На площади Труда «Мазда» сбила мужчину — он занимался попрошайничеством

Сегодня вечером на площади Труда в Новосибирске женщина за рулем «Мазды-3» сбила мужчину. Очевидцы утверждают, что пострадавший регулярно занимается здесь попрошайничеством.
— В 20:05 в Ленинском районе водитель-женщина на автомобиле «Мазда» двигалась по улице Ватутина со стороны улицы Планировочной в сторону площади Труда и сбила пешехода, который находился на проезжей части. Неустановленного мужчину увезли в тяжелом состоянии в реанимацию. По словам свидетелей, пострадавший занимается попрошайничеством, — сообщила инспектор группы пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Юлия Ракунова
Прошлой ночью Toyota Vitz врезалась в Toyota Mark II при развороте. В ДТП пострадал подросток — у него сломан позвоночник.