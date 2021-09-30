S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний Восточной Европы
Новосибирская компания S7 Airlines вошла в топ-10 лучших авиакомпаний в Восточной Европе по версии британского консалтингового агентства Skytrax.
— Мы вошли в топ-3 лучших авиакомпаний в Восточной Европе по версии Skytrax. А альянс One World был признан лучшим авиационным альянсом в мире. Skytrax World Airline Awards — это авиационный Оскар, главная авиационная награда мира. Ее ежегодно присуждает британское консалтинговое агентство Skytrax — ведущий глобальный оценщик качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Гордимся тем, что коллеги так высоко оценили нашу работу, — сообщается в социальных сетях авиакомпании S7.
Помимо S7, в рейтинг вошла авиакомпания «Аэрофлот», которая заняла первое место среди лучших авиакомпаний Восточной Европы. На
В этом году авиакомпания S7 заняла
Премия World Airline Awards считается одной из самых престижных в авиационной отрасли и высоко ценится по всему миру за свою независимость. Как сообщается на сайте премии, она присуждается с 1999 года. В связи с распространением пандемии коронавируса и ее влиянием на отрасль в этот раз голосование за авиакомпании проходило 23 месяца — с сентября
По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Авиакомпания "Сибирь"» зарегистрирована в мае 1994 года в городе Оби в Новосибирской области. Генеральный директор компании — Вадим Клебанов. Учредителем компании является ЗАО «Группа компаний с 7». В 2020 году выручка новосибирской авиакомпании составила 97,5 миллиарда рублей. Чистый убыток — 5,2 миллиарда рублей.
Ранее S7 Airlines заняла второе место в рейтинге лучших российских авиакомпаний.
В середине сентября авиакомпания S7 заявила о том, что запустит новый лоукостер под брендом Citrus. О планах создания своей бюджетной авиакомпании S7 заявила в июле этого года. При этом, несмотря на название, борта самолетов будут окрашены в розовый и желтый цвета.