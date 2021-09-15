15 сентября среда
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 72.72
eur 85.99
Тема дняНазвана дата включения отопления в Новосибирске
Все новости
Все новости

К МЧМ-2023 в Новосибирске появятся новые автобусные остановки

В мэрии рассказали, как назовут остановочные пункты

1 436
33Обсудить

Поделиться

Новые остановки поставят недалеко от ледовой арены

Новые остановки поставят недалеко от ледовой арены

Поделиться

В Новосибирске планируют разместить новые остановки к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

До 2023 года в Новосибирске планируют сформировать транспортно-пересадочный узел «Спортивная» в районе новой станции метро.

— Новые остановочные пункты будут организованы на дамбе Октябрьского моста, рабочее название данного ОП — «Метро Спортивная». В районе многофункциональной Ледовой арены будут организованы промежуточный и конечный остановочные пункты. При этом наименования данных промежуточных остановок: «МФЛА-Новосибирск», конечного — «Метро Спортивная», — передает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В 2022 году министерство транспорта и дорожного хозяйства НСО планирует подать заявку на получение 52 троллейбусов и 17 трамваев. Их могут получить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Новый подвижной состав будет распределен на маршруты, обслуживаемые МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» и МКП города Новосибирска «ПАТП-4», — добавили в мэрии.

Накануне, 14 сентября, стало известно, что до конца этого года в Новосибирск поступят 100 новых автобусов. Еще 50 поступят в 2022 году. Рассказываем, по каким маршрутам они будут ездить.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЛДСМЧМ-2023автобусостановкатрамвайтроллейбус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...