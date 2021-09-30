Сибиряк два года фотографирует попрошаек на дорогах Новосибирска и жалуется на них в полицию

Житель Новосибирска Илья Штылев несколько лет регулярно фотографирует мужчин и женщин, которые выходят на проезжую часть в разных частях города на запрещающий сигнал светофора и попрошайничают. Илья два года подряд направлял жалобы в ГУ МВД с просьбой обратить внимание на проблему.
Вчера вечером, 29 сентября, на площади Труда женщина за рулем «Мазды-3» сбила мужчину — по словам очевидцев, пострадавший регулярно занимался там попрошайничеством. После публикации с редакцией НГС связался Илья Штылев и рассказал, что дважды обращался в управление ГУ МВД с жалобами на навязчивых пешеходов.
— Вот эти фотографии копятся годами. Я подкреплял этими снимками свои обращения, которые отправлял в МВД два года подряд. Я писал обращения, чтобы привлечь внимание к этому вопросу, потому что это происходит на перекрестках. Это хорошо, когда человек высокий, а если низкий, то его совсем не видно, — рассказывает Илья Штылев.
В 2019 году мужчина заявлял о людях, которые занимались попрошайничеством в Октябрьском районе на пересечении улиц Добролюбова и Большевистской, на перекрестке улиц Кирова и Восход и на площади Труда в Ленинском районе.
— Информирую вас, что нарядами полка ДПС ГИБДД дано указание о проведении профилактических мероприятий по выявлению административных правонарушений, совершаемых пешеходами, в части находящихся на проезжей части дороги и занимающихся попрошайничеством на улицах города Новосибирска. По результатам проведенных профилактических мероприятий, граждан, занимающихся попрошайничеством, выявлено не было, — сообщили в ответ на обращение Ильи Штылева в ГУ МВД по Новосибирску в октябре 2019 года.
В 2020 году Илья заявил вновь о нахождении людей на перекрестке улиц Большевистская и Добролюбова, на перекрестке улиц Кирова и улиц Восход, а также на улице Большевистская у дома
— Личный состав полка ДПС ГИБДД при несении службы ориентирован на осуществление периодического контроля за соблюдением ПДД вышеуказанной категорией участников дорожного движения по указанным в обращении адресам, — ответили на обращение мужчины в сентября 2020 года.
В ГИБДД рассказали, что грозит пешеходам, которые переходят на проезжую часть вне пешеходного перехода.
— Выход на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, либо на запрещающий сигнал светофора — это штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Поэтому вот эти люди будут подвергнуты административному воздействию. У нас ежедневно в дежурную часть поступают обращения по фактам выхода на проезжую часть данных категорий граждан. На такие места незамедлительно отправляются экипажи ГИБДД, которые по прибытию составляют административный протокол на данных граждан и предлагает уйти с проезжей части, что они и делают, — прокомментировал ситуацию корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, старший лейтенант полиции Владислав Савченков.
ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения
В феврале этого года в Новосибирске ночью загорелась пристройка с котельной у дома на улице Седова. Казалось бы — рядовой пожар, в котором никто не пострадал и даже жилое помещение огнем не задело. Но в доме сотрудники МЧС обнаружили 32 человека, 19 из которых — инвалиды. По данным источника НГС, в доме жили профессиональные попрошайки, которых ночью вывели в автобус и развезли по другим домам. НГС побывал внутри этого дома и поговорил с оставшимися там людьми.