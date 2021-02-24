Кто на дороге хозяин. Неформальная иерархия автомобилей на улицах Новосибирска — кто крут, а кого обижают

Тут всё ясно, это самый топ по ценам, 15–30 миллионов рублей. Если человек позволяет себе такой автомобиль, значит, он на многое способен в жизни. Как правило, такие люди вызывают у других уважение, но некоторые захлебываются от зависти. Сюда мы отнесем внедорожники Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz Maybach GLS, «Гелендваген», BMW X7, Range Rover. К премиальным джипам можно приравнять и седан Mercedes-Benz S-класс, и седаны luxury-сегмента (Bentley, Rolls-Royce). Таких машин на улицах Новосибирска немного, но они все-таки есть. Например, в прошлом году наши земляки купили три люксовых авто — Lamborghini Urus, Maserati Levante и Mercedes-Benz Maybach S-Class. Подробнее об этих покупках читайте тут.

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