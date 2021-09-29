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На Вокзальной магистрали снова изменили количество парковок: где все-таки можно будет оставить машину

Вдоль магистрали оставят парковку только рядом с одним зданием

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Месторасположение парковок на Вокзальной магистрали изменили в очередной раз

Месторасположение парковок на Вокзальной магистрали изменили в очередной раз

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Мэрия оставит вдоль Вокзальной магистрали один парковочный карман на 30 мест

В мэрии Новосибирска рассказали о новом варианте расположения парковочных карманов на Вокзальной магистрали: в очередную схему парковок не вписался странный парковочный карман возле дома № 13, неподалеку от ресторана «Коляда».

Об этом кармане НГС сообщил в большом фоторепортаже 8 сентября. Тогда же гендиректор АО «Бизнес-центр на Вокзальной» Светлана Драгунова рассказала корреспонденту НГС, что ей пообещали в мэрии оставить парковку в один ряд возле здания № 16. Это подтвердили и городские чиновники. Однако в новой версии преобразованной Вокзальной магистрали машино-места возле этих зданий уже не предусмотрены.

— Ликвидировать парковочные карманы по Вокзальной магистрали в районе домов № 13 и 16 решено в рамках комплексного проекта гостевого маршрута на Вокзальной магистрали, — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Ранее власти сообщали, что на указанных участках можно будет припарковаться.

Мэрия отказалась от указанных на схеме парковочных карманов

Мэрия отказалась от указанных на схеме парковочных карманов

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В мэрии добавили, что на всем протяжении Вокзальной магистрали сделают выделенную полосу — она будет для общественного транспорта. Это предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска на 2018–2030 годы.

— По нормативу выделенная полоса предусмотрена на городских участках с шестью и более полосами, где достаточный трафик общественного транспорта, а также высокая транспортная и пешеходная доступность. На основании выводов рабочей группы, представителей экспертного сообщества и ГИБДД было установлено, что выделенная полоса на Вокзальной магистрали противоречит размещению парковочных карманов, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии уточнили, что на Вокзальной магистрали в процессе благоустройства всего будет ликвидировано 70 машино-мест. Для водителей, добавили в муниципалитете, на альтернативных площадках в округе остается 652 парковочных места:

— 251 — на площади Ленина, 39 — на пересечении с улицей Советской (платная парковка между сквером на Орджоникидзе и улицей Советская. — Прим. ред.), 30 — вдоль Вокзальной магистрали (у здания № 14, где находится РЖД. — Прим. ред.), 120 — на парковке у ЦУМа, более 200 — на площади Гарина-Михайловского. В настоящее время обустройство дополнительных парковочных карманов по Вокзальной магистрали не запланировано, — говорят в администрации города.

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10 сентября НГС рассказал, что еще изменится на Вокзальной магистрали после ее реконструкции: здесь должно сократиться количество рекламных конструкций, обещают, что появятся деревья и велосипедные дорожки.

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