Авиакомпания S7 запустила прямые рейсы из Новосибирска в еще один российский город

С 5 ноября компания S7 Airlines начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в новый аэропорт Тобольска Ремезов, сообщает пресс-служба авиакомпании. Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.
Рейсы будут выполнять дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из аэропорта Новосибирска в 14:05, прилет в аэропорт Тобольска в 14:00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 14:45 и приземляется в Новосибирске в 18:35.
Тобольск — второй по численности город Тюменской области.
Ранее стало известно, что S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний Восточной Европы. В мировом рейтинге компания поднялась на 71-е место. Также компания запускает свой лоукостер под названием Citrus.