«Будто вечность ехали»: новосибирцы провели полночи в пробке на Ордынском шоссе

Новосибирцы провели полночи в пробке на Ордынском шоссе
В ночь на 26 июля — с воскресенья на понедельник — новосибирцы застряли в многочасовой пробке на Ордынской трассе по пути в город: в 2 часа ночи на отдельных участках навигатор показывал 10 баллов.
Ехали на аварийке, пытались проехать по полям
По словам очевидцев, заторы начались уже после обеда. Кто-то стоял в пробке почти 6 часов.
— Я начала смотреть навигатор даже раньше 5 часов вечера. Задавала расстояние до своего дома (возле Нарымского сквера), было 2 с лишним часа, — рассказала Евгения, которая обычно тратит на дорогу чуть больше часа. — Время постепенно увеличивалось. Сначала было 2:12, потом 2:24. В 11 вечера я поняла, что время практически не меняется. В итоге выехала в 23:10, приехала домой в 1:40. Итого: 60 километров за два часа сорок минут.
По ее словам, пробка началась сразу с выезда на Ордынскую трассу.
— Мы медленно двигались до Ярково, но там хотя бы ехали. А за Ярково встали. Много машин стояли по обочинам — то ли они просто перегревались, то ли просто водители уже устали. Дальше по двойной дороге, когда все уходят в одну полосу, буквально за ней как будто небольшая поверхность асфальта вырезана, соответственно машины там тоже притормаживали. Когда ее проехали, началось движение. Это уже на подъезде к Верх-Туле, — рассказывает Евгения.
Женщина рассказывает, что все были на нервах, кто-то от отчаяния даже долго сигналил. Люди писали комментарии в приложении с картами: «Горите в аду», кто-то шутил, писал, что есть водка, но нет еды и предлагал поменяться.
В редакцию НГС пришло еще несколько сообщений от попавших в ночную пробку, которая началась с Ордынского.
— Расход бензина 30 литров на 100 километров. Почему такая пробка? Пятый час пошел, как мы в пробке от Ордынки. Чувствую, будто вечность едем в пробке, — написала ночью читательница.
По словам очевидцев, пробка была до 3 ночи. Многие ехали на аварийках, у кого-то заканчивался бензин, никто не отменял поломки машины, проколотые колеса. Несколько водителей пытались проехать по полям, некоторые выезжали на встречку. Особенно непросто было водителям с маленькими детьми.
Сабина Щигарцова, которая возвращалась из Краснозерки, рассказала НГС, что пробка началась примерно в 40 километрах от Ордынки. На дорогу до Новосибирска они потратили 6,5 часов.
— Никогда такого не было, сколько лет мы уже ездим на выходные к родителям. На выезде еще да, было такое в пятницу, а воскресенье вечером — нет, — уточнила девушка.
Три участка ремонтируют, один реконструируют
Пробки в воскресенье — традиционное явление для лета, когда все возвращаются в город с отдыха на Обском море. Но помимо этого фактора добавляется ремонт трассы.
По информации Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар, от Новосибирска до Ордынского ремонт идет на трех участках дороги:
На двух участках работы уже заканчивают, осталось обустройство обочин — планируют закончить к середине августа. Работы на третьем участке (с 53 по 57,5 км) продлятся до конца августа.
Кроме ремонта, на участке с 19 по 27 километр (около Верх-Тулы) идет реконструкция трассы. Окончание работ запланировано на конец 2022 года.
— ТУАД контролирует выполнение работ. С этого года к традиционным методам контроля ТУАД планирует добавить технологию лазерного сканирования. Вопрос о повсеместном внедрении технологии находится на рассмотрении в Минтрансе области, — отметили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, технология лазерного сканирования позволяет отслеживать дорожное покрытие после ремонта. На мониторе видно, как изменилась толщина асфальта, высота полотна, уклон трассы. Дальность видения — около километра, заметно даже если асфальта стало меньше на сантиметр.
Ордынское шоссе — не единственное место, где в воскресенье вечером были пробки. Вечером в воскресенье, 25 июля, длинная пробка началась на Бердском шоссе в сторону Новосибирска. Недавно сибирячка Светлана Гладкова предложила устраивать туры по новосибирским пробкам.