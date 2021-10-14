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Популярная маршрутка через «МЕГУ» перестала ходить из-за нехватки водителей

Перевозчик ждет возвращения мигрантов на работу, на маршруте простаивает 15 машин

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Маршрутки не выходят на линию почти месяц

Маршрутки не выходят на линию почти месяц

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Маршрутка № 54 в Новосибирске перестала ходить из-за нехватки водителей

В Новосибирске перестала ходить популярная маршрутка через СТЦ «МЕГА» до Затулинки — перевозчики не могут найти водителей на машины.

Маршрутка № 54 (Полевая — СТЦ «МЕГА» — Спортивная) не ходит уже около месяца, сообщили в диспетчерской ПАТП-5, обслуживающем этот маршрут.

Заместитель директора по перевозкам ПАТП-5 Николай Мельников объяснил, что сейчас в сфере перевозок действительно мало водителей. Перевозчики ждут возвращения рабочих из ближнего зарубежья.

— Ситуация какая? Водители у нас на родину уехали, а приехать назад не могут, хотя с ними были заключены трудовые договоры. Сейчас подвижной состав есть, но работать, к сожалению, некому. Будем надеяться, что они скоро приедут и мы, скажем так, увидим машины на маршруте, — рассказал представитель ПАТП-5.

По его словам, ситуация может разрешиться в конце октября — начале ноября. После того, как водители начнут возвращаться в Новосибирск, пройдут медкомиссию и приступят к работе. На маршрутах работают и местные водители, уточнил Николай Мельников, но они уже уходят на пенсию, а молодых кадров нет и привлечь их зарплатой и существующими условиями не получается.

Как уточнил замдиректора по перевозкам ПАТП-5, на маршрутку № 54 нужно 30 водителей (на каждую из 15 машин по два водителя). Мэрия уже направляла уведомления перевозчику о том, что департамент вправе расторгнуть договор за нарушение планов. Пока договор сохраняется. По словам Николая Мельникова, сложности есть и на других маршрутах, и не только у одного перевозчика.

— У нас должно выходить на линию 136 единиц подвижного состава, сейчас выпускаем 90 на линию. На других маршрутах тоже проблема есть, но на 54-м они особо острые, — отметил он.

Кроме водителей в новосибирском общественном транспорте не хватает кондукторов. По этой причине не весь транспорт выходит на маршрут, из-за чего пассажиры не могут уехать в час пик.

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водителимаршруткиобщественный транспорт
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