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Авиакомпания S7 запустила прямые рейсы из Новосибирска в еще один российский город

Рейсы будут выполнять дважды в неделю

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Продажи билетов на новое направление уже открыты

Продажи билетов на новое направление уже открыты

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С 5 ноября компания S7 Airlines начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в новый аэропорт Тобольска Ремезов, сообщает пресс-служба авиакомпании. Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

Рейсы будут выполнять дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из аэропорта Новосибирска в 14:05, прилет в аэропорт Тобольска в 14:00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 14:45 и приземляется в Новосибирске в 18:35.

Тобольск — второй по численности город Тюменской области.

Ранее стало известно, что S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний Восточной Европы. В мировом рейтинге компания поднялась на 71-е место. Также компания запускает свой лоукостер под названием Citrus.

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S7 Airlinesавиаперевозки
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