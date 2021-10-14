Популярная маршрутка через «МЕГУ» перестала ходить из-за нехватки водителей

В Новосибирске перестала ходить популярная маршрутка через СТЦ «МЕГА» до Затулинки — перевозчики не могут найти водителей на машины.



Маршрутка № 54 (Полевая — СТЦ «МЕГА» — Спортивная) не ходит уже около месяца, сообщили в диспетчерской ПАТП-5 , обслуживающем этот маршрут.

Заместитель директора по перевозкам ПАТП-5 Николай Мельников объяснил, что сейчас в сфере перевозок действительно мало водителей. Перевозчики ждут возвращения рабочих из ближнего зарубежья.