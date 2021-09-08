«Коллапс капитальный»: Новосибирск сковали пробки — из-за дождя цены на такси выросли более чем в 2 раза

Вечерние пробки в Новосибирске осложнились дождем
В седьмом часу вечера в Новосибирске пошел дождь. Как следствие, город сковали пробки, которые местами достигают 8 баллов. По традиции особенно серьезные затруднения движения наблюдаются на Красном проспекте, Димитровском мосту, Нарымской и улице Восход, Кропоткина, Бориса Богаткова, Большевистской, Фабричной улицах и других крупных дорогах города.
Дорожную ситуацию осложняют несколько ДТП. Так, на разъезде Иня образовалась пробка при движении в Новосибирск из-за аварии с участием такси.
На фоне пробок и дождя выросли цены на поездки в такси. Чтобы добраться от площади Ленина до площади Калинина на такси агрегатора Uber, сейчас потребуется заплатить больше 400 рублей (в обычные дни в это время поездка стоит около 160). Чтобы уехать из той же точки до улицы Сибиряков-Гвардейцев, нужно отдать почти 550 рублей («Ситимобил» вовсе меньше чем за 800 рублей не поедет). Поездка из центра до Родников сейчас обойдется в более чем 600 рублей.
На днях мэрия Новосибирска объявила о временном закрытии Ипподромской из-за строительства четвертого моста. Также изменения коснутся движения на Станционной.
Этим утром новосибирцы жаловались, что не успевают из-за пробок на работу. Одна сибирячка простояла в ожидании движения больше часа.