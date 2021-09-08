«Коллапс капитальный»: Новосибирск сковали пробки — из-за дождя цены на такси выросли более чем в 2 раза

На фоне пробок и дождя выросли цены на поездки в такси. Чтобы добраться от площади Ленина до площади Калинина на такси агрегатора Uber, сейчас потребуется заплатить больше 400 рублей (в обычные дни в это время поездка стоит около 160). Чтобы уехать из той же точки до улицы Сибиряков-Гвардейцев, нужно отдать почти 550 рублей («Ситимобил» вовсе меньше чем за 800 рублей не поедет). Поездка из центра до Родников сейчас обойдется в более чем 600 рублей.