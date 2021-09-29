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На площади Труда «Мазда» сбила мужчину — он занимался попрошайничеством

Пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии

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Авария произошла в девятом часу вечера

Авария произошла в девятом часу вечера

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Сегодня вечером на площади Труда в Новосибирске женщина за рулем «Мазды-3» сбила мужчину. Очевидцы утверждают, что пострадавший регулярно занимается здесь попрошайничеством.

— В 20:05 в Ленинском районе водитель-женщина на автомобиле «Мазда» двигалась по улице Ватутина со стороны улицы Планировочной в сторону площади Труда и сбила пешехода, который находился на проезжей части. Неустановленного мужчину увезли в тяжелом состоянии в реанимацию. По словам свидетелей, пострадавший занимается попрошайничеством, — сообщила инспектор группы пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Юлия Ракунова

Прошлой ночью Toyota Vitz врезалась в Toyota Mark II при развороте. В ДТП пострадал подросток — у него сломан позвоночник.

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