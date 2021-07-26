«Будто вечность ехали»: новосибирцы провели полночи в пробке на Ордынском шоссе

В ночь на 26 июля — с воскресенья на понедельник — новосибирцы застряли в многочасовой пробке на Ордынской трассе по пути в город: в 2 часа ночи на отдельных участках навигатор показывал 10 баллов.



Ехали на аварийке, пытались проехать по полям

По словам очевидцев, заторы начались уже после обеда. Кто-то стоял в пробке почти 6 часов.



— Я начала смотреть навигатор даже раньше 5 часов вечера. Задавала расстояние до своего дома (возле Нарымского сквера), было 2 с лишним часа, — рассказала Евгения, которая обычно тратит на дорогу чуть больше часа. — Время постепенно увеличивалось. Сначала было 2:12, потом 2:24. В 11 вечера я поняла, что время практически не меняется. В итоге выехала в 23:10, приехала домой в 1:40. Итого: 60 километров за два часа сорок минут.