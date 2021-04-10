«Престиж профессии упал»: мэрия и перевозчик объяснили, почему люди не могли влезть в автобус на Фадеева в час пик

Мэрия Новосибирска проверяет перевозчика, который выпускает на линию весь транспорт
В мэрии Новосибирска ответили на жалобы местных жителей о том, что в час пик переполненный транспорт проезжает мимо остановки «Фадеева». Власти объяснили, что не хватает дорог, а транспорта стало меньше из-за пандемии. Также свое объяснение дал перевозчик, которому грозят расторжением контракта.
В частности, речь шла о том, что большинство жителей едут до метро «Площадь Калинина», поэтому пытаются сесть в автобус
— Проведен анализ работы автобусного маршрута
Кроме того, как уточнили в мэрии, перевозчику вынесли предупреждение о том, что, если ситуация с транспортом в час пик не стабилизируется, договор с компанией могут расторгнуть.
В свою очередь директор ООО «БелМарС» Георгий Платоненко считает, что главная проблема, которая встает перед всеми перевозчиками и перед маршрутом
— Престиж профессии упал. На работу водителем автобуса в принципе молодое поколение не идет. У меня
По его словам, люди не идут работать из-за условий работы и из-за низкой зарплаты, размер которой заложен в тарифе: водитель получает
В ответе на запрос мэрия напомнила, что транспортное обслуживание жителей поселка Северного обеспечивается 6 регулярными маршрутами (автобусы
— Однако на регулярность движения указанных маршрутов общественного пассажирского транспорта влияют заторные ситуации на улицах и магистралях города Новосибирска, ввиду недостаточной пропускной способности улично-дорожной сети данного жилого массива относительно существующего потока личных транспортных средств, — отметили в мэрии. — Реконструкция ул. Фадеева включая железнодорожный переезд, улицу Объединения (для увеличения их пропускной способности) и строительство
Изменения в организацию транспортного обслуживания предусмотрены документами стратегического планирования на 2020–2034 годы, об этом в недавнем интервью рассказали руководители управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.