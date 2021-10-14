Популярная маршрутка через «МЕГУ» перестала ходить из-за нехватки водителей

Маршрутка
В Новосибирске перестала ходить популярная маршрутка через СТЦ «МЕГА» до Затулинки — перевозчики не могут найти водителей на машины.
Маршрутка
Заместитель директора по перевозкам
— Ситуация какая? Водители у нас на родину уехали, а приехать назад не могут, хотя с ними были заключены трудовые договоры. Сейчас подвижной состав есть, но работать, к сожалению, некому. Будем надеяться, что они скоро приедут и мы, скажем так, увидим машины на маршруте, — рассказал представитель
По его словам, ситуация может разрешиться в конце октября — начале ноября. После того, как водители начнут возвращаться в Новосибирск, пройдут медкомиссию и приступят к работе. На маршрутах работают и местные водители, уточнил Николай Мельников, но они уже уходят на пенсию, а молодых кадров нет и привлечь их зарплатой и существующими условиями не получается.
Как уточнил замдиректора по перевозкам
— У нас должно выходить на линию 136 единиц подвижного состава, сейчас выпускаем 90 на линию. На других маршрутах тоже проблема есть, но на
Кроме водителей в новосибирском общественном транспорте не хватает кондукторов. По этой причине не весь транспорт выходит на маршрут, из-за чего пассажиры не могут уехать в час пик.