8 сентября среда
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 7/10
usd 73.19
eur 86.89
Тема дняГлава МЧС России погиб в Норильске
Все новости
Все новости

«Коллапс капитальный»: Новосибирск сковали пробки — из-за дождя цены на такси выросли более чем в 2 раза

Из-за дождя дорожная ситуация в городе заметно ухудшилась

560
4Обсудить

Поделиться

Местами пробки достигают <nobr class="_">8 баллов</nobr>

Местами пробки достигают 8 баллов

Поделиться

Вечерние пробки в Новосибирске осложнились дождем

В седьмом часу вечера в Новосибирске пошел дождь. Как следствие, город сковали пробки, которые местами достигают 8 баллов. По традиции особенно серьезные затруднения движения наблюдаются на Красном проспекте, Димитровском мосту, Нарымской и улице Восход, Кропоткина, Бориса Богаткова, Большевистской, Фабричной улицах и других крупных дорогах города.

В специализированных сервисах водители жалуются на пробки и предлагают друг другу кофе

В специализированных сервисах водители жалуются на пробки и предлагают друг другу кофе

Поделиться

Дорожную ситуацию осложняют несколько ДТП. Так, на разъезде Иня образовалась пробка при движении в Новосибирск из-за аварии с участием такси.

Поделиться

На фоне пробок и дождя выросли цены на поездки в такси. Чтобы добраться от площади Ленина до площади Калинина на такси агрегатора Uber, сейчас потребуется заплатить больше 400 рублей (в обычные дни в это время поездка стоит около 160). Чтобы уехать из той же точки до улицы Сибиряков-Гвардейцев, нужно отдать почти 550 рублей («Ситимобил» вовсе меньше чем за 800 рублей не поедет). Поездка из центра до Родников сейчас обойдется в более чем 600 рублей.

На днях мэрия Новосибирска объявила о временном закрытии Ипподромской из-за строительства четвертого моста. Также изменения коснутся движения на Станционной.

Этим утром новосибирцы жаловались, что не успевают из-за пробок на работу. Одна сибирячка простояла в ожидании движения больше часа.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дождьпробки в Новосибирскезатор на дороге
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...