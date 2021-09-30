Сибиряк два года фотографирует попрошаек на дорогах Новосибирска и жалуется на них в полицию

Житель Новосибирска Илья Штылев несколько лет регулярно фотографирует мужчин и женщин, которые выходят на проезжую часть в разных частях города на запрещающий сигнал светофора и попрошайничают. Илья два года подряд направлял жалобы в ГУ МВД с просьбой обратить внимание на проблему.

Вчера вечером, 29 сентября, на площади Труда женщина за рулем «Мазды-3» сбила мужчину — по словам очевидцев, пострадавший регулярно занимался там попрошайничеством. После публикации с редакцией НГС связался Илья Штылев и рассказал, что дважды обращался в управление ГУ МВД с жалобами на навязчивых пешеходов.