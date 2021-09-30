S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний Восточной Европы

Новосибирская компания S7 Airlines вошла в топ-10 лучших авиакомпаний в Восточной Европе по версии британского консалтингового агентства Skytrax.



— Мы вошли в топ-3 лучших авиакомпаний в Восточной Европе по версии Skytrax. А альянс One World был признан лучшим авиационным альянсом в мире. Skytrax World Airline Awards — это авиационный Оскар, главная авиационная награда мира. Ее ежегодно присуждает британское консалтинговое агентство Skytrax — ведущий глобальный оценщик качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Гордимся тем, что коллеги так высоко оценили нашу работу, — сообщается в социальных сетях авиакомпании S7.