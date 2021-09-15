К МЧМ-2023 в Новосибирске появятся новые автобусные остановки

В Новосибирске планируют разместить новые остановки к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

До 2023 года в Новосибирске планируют сформировать транспортно-пересадочный узел «Спортивная» в районе новой станции метро.

— Новые остановочные пункты будут организованы на дамбе Октябрьского моста, рабочее название данного ОП — «Метро Спортивная». В районе многофункциональной Ледовой арены будут организованы промежуточный и конечный остановочные пункты. При этом наименования данных промежуточных остановок: «МФЛА-Новосибирск», конечного — «Метро Спортивная», — передает пресс-центр мэрии Новосибирска.