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Внедорожник столкнулся с маршруткой и вылетел на островок безопасности на левом берегу

На месте работает экипаж ГИБДД

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У маршрутки пострадала передняя часть

У маршрутки пострадала передняя часть

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Утром 5 октября в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с пассажирской маршруткой.

Как указано на карте 2ГИС, авария произошла на пересечении Мира и Советского шоссе. Маршрутное такси № 29 столкнулось с Renault Duster.

В паблике АСТ-54 выложили видео с места. На кадрах видно, что после удара внедорожник вылетел на островок безопасности. У него выбито заднее стекло. У маршрутки пострадала передняя часть.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного 112 в 06:09. Как сообщили очевидцы, в микроавтобусе не было пассажиров.

В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что в ДТП никто не пострадал.

Как указано в справочнике 2ГИС, в районе аварии собралась пробка длиной более 3 км.

В конце августа на Гусинобродском тракте столкнулись фура и микроавтобус Ford Transit. Тогда в аварии пострадали 7 человек.

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ГИБДДДТП
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