«В Туле пряники, а в Новосибирске пробки»: сибирячка придумала, как заработать на огромных заторах

Сибирячка предложила устраивать туры по новосибирским пробкам
Новосибирск входит в топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами. Каждому горожанину хорошо известно, как легко можно потерять час и даже больше времени на Большевистской, Ватутина, площади Труда и других загруженных улицах города. Сибирячка Светлана Гладкова уверена, что совсем скоро новосибирцы начнут использовать это время более увлекательно. Далее — от первого лица.
«Новосибирцы занялись сексом в пробке на заднем сиденье на Горбу Городецкого и всё успели» — примерно такой заголовок рано или поздно точно появится на НГС, потому что не может не появиться с нашими пробками. В статье будут фоточки очевидцев, главной из которых будет, конечно, кадр руки на стекле, точь-в-точь повторяющий аналогичный кадр из «Титаника».
Потому что этот город превратился в океан пробок, а каждый водитель время от времени чувствует, что заканчиваются силы барахтаться, хочется отпустить уже эту деревяшку (в смысле руль), бросить машину посреди дороги и пойти уже гулять по набережной. Кататься на колесе обозрения, пить лимонад и есть вареники с вишней на веранде с видом на реку, фотографировать садящиеся самолеты и нюхать что-нибудь, что вот как раз сейчас цветет. А потом, ближе к полуночи, когда все наконец разъедутся, водитель, довольный и сытый, вернется на дорогу, где будет ждать покинутая груда железа, на которой теперь вполне можно будет с ветерком домчаться до дома.
В новосибирских пробках случаются самые удивительные вещи. И я сейчас вообще не про продавцов кофе из заплечных рюкзаков, я про соседей по пробкам. Некоторые девушки наносят патчи под глаза в утренних пробках, чтобы спрятать мешки под глазами, и сверкают ими на соседей. Все от недосыпа, конечно, потому что если бы все то время, что я трачу в пробках, я бы спала, то, конечно, никаких мешков под глазами не могло бы быть в принципе. Краситься в пробках — это, конечно, вообще само собой разумеющееся, все так делают, потому что где еще? Утром же некогда дома, надо скорее торопиться в пробку!
В пробках, конечно, знакомятся. Меня однажды подрезал водитель какого-то грузовика, а потом нависал надо мной в пробке на Большевичке. (Вы, кстати, знаете, что у пробки на Большевичке есть собственный геотег? Знайте и не забывайте его использовать, ведь это место имеет все шансы стать самым популярным в городе). И тут мне приходит сообщение в WhatsApp: «Извините, что подрезал. Не грустите, пойдемте лучше кофе пить, как пробка закончится?» Я в ступор впала: как? Думаю, наверное, какое-то приложение изобрели, которое позволяет выяснять номера телефонов соседей по пробкам (ну, или по любым другим общественным местам, конечно). Спросила у него, откуда он мой номер взял. Смеется: он же, говорит, у вас под стеклом. Ну да, я забыла, я ж его туда так положила, на всякий случай — я вообще не паркуюсь там, где могу кому-то помешать.
А бывают и вообще удивительные вещи. Вот ехала я на днях в самом нелюбимом месте этого города, которое у меня как раз на Горбу Городецкого (если вдруг вас миновал этот неофициальный топоним, то введите, например, в 2ГИСе — он знает). Ну как ехала — в час пик дело было, так что стояла, конечно. Заглянула в соседнюю машину. Давайте признаем: все всегда рассматривают соседей по пробкам (ну, может, кроме водителей разных там «Бентли» и «Мазератти» — те знают, что все на них пялятся, и, может, должны поэтому сидеть с независимым выражением лица, глядя строго перед собой, как будто они на троне, а вокруг восхищенная челядь). Все остальные всегда смотрят на соседей по дороге.
Так вот, в соседней машине (яркой, красной) девушка за рулем. Руки голые, что-то яркое на ней, розовое, браслет какой-то затейливый, стрижка. Впрочем, все это я заметила уже потом, а сначала я заметила шею. Такую, знаете, эротично выгнутую шею, которую в постельных сценах в хорошем голливудском кино показывают на, простите, пике наслаждения (я могу нормальным русским языком, но ничего не поделаешь, тут просто был пик наслаждения). Глаза закрыты (ну это ладно, никто же никуда не едет), общее выражение блаженства на лице. А это уже, знаете ли, непорядок, потому что откуда вообще блаженство в пробке? Присмотрелась (ну и заодно браслетик отметила и все остальное), а ее спутник ей рукой плечи мнет, над топом-то. И, видимо, ей от этого так хорошо, что шея из фильмов. А мужчина этот поймал мой взгляд, рассмеялся, как будто спрашивая: завидуешь? А я и завидую, конечно: как не завидовать человеку, которому в пробке хорошо?
