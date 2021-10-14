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В Новосибирске на две недели сузят дорогу на Фрунзе, где в яму упали две машины

Там ведут аварийный ремонт

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Сейчас на месте устраняют последствия происшествия

Сейчас на месте устраняют последствия происшествия

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В Новосибирске на 5 метров сузят дорогу на Фрунзе

Сегодня, 14 октября, мэрия Новосибирска сообщила, что в городе на 5 метров сузят дорогу рядом со зданием на Фрунзе, 80 в Центральном районе. Ограничения будут действовать две недели.

— С 13 по 30 октября на 5 метров сужена проезжая часть улицы Семьи Шамшиных в районе здания по адресу Фрунзе, 80, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.

Дорогу сузят рядом с бизнес-центром

Дорогу сузят рядом с бизнес-центром

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На месте проводят аварийный ремонт теплотрассы. Водителям следует быть внимательными и руководствоваться знаками и информационными щитами.

По данным пресс-службы СГК, вчера около 22:00 на улице Шамшиных установили новый 6-метровый отрезок трубы вместо поврежденного. Ремонт планируют завершить сегодня к 12:00.

Накануне на этом месте два автомобиля провалились под асфальт из-за прорыва магистральной теплосети. НГС рассказывал о ходе их эвакуации в онлайн-трансляции. Момент провала попал на камеры ближайшего бизнес-центра. Посмотрите, как это произошло.

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