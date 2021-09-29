На Вокзальной магистрали снова изменили количество парковок: где все-таки можно будет оставить машину

Мэрия оставит вдоль Вокзальной магистрали один парковочный карман на 30 мест
В мэрии Новосибирска рассказали о новом варианте расположения парковочных карманов на Вокзальной магистрали: в очередную схему парковок не вписался странный парковочный карман возле дома
Об этом кармане НГС сообщил в большом фоторепортаже 8 сентября. Тогда же гендиректор АО «Бизнес-центр на Вокзальной» Светлана Драгунова рассказала корреспонденту НГС, что ей пообещали в мэрии оставить парковку в один ряд возле здания
— Ликвидировать парковочные карманы по Вокзальной магистрали в районе домов
В мэрии добавили, что на всем протяжении Вокзальной магистрали сделают выделенную полосу — она будет для общественного транспорта. Это предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска на
— По нормативу выделенная полоса предусмотрена на городских участках с шестью и более полосами, где достаточный трафик общественного транспорта, а также высокая транспортная и пешеходная доступность. На основании выводов рабочей группы, представителей экспертного сообщества и ГИБДД было установлено, что выделенная полоса на Вокзальной магистрали противоречит размещению парковочных карманов, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии уточнили, что на Вокзальной магистрали в процессе благоустройства всего будет ликвидировано 70 машино-мест. Для водителей, добавили в муниципалитете, на альтернативных площадках в округе остается 652 парковочных места:
— 251 — на площади Ленина, 39 — на пересечении с улицей Советской (платная парковка между сквером на Орджоникидзе и улицей Советская. — Прим. ред.), 30 — вдоль Вокзальной магистрали (у здания
10 сентября НГС рассказал, что еще изменится на Вокзальной магистрали после ее реконструкции: здесь должно сократиться количество рекламных конструкций, обещают, что появятся деревья и велосипедные дорожки.