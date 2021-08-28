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Тема дняТрое погибли в утреннем ДТП
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Теперь и по субботам: пробка в обоих направлениях образовалась на Бердском шоссе

Серьезное затруднение движения наблюдается в районе Бердска

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Пробки на Бердском шоссе образуются регулярно

Пробки на Бердском шоссе образуются регулярно

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На Бердском шоссе в обоих направлениях образовалась пробка. Серьезное затруднение движения наблюдается в районе Бердска. Помимо нескольких ДТП, ситуация осложняется ремонтом дороги.

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— Есть у кого-нибудь еда? В этих пробках можно проголодаться.

— Пацаны, что опять случилось? В жару закипело и все забыли, как водить?

— У меня ящик пива есть. У кого мясо — паркуемся!

— Продайте пиво.

— Обочники — *** (плохие люди. — Прим. ред.), — пишут водители в специализированных сервисах.

Пробки стали привычным, хотя и омрачающим жизнь фактором для новосибирцев. Так, в июле некоторые горожане провели полночи в пробке на Ордынском шоссе. Однако не все готовы мириться с ситуацией. Одна сибирячка придумала, как можно заработать на пробках.

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Бердское шоссепробки в Новосибирске
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