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S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний Восточной Европы

В мировом рейтинге компания поднялась на 71-е место

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Новосибирская авиакомпания расположилась на третьей строчке

Новосибирская авиакомпания расположилась на третьей строчке

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S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний Восточной Европы

Новосибирская компания S7 Airlines вошла в топ-10 лучших авиакомпаний в Восточной Европе по версии британского консалтингового агентства Skytrax.

— Мы вошли в топ-3 лучших авиакомпаний в Восточной Европе по версии Skytrax. А альянс One World был признан лучшим авиационным альянсом в мире. Skytrax World Airline Awards — это авиационный Оскар, главная авиационная награда мира. Ее ежегодно присуждает британское консалтинговое агентство Skytrax — ведущий глобальный оценщик качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Гордимся тем, что коллеги так высоко оценили нашу работу, — сообщается в социальных сетях авиакомпании S7.

Помимо S7, в рейтинг вошла авиакомпания «Аэрофлот», которая заняла первое место среди лучших авиакомпаний Восточной Европы. На 6-м месте расположилась авиакомпания «Победа», на 7-м месте — норильская авиакомпания Nord Star. Следом за ней идет авиакомпания «Россия».

В рейтинг вошли 5 российских авиакомпаний

В рейтинг вошли 5 российских авиакомпаний

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В этом году авиакомпания S7 заняла 71-е место в рейтинге 100 лучших авиакомпаний мира. В 2019 году новосибирская авиакомпания заняла 96-е место среди лучших авиакомпаний мира, а в 2018 году — 98-е место. Из российских авиаперевозчиков в топ-100 еще вошел «Аэрофлот», который разместился на 14-м месте, поднявшись на 8 позиций. Лидером рейтинга стала авиакомпания Катара Qatar Airways.

Премия World Airline Awards считается одной из самых престижных в авиационной отрасли и высоко ценится по всему миру за свою независимость. Как сообщается на сайте премии, она присуждается с 1999 года. В связи с распространением пандемии коронавируса и ее влиянием на отрасль в этот раз голосование за авиакомпании проходило 23 месяца — с сентября 2019-го по июль 2021 года. Для определения победителей было оставлено более 13 миллионов верифицированных отзывов. Опросы пассажиров проводились на английском, французском, испанском, китайском, русском и японском языках.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Авиакомпания "Сибирь"» зарегистрирована в мае 1994 года в городе Оби в Новосибирской области. Генеральный директор компании — Вадим Клебанов. Учредителем компании является ЗАО «Группа компаний с 7». В 2020 году выручка новосибирской авиакомпании составила 97,5 миллиарда рублей. Чистый убыток — 5,2 миллиарда рублей.

Ранее S7 Airlines заняла второе место в рейтинге лучших российских авиакомпаний.

В середине сентября авиакомпания S7 заявила о том, что запустит новый лоукостер под брендом Citrus. О планах создания своей бюджетной авиакомпании S7 заявила в июле этого года. При этом, несмотря на название, борта самолетов будут окрашены в розовый и желтый цвета.

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