В Новосибирске на две недели сузят дорогу на Фрунзе, где в яму упали две машины

Сегодня, 14 октября, мэрия Новосибирска сообщила, что в городе на 5 метров сузят дорогу рядом со зданием на Фрунзе, 80 в Центральном районе. Ограничения будут действовать две недели.

— С 13 по 30 октября на 5 метров сужена проезжая часть улицы Семьи Шамшиных в районе здания по адресу Фрунзе, 80, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.