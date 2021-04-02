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«Мужики забраться не могут»: жители отдаленного района не могут сесть в транспорт в час пик

И так непростая ситуация обострилась после открытия новой дороги

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Утром люди не могут зайти в автобус — слишком много желающих

Утром люди не могут зайти в автобус — слишком много желающих

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Новосибирцы не могут уехать с улицы Фадеева в час пик

Жители улицы Фадеева остались без общественного транспорта в утренний час пик — через остановку проходит несколько маршрутов, но пассажиры не могут войти в автобус.

Об этом рассказала жительница поселка Наталья Анисимова. По ее словам, в утренний час пик невозможно уехать с остановки «Фадеева». Большинство едут до метро «Площадь Калинина», поэтому пытаются сесть в автобус № 5 (поселок Северный — Дюканова) или на маршрут № 72 (поселок Северный — Ключ-Камышинское плато).

— Моя 14-летняя дочь учится на площади Калинина, в автобус войти не может. Там мужики забраться в него не могут, толкаются, а представьте худенького ребенка, — объясняет Наталья Анисимова. — Мы нашли выход из ситуации: соседей попросили, они ее возят. Зимой порой «пятерки» просто проезжали мимо, даже не останавливались. На площадь Калинина идет 75-й автобус (но он маленький и ездит раз в час, наверное).

По словам сибирячки, это самые быстрые маршруты для тех, кому нужно в центр, хотя бы до метро. На остальных ехать гораздо дольше. Час пик, когда невозможно уехать, это с 06:30 до 09:00. Ситуация обострилась после того, как открыли новую дорогу на Родники через «Ленту» — на Фадеева уже сесть невозможно, так как автобус полный.

— Зимой нам мэрия ответила, что такая ситуация в связи с коронавирусом, якобы водители болеют. Но нам уже кажется, что обращаться с этим вопросом бесполезно, — считает жительница поселка. — Людей-то много. «Сибирь» отстроила много новых домов на Фадеева, людей очень много. Ладно пробки, но почему транспорт никто и не додумался пустить дополнительный?

По информации 2ГИС, через остановку «Фадеева» проезжают маршруты № 3 (поселок Северный — вокзал Новосибирск Главный), № 14 (Северный — Полевая). Также через остановку ходит маршрутка № 9 (ДК имени Кирова — поселок Северный), № 11 (поселок Северный — Планетарий).

НГС направил запрос в мэрию с просьбой объяснить, с чем связаны перебои с общественным транспортом в утренние часы пик на остановке «Фадеева». Ответ пока не поступил.

Недавно в интервью НГС руководитель управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров, отвечая на вопрос о нехватке транспорта в отдаленных районах, объяснил, что большое количество транспорта не вмещает улично-дорожная сеть.

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автобусобщественный транспорт
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