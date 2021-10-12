«Заняли две полосы»: видео из пробки перед площадью Труда, где в час пик укладывают асфальт

Сегодня утром, 12 октября, в Новосибирске на улице Станиславского автомобили встали в пробку при подъезде к площади Труда. Там укладывали новый асфальт.

— В час пик, около 08:00, сегодня кладут асфальт на Станиславского, перед подъездом к площади Труда, заняв две полосы. Ну а что, наверное, у них такой же рабочий день, как и у нас, с 08:00 до 17:00, — рассказал НГС читатель.