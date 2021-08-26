7 вещей, которые бесят девушку на дорогах Новосибирска

Новосибирские дороги и дорожная инфраструктура раздражают многих, но какие же дороги без дураков? Журналист НГС — автомобилистка с 10-летним стажем вождения — составила свой список водителей, которые раздражают ее на дорогах. И, думаем, вы разделите ее негодование.
Раньше казалось, что на дорогах Новосибирска можно заметить такую тенденцию: в будние дни водители ездят немного лучше, чем в выходные. Но в последнее время, на мой взгляд, такое разделение стирается: каждый день, даже за самую непродолжительную поездку в любой точке города, можно встретить водителя, про которого ты подумаешь «Да как ему права дали?!», «ПДД вам вообще не знакомы?» и, возможно, что-то менее цензурное. И, конечно же, здесь не работают никакие стереотипы ни про гендер, ни про возраст, ни про цену или марку машины. Вести себя, как дурак, на дороге может любой (возможно, даже я или вы, но очень важно стараться этого не делать).
Чем больше я ездила на машине каждый день, тем больше думала о том, сколько на дорогах дураков (отвратительных ям тоже — привет мэру Локтю). Поэтому вот мой топ раздражителей в хаотичном порядке:
1. Тот, кто очень грубо подрезает.
Здесь, конечно, и пояснения не нужны: некоторым, видимо, хочется почувствовать себя в NFS или просто ощутить прилив адреналина, поэтому они пролетают, как ракета, в сантиметрах от тебя. К таким грубиянам можно отнести «шашечников», которые, наверное, думают, что они кошки и у них девять жизней.
2. Тот, кто ездит без поворотников.
Сложно представить, что на самом деле руководит такими людьми. Лень, незнание, где право, а где лево, безответственность, желание поиграть в игру «Угадай, куда поеду» или всё сразу.
3. Тот, кто постоянно не видит свою полосу и выезжает из нее.
И ладно бы полос на дороге не было, глазомера не хватало бы, но люди так делают и когда краска на асфальте яркая, четкая, видимая. По моим наблюдениям, чаще это праворукие или те, кто решает срочно посмотреть в телефон.
4. Тот, кто всегда считает, что другой ряд лучше, а у соседа трава зеленее и жена красивее, и постоянно катается туда-сюда, замедляя поток.
Люди думают, что так экономят время, доезжают быстрее, но на самом деле в основном они просто замедляют всех, когда перестраиваются из ряда в ряд.
5. Тот, кто видит свободный ряд, как правило, левый, проезжает по нему с ветерком, а потом упирается в него, потому что дальше прямо нельзя, и начинает перестраиваться в соседний ряд, создавая всем помехи.
Водители, которые так делают, видимо, чувствуют себя победителями по жизни: «Все ж стоят, как дураки, а я самый умный — поеду по пустому ряду. Я такой крутой, поэтому тормозите все и пропускайте меня». Знаки, которые показывают, какой ряд куда едет, им ничего не говорят заранее.
6. Тот, кто не может подождать 30 секунд и не заезжать на узкую дорогу в придомовой территории, а лезