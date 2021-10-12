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«Заняли две полосы»: видео из пробки перед площадью Труда, где в час пик укладывают асфальт

Автомобили застряли с утра на улице Станиславского

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Ремонт проводили в час пик

Ремонт проводили в час пик

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В Новосибирске ремонт дороги на Станиславского решили делать в час пик

Сегодня утром, 12 октября, в Новосибирске на улице Станиславского автомобили встали в пробку при подъезде к площади Труда. Там укладывали новый асфальт.

— В час пик, около 08:00, сегодня кладут асфальт на Станиславского, перед подъездом к площади Труда, заняв две полосы. Ну а что, наверное, у них такой же рабочий день, как и у нас, с 08:00 до 17:00, — рассказал НГС читатель.

Аукцион на ремонт дороги от площади Станиславского до площади Труда объявили в июне 2021 года. Максимальная цена контракта составила 135,7 млн рублей. Средства выделили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Победителем стала компания «Новосибирскдорстрой».

По данным сервиса «Контур.Закупки», Новосибирскдорстрой учредили в сентябре 2011 года. Руководитель — Намиг Джаббар Оглы Магамедов. Фирма выигрывала аукционы на ремонт дорог 992 км а/д Р-254 — Купино — Карасук, п. Пашино — Новосибирск — М-53 — «Байкал», а также на вывоз снега в Новосибирске по заказу ДЭУ № 1. Общая сумма всех заключенных контрактов Новосибирскавтодорстроя — 1,4 млрд рублей. В 2020 году выручка фирмы составила 228,3 млн рублей, чистая прибыль — 8,9 млн.

По данным аукционной документации, ремонт дороги на Станиславского должны завершить до 29 октября. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, какие работы уже провели на участке, когда их завершат и почему дорогу ремонтируют в час пик.

В этом году аукционы на ремонт некоторых дорог в Новосибирске объявили поздно. Из-за этого часть работ выполняют осенью, когда в городе похолодало и пошли дожди. Мэр Анатолий Локоть объяснил это тем, что Новосибирск поздно получил деньги на ремонт.

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