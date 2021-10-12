«Заняли две полосы»: видео из пробки перед площадью Труда, где в час пик укладывают асфальт

В Новосибирске ремонт дороги на Станиславского решили делать в час пик
Сегодня утром, 12 октября, в Новосибирске на улице Станиславского автомобили встали в пробку при подъезде к площади Труда. Там укладывали новый асфальт.
— В час пик, около 08:00, сегодня кладут асфальт на Станиславского, перед подъездом к площади Труда, заняв две полосы. Ну а что, наверное, у них такой же рабочий день, как и у нас, с 08:00 до 17:00, — рассказал НГС читатель.
Аукцион на ремонт дороги от площади Станиславского до площади Труда объявили в июне 2021 года. Максимальная цена контракта составила 135,7 млн рублей. Средства выделили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Победителем стала компания «Новосибирскдорстрой».
По данным сервиса «Контур.Закупки», Новосибирскдорстрой учредили в сентябре 2011 года. Руководитель — Намиг Джаббар Оглы Магамедов. Фирма выигрывала аукционы на ремонт дорог 992 км а/д
По данным аукционной документации, ремонт дороги на Станиславского должны завершить до
В этом году аукционы на ремонт некоторых дорог в Новосибирске объявили поздно. Из-за этого часть работ выполняют осенью, когда в городе похолодало и пошли дожди. Мэр Анатолий Локоть объяснил это тем, что Новосибирск поздно получил деньги на ремонт.