Больше наслаждения я видела в пробке только однажды, сидя рядом с машиной, пробравшейся в правый ряд от придорожной кафешки KFC. Там такая внушительная, серьезная дама открывала коробку с какой-то едой, кончиками пальцев, аккуратно, чтобы не выпачкаться, но нетерпеливо, как снимает пылкий любовник на первом интимном свидании трусы с девушки, которую честно два месяца добивался цветами, ужинами и прочими походами в кино. И она как бы и не против, но, кажется, он слишком торопится и где, в конце концов, прелюдия, она же должна быть не короче хотя бы времени на поедание салата в ресторане, а тут уже, кажется, горячее подают. Очень торопилась дама, и было заметно, как ей не терпится засунуть уже в рот, например, острое крылышко, до дрожи в руках хотелось и до прочих сильных эмоций. С водительского сиденья на даму с вожделением смотрел мужчина. Хотя, наверное, не на даму, а на коробку, которую она открывала. И примерно такая же гармония, как у тех, которые с шеей. Потому что неважно, наверное, что вызывает у вас со спутником по машине столь сильные эмоции, лишь бы одно и то же.
Что характерно: если в семьях новосибирцев не всегда бывает такая гармония эмоций, то среди новосибирских водителей солидарность редкая. Напишет кто-нибудь пост про то, какой сервис лучше использовать для получения рекомендаций новой музыки на основе твоих предпочтений, потому что слишком много времени проводит человек в пробке, так ему сразу другие водители предложат все возможные варианты и разберут плюсы и минусы. Посты про Октябрьский мост примерно раз в пару дней публикует кто-нибудь из моих друзей, кто забыл, в каком мост состоянии, и случайно там проехал. И сколько там смайликов «Мы вместе», показывающих общую боль!
Когда говорят, что кто-то нарушает правила и торопится, потому что у него жена рожает, люди не всегда, наверное, и преувеличивают. Я вот лично в свое время чуть не родила в пробке. Вызвала такси к своему дому в Советском районе, устроилась на заднем сиденье, назвала адрес в центре города и попросила побыстрее. Таксист хихикнул: ну уж как получится, пробки, 8 утра, все такое. Вы же, говорю, не хотите, чтобы я тут у вас родила. Испугался таксист, разнервничался, пообещал в случае чего ГИБДД вызвать для сопровождения. Домчались за 50 минут, родить не успела. Так что вот вам прием для общения с таксистами, но не злоупотребляйте, а то они привыкнут.
В общем, я, конечно, сейчас не как урбанист, а, судя по всему, скорее как вуайерист говорю, но могу сказать, что с пробками в этом городе желательно что-то делать. И даже не нужно ничего особенно придумывать, все ведь уже придумано в других городах до нас, достаточно ознакомиться и перенять. И иногда хватит довольно простых мер, чтобы многое улучшить. Вот, например, банальное увеличение частоты электричек, чтобы они ходили в южном направлении каждые полчаса, например, сильно разгрузило бы ту же Большевистскую. Ну и общественный транспорт, конечно. Пусть выделенные ему полосы никто не занимает (а тех, кто занимает, пусть штрафуют), и пусть он станет все-таки удобным и безопасным. Пусть ГИБДД занимается регулировкой движения, когда это необходимо (я один раз ехала в город, когда к нам приезжал Путин и на каждом светофоре стояли регулировщики — и это же прелесть как быстро было). Ну, и коль уж у меня тут приступ мечтаний, пусть строится метро. Ну наверняка же можно как-то строить метро, раз можно строить не очень нужный городу мост?
Хотя, конечно, можно не бороться с пробками, а сделать их нашим, новосибирским, специалитетом. В Дижоне горчица, в Туле пряники, а в Новосибирске пробки. И устраивать для туристов туры по пробкам, можно даже и в кабриолете, чтобы прямо глубоко прониклись. И маршрут максимально простой: хватит одного круга по площади Инженера Будагова, чтобы приезжие сразу поняли, как хорошо им живется в их менее столичных городах, и вернулись в Томск или Кемерово с ощущением собственного превосходства. Правда, новосибирцам от этого пользы никакой, но, будем честны, не в наших традициях пытаться приносить пользу новосибирцам.
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