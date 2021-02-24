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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС

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Кто на дороге хозяин. Неформальная иерархия автомобилей на улицах Новосибирска — кто крут, а кого обижают

Авторская колонка Дмитрия Косенко о том, как водители относятся к другим участникам дорожного движения (это зависит от класса и стоимости авто)

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А ваше поведение на дороге зависит от того, кто едет с вами в соседнем ряду?

А ваше поведение на дороге зависит от того, кто едет с вами в соседнем ряду?

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По закону у нас на дороге все равны, а движение должно подчиняться исключительно российским ПДД. Но к чему лукавить — существуют ведь и неформальные отношения в среде автомобилистов, связанные с классом машины, ее стоимостью, возможным типажом человека за рулем. От этих факторов зависят важные взаимоотношения водителей — кого-то уважают и боятся, на кого-то бибикают, кто-то подходит на роль жертвы автоподставщиков. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко составил неформальную иерархию автомобилей на новосибирских дорогах (но еще раз напоминаем — по закону на дороге все равны).

Новые немецкие/английские внедорожники. Luxury-сегмент

Mercedes-Benz G-Класс за <nobr class="_">20 миллионов</nobr> рублей

Mercedes-Benz G-Класс за 20 миллионов рублей

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Тут всё ясно, это самый топ по ценам, 15–30 миллионов рублей. Если человек позволяет себе такой автомобиль, значит, он на многое способен в жизни. Как правило, такие люди вызывают у других уважение, но некоторые захлебываются от зависти. Сюда мы отнесем внедорожники Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz Maybach GLS, «Гелендваген», BMW X7, Range Rover. К премиальным джипам можно приравнять и седан Mercedes-Benz S-класс, и седаны luxury-сегмента (Bentley, Rolls-Royce). Таких машин на улицах Новосибирска немного, но они все-таки есть. Например, в прошлом году наши земляки купили три люксовых авто — Lamborghini Urus, Maserati Levante и Mercedes-Benz Maybach S-Class. Подробнее об этих покупках читайте тут.

Новые полноразмерные внедорожники других марок

Land Cruiser 200 настоящего сибиряка

Land Cruiser 200 настоящего сибиряка

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Именно джипы занимают верхние строчки нашей иерархии — большие, роскошные, суровые. Таким уступают, пропускают, лишний раз не сигналят. Окаянные автоподставщики даже не подумают выбрать в качестве жертвы подобный автомобиль — как бы проблем не отхватить. В этот класс мы отнесем Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Lexus LX, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade, Jeep Grand Cherokee.

Новые среднеразмерные премиальные кроссоверы

BMW X5 за <nobr class="_">6 миллионов</nobr> рублей

BMW X5 за 6 миллионов рублей

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Эти автомобили не так огромны, но тоже высоко «ценятся» на дороге — Mercedes-Benz GLE/GLC, BMW X5, Audi Q7, Lexus RX, Jaguar F-Pace, Volkswagen Touareg. Стоимость таких «игрушек» в автосалонах — 5–8 миллионов рублей.

Новые премиальные седаны

Audi A6 2020 года

Audi A6 2020 года

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Седаны премиальных марок далеко не на первом месте — это же легковушка, как ни крути. Популярность их постепенно падает, но есть еще порох в пороховницах. Mercedes-Benz E-Класс, BMW 5-й серии, Audi A6 и другие.

Новые кроссоверы других марок. D-сегмент

Новый Toyota RAV4 за <nobr class="_">2,7 миллиона</nobr> рублей

Новый Toyota RAV4 за 2,7 миллиона рублей

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Ценовой диапазон — 2–3 миллиона рублей: это Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan X-Trail — да много их всяких паркетников. Сюда же относим седаны D-класса, примерно равные по цене — Toyota Camry, Mazda 6, KIA K5.

Подержанные большие внедорожники

Toyota Land Cruiser Prado 2014 года за <nobr class="_">2,6 миллиона</nobr> рублей

Toyota Land Cruiser Prado 2014 года за 2,6 миллиона рублей

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«Крузак» — он и есть «крузак», сколько бы лет ему ни было (в пределах разумного, конечно). Даже если у вас Land Cruiser 200 года этак 2008-го, считайте, что жизнь удалась, на дороге никто не обидит.

Немецкий «некропремиум»

Volkswagen Touareg 2005 года за <nobr class="_">730 000 рублей</nobr>

Volkswagen Touareg 2005 года за 730 000 рублей

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Старые немецкие внедорожники, всевозможные «гелики», «Кайены» и «Туареги» лохматых годов. Вроде и стоят они уже совсем копейки (вплоть до 500 тысяч рублей), но всё еще вызывают какой-то интерес, люди как раз их и покупают из-за «понтов».

Прочие подержанные кроссоверы

Subaru Forester 2014 года за <nobr class="_">1 229 000 рублей</nobr>

Subaru Forester 2014 года за 1 229 000 рублей

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Джип — он и есть джип (так в народе называют все высокие машины, и не надо про Jeep), поэтому какой-нибудь 8-летний RAV4 — крепкий середнячок на дороге. И не обсигналят лишний раз, но и кланяться не будут. Нейтралитет.

Это одна часть нашей иерархии, а теперь перейдем к «проблемным» авто.

Новые легковушки В-класса

Новый&nbsp;Skoda Rapid

Новый Skoda Rapid

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Volkswagen Polo, Škoda Rapid, корейские Rio, Solaris — вроде бы новые машины, ценой уже свыше миллиона рублей. Но ничего особого они на дороге не представляют, мало того, именно такие авто могут выбирать в качестве жертвы автоподставщики (особенно если за рулем пожилой человек или девушка). Почитайте подробнее об этом здесь.

Старые премиальные легковушки

Mercedes-Benz E-Класс 2002 года за <nobr class="_">490 000 рублей</nobr>

Mercedes-Benz E-Класс 2002 года за 490 000 рублей

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Особого внимания, как старые премиальные кроссоверы, они не вызывают, зато вызывают сочувствие. Могут ведь ломаться — владельцам приходится тратить серьезные деньги на запчасти.

Маленькие автомобильчики

Toyota Vitz 2006 года за <nobr class="_">380 000 рублей</nobr>

Toyota Vitz 2006 года за 380 000 рублей

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Это могут быть и новые малолитражки, и старые праворульные «Витцы», «Фиты» и прочие. Таких могут беспричинно оббибикать, подрезать, не пропустить. Мол, раз за рулем девушка, значит, можно обижать без последствий.

Старые советские авто

ВАЗ-2106 1995 года за <nobr class="_">35 000 рублей</nobr>

ВАЗ-2106 1995 года за 35 000 рублей

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Какая-нибудь видавшая виды «шестерка» стоимостью 30 тысяч рублей (как лампочка от «Мерседеса») — может вызывать целый букет чувств. Это и сочувствие к владельцу, поскольку у человека нет средств на другую машину и наверняка ему хлопотно обслуживать такое авто. С другой стороны — опасение, ведь на таких машинах передвигается молодежь определенного типа поведения, не слишком осторожная на дороге.

Всяческие старые «Марки 2» и прочий дрифт

Toyota Mark II 1995 года

Toyota Mark II 1995 года

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Увидели «Марк 2» с разваленными колесами и огромной «выхлопухой»? Лучше быть осторожным и держаться подальше — через мгновение красный молодец за рулем как покажет дрифт, а его как понесет с дороги. Да еще и гремят своим выхлопом на всю округу, окаянные. Опасные парни в общем.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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