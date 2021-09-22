В Новосибирске переход к станции метро «Спортивная» планируют завершить до конца года

В этом году планируется завершить строительство наземно-подземного перехода к станции метро «Спортивная» через дамбу Октябрьского моста. Об этом на сессии Горсовета Новосибирска сообщил мэр города Анатолий Локоть.
— Продолжаются работы на важных инфраструктурных объектах — подземно-надземном переходе Октябрьского моста, новой станции метро «Спортивная». Кстати, на станции метро «Спортивная» строители завершают заливку бетона под перрон станции. Работы синхронизированы на целом ряде объектов. В этом году мы планируем завершить наземно-подземный переход к станции через дамбу моста, — сказал Локоть.
В августе в Новосибирск прибыли все эскалаторы для строительства станции метро «Спортивная». Аукцион на покупку эскалаторов объявили в прошлом году. Стоимость оборудования оценили в 761 миллион рублей.
В начале мая на станцию метро «Спортивная» привезли первые три эскалатора. Затем губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил министра финансов региона Виталия Голубенко найти деньги, чтобы рассчитаться за эскалаторы для станции метро «Спортивная». Это стало необходимо, потому что средства из федерального бюджета в НСО еще не поступили. Как выглядела новая станция в начале июля, вы можете посмотреть здесь.