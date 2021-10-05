Утром 5 октября в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с пассажирской маршруткой.
Как указано на карте 2ГИС, авария произошла на пересечении Мира и Советского шоссе. Маршрутное такси
В паблике АСТ-54 выложили видео с места. На кадрах видно, что после удара внедорожник вылетел на островок безопасности. У него выбито заднее стекло. У маршрутки пострадала передняя часть.
Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного 112 в 06:09. Как сообщили очевидцы, в микроавтобусе не было пассажиров.
В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что в ДТП никто не пострадал.
Как указано в справочнике 2ГИС, в районе аварии собралась пробка длиной более
В конце августа на Гусинобродском тракте столкнулись фура и микроавтобус Ford Transit. Тогда в аварии пострадали 7 человек.