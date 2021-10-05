Утром 5 октября в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с пассажирской маршруткой.

Как указано на карте 2ГИС, авария произошла на пересечении Мира и Советского шоссе. Маршрутное такси № 29 столкнулось с Renault Duster.

В паблике АСТ-54 выложили видео с места. На кадрах видно, что после удара внедорожник вылетел на островок безопасности. У него выбито заднее стекло. У маршрутки пострадала передняя часть.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного 112 в 06:09. Как сообщили очевидцы, в микроавтобусе не было пассажиров.