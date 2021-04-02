«Мужики забраться не могут»: жители отдаленного района не могут сесть в транспорт в час пик

Жители улицы Фадеева остались без общественного транспорта в утренний час пик — через остановку проходит несколько маршрутов, но пассажиры не могут войти в автобус.



Об этом рассказала жительница поселка Наталья Анисимова. По ее словам, в утренний час пик невозможно уехать с остановки «Фадеева». Большинство едут до метро «Площадь Калинина», поэтому пытаются сесть в автобус № 5 (поселок Северный — Дюканова) или на маршрут № 72 (поселок Северный — Ключ-Камышинское плато).