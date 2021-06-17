«В Туле пряники, а в Новосибирске пробки»: сибирячка придумала, как заработать на огромных заторах

Так вот, в соседней машине (яркой, красной) девушка за рулем. Руки голые, что-то яркое на ней, розовое, браслет какой-то затейливый, стрижка. Впрочем, все это я заметила уже потом, а сначала я заметила шею. Такую, знаете, эротично выгнутую шею, которую в постельных сценах в хорошем голливудском кино показывают на, простите, пике наслаждения (я могу нормальным русским языком, но ничего не поделаешь, тут просто был пик наслаждения). Глаза закрыты (ну это ладно, никто же никуда не едет), общее выражение блаженства на лице. А это уже, знаете ли, непорядок, потому что откуда вообще блаженство в пробке? Присмотрелась (ну и заодно браслетик отметила и все остальное), а ее спутник ей рукой плечи мнет, над топом-то. И, видимо, ей от этого так хорошо, что шея из фильмов. А мужчина этот поймал мой взгляд, рассмеялся, как будто спрашивая: завидуешь? А я и завидую, конечно: как не завидовать человеку, которому в пробке хорошо?



Больше наслаждения я видела в пробке только однажды, сидя рядом с машиной, пробравшейся в правый ряд от придорожной кафешки KFC. Там такая внушительная, серьезная дама открывала коробку с какой-то едой, кончиками пальцев, аккуратно, чтобы не выпачкаться, но нетерпеливо, как снимает пылкий любовник на первом интимном свидании трусы с девушки, которую честно два месяца добивался цветами, ужинами и прочими походами в кино. И она как бы и не против, но, кажется, он слишком торопится и где, в конце концов, прелюдия, она же должна быть не короче хотя бы времени на поедание салата в ресторане, а тут уже, кажется, горячее подают. Очень торопилась дама, и было заметно, как ей не терпится засунуть уже в рот, например, острое крылышко, до дрожи в руках хотелось и до прочих сильных эмоций. С водительского сиденья на даму с вожделением смотрел мужчина. Хотя, наверное, не на даму, а на коробку, которую она открывала. И примерно такая же гармония, как у тех, которые с шеей. Потому что неважно, наверное, что вызывает у вас со спутником по машине столь сильные эмоции, лишь бы одно и то же.

