Audi A6 и другие.
Новые кроссоверы других марок. D-сегмент
Ценовой диапазон —
Подержанные большие внедорожники
«Крузак» — он и есть «крузак», сколько бы лет ему ни было (в пределах разумного, конечно). Даже если у вас Land Cruiser 200 года этак 2008-го, считайте, что жизнь удалась, на дороге никто не обидит.
Немецкий «некропремиум»
Старые немецкие внедорожники, всевозможные «гелики», «Кайены» и «Туареги» лохматых годов. Вроде и стоят они уже совсем копейки (вплоть до
Прочие подержанные кроссоверы
Джип — он и есть джип (так в народе называют все высокие машины, и не надо про Jeep), поэтому какой-нибудь
Это одна часть нашей иерархии, а теперь перейдем к «проблемным» авто.
Новые легковушки В-класса
Volkswagen Polo, Škoda Rapid, корейские Rio, Solaris — вроде бы новые машины, ценой уже свыше миллиона рублей. Но ничего особого они на дороге не представляют, мало того, именно такие авто могут выбирать в качестве жертвы автоподставщики (особенно если за рулем пожилой человек или девушка). Почитайте подробнее об этом здесь.
Старые премиальные легковушки
Особого внимания, как старые премиальные кроссоверы, они не вызывают, зато вызывают сочувствие. Могут ведь ломаться — владельцам приходится тратить серьезные деньги на запчасти.
Маленькие автомобильчики
Это могут быть и новые малолитражки, и старые праворульные «Витцы», «Фиты» и прочие. Таких могут беспричинно оббибикать, подрезать, не пропустить. Мол, раз за рулем девушка, значит, можно обижать без последствий.
Старые советские авто
Какая-нибудь видавшая виды «шестерка» стоимостью
Всяческие старые «Марки 2» и прочий дрифт
Увидели «Марк 2» с разваленными колесами и огромной «выхлопухой»? Лучше быть осторожным и держаться подальше — через мгновение красный молодец за рулем как покажет дрифт, а его как понесет с дороги. Да еще и гремят своим выхлопом на всю округу, окаянные. Опасные парни в общем.
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