10 апреля суббота
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 4/10
usd 77.17
eur 91.78

Все новости

Все новости

«Престиж профессии упал»: мэрия и перевозчик объяснили, почему люди не могли влезть в автобус на Фадеева в час пик

Оказалось, что на маршрутах сейчас не хватает водителей и кондукторов

1 724
60Обсудить

Поделиться

С перевозчиком могут расторгнуть договор, если ситуация не стабилизируется

С перевозчиком могут расторгнуть договор, если ситуация не стабилизируется

Поделиться

Мэрия Новосибирска проверяет перевозчика, который выпускает на линию весь транспорт

В мэрии Новосибирска ответили на жалобы местных жителей о том, что в час пик переполненный транспорт проезжает мимо остановки «Фадеева». Власти объяснили, что не хватает дорог, а транспорта стало меньше из-за пандемии. Также свое объяснение дал перевозчик, которому грозят расторжением контракта.

В частности, речь шла о том, что большинство жителей едут до метро «Площадь Калинина», поэтому пытаются сесть в автобус № 5 (поселок Северный — Дюканова). Но в итоге приходится садиться на другой транспорт, который едет до метро гораздо дольше.

— Проведен анализ работы автобусного маршрута № 5 Дюканова — поселок Северный за март 2021 года, который свидетельствует о недовыпуске подвижного состава на линию. По информации ООО «БелМарС», обслуживающего данный маршрут, недовыпуск связан с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Новосибирске, в том числе на их автотранспортном предприятии, где сложилась крайне сложная обстановка с укомплектованностью водительским составом из-за их временной нетрудоспособности, — объяснили нехватку транспорта в мэрии Новосибирска. — В настоящее время перевозчиком ведется работа по укомплектованию экипажей транспортных средств и принимаются все возможные меры для обеспечения выпуска подвижного состава согласно действующему расписанию.

Кроме того, как уточнили в мэрии, перевозчику вынесли предупреждение о том, что, если ситуация с транспортом в час пик не стабилизируется, договор с компанией могут расторгнуть.

В свою очередь директор ООО «БелМарС» Георгий Платоненко считает, что главная проблема, которая встает перед всеми перевозчиками и перед маршрутом № 5 в том числе, — это нехватка водителей и кондукторов. Из-за этого транспорт не может выйти на линию, соответственно, ситуацию изменить практически невозможно.

— Престиж профессии упал. На работу водителем автобуса в принципе молодое поколение не идет. У меня 15% — это возраст за 55 лет, — объясняет перевозчик. — Автобусы в парке стоят просто без водителей. На втором месте кондукторы.

По его словам, люди не идут работать из-за условий работы и из-за низкой зарплаты, размер которой заложен в тарифе: водитель получает 26 800, а кондуктор — 21 400 рублей.

В ответе на запрос мэрия напомнила, что транспортное обслуживание жителей поселка Северного обеспечивается 6 регулярными маршрутами (автобусы № 3, 5, 14, 75, маршрутные такси № 9, 11). Всего по маршрутам ходит 115 автобусов.

— Однако на регулярность движения указанных маршрутов общественного пассажирского транспорта влияют заторные ситуации на улицах и магистралях города Новосибирска, ввиду недостаточной пропускной способности улично-дорожной сети данного жилого массива относительно существующего потока личных транспортных средств, — отметили в мэрии. — Реконструкция ул. Фадеева включая железнодорожный переезд, улицу Объединения (для увеличения их пропускной способности) и строительство 3-й очереди улицы Георгия Колонды, позволит пересмотреть действующую маршрутную сеть, в частности, изменение действующих маршрутов и организацию новых, что в свою очередь улучшит транспортное обслуживание поселка Северного.

Изменения в организацию транспортного обслуживания предусмотрены документами стратегического планирования на 2020–2034 годы, об этом в недавнем интервью рассказали руководители управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

общественный транспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (60)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...