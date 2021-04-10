«Престиж профессии упал»: мэрия и перевозчик объяснили, почему люди не могли влезть в автобус на Фадеева в час пик

— Проведен анализ работы автобусного маршрута № 5 Дюканова — поселок Северный за март 2021 года, который свидетельствует о недовыпуске подвижного состава на линию. По информации ООО «БелМарС», обслуживающего данный маршрут, недовыпуск связан с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Новосибирске, в том числе на их автотранспортном предприятии, где сложилась крайне сложная обстановка с укомплектованностью водительским составом из-за их временной нетрудоспособности, — объяснили нехватку транспорта в мэрии Новосибирска. — В настоящее время перевозчиком ведется работа по укомплектованию экипажей транспортных средств и принимаются все возможные меры для обеспечения выпуска подвижного состава согласно действующему расписанию.

Кроме того, как уточнили в мэрии, перевозчику вынесли предупреждение о том, что, если ситуация с транспортом в час пик не стабилизируется, договор с компанией могут расторгнуть.