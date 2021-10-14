В Новосибирске на две недели сузят дорогу на Фрунзе, где в яму упали две машины

В Новосибирске на 5 метров сузят дорогу на Фрунзе
Сегодня, 14 октября, мэрия Новосибирска сообщила, что в городе на 5 метров сузят дорогу рядом со зданием на Фрунзе, 80 в Центральном районе. Ограничения будут действовать две недели.
— С 13 по 30 октября на 5 метров сужена проезжая часть улицы Семьи Шамшиных в районе здания по адресу Фрунзе, 80, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.
На месте проводят аварийный ремонт теплотрассы. Водителям следует быть внимательными и руководствоваться знаками и информационными щитами.
По данным пресс-службы СГК, вчера около 22:00 на улице Шамшиных установили новый
Накануне на этом месте два автомобиля провалились под асфальт из-за прорыва магистральной теплосети. НГС рассказывал о ходе их эвакуации в онлайн-трансляции. Момент провала попал на камеры ближайшего бизнес-центра. Посмотрите, как это произошло.