Теперь и по субботам: пробка в обоих направлениях образовалась на Бердском шоссе

На Бердском шоссе в обоих направлениях образовалась пробка. Серьезное затруднение движения наблюдается в районе Бердска. Помимо нескольких ДТП, ситуация осложняется ремонтом дороги.
— Есть у кого-нибудь еда? В этих пробках можно проголодаться.
— Пацаны, что опять случилось? В жару закипело и все забыли, как водить?
— У меня ящик пива есть. У кого мясо — паркуемся!
— Продайте пиво.
— Обочники — *** (плохие люди. — Прим. ред.), — пишут водители в специализированных сервисах.
Пробки стали привычным, хотя и омрачающим жизнь фактором для новосибирцев. Так, в июле некоторые горожане провели полночи в пробке на Ордынском шоссе. Однако не все готовы мириться с ситуацией. Одна сибирячка придумала, как можно заработать на пробках.