На Вокзальной магистрали снова изменили количество парковок: где все-таки можно будет оставить машину

В мэрии Новосибирска рассказали о новом варианте расположения парковочных карманов на Вокзальной магистрали: в очередную схему парковок не вписался странный парковочный карман возле дома № 13 , неподалеку от ресторана «Коляда».

Об этом кармане НГС сообщил в большом фоторепортаже 8 сентября. Тогда же гендиректор АО «Бизнес-центр на Вокзальной» Светлана Драгунова рассказала корреспонденту НГС, что ей пообещали в мэрии оставить парковку в один ряд возле здания № 16 . Это подтвердили и городские чиновники. Однако в новой версии преобразованной Вокзальной магистрали машино-места возле этих зданий уже не предусмотрены.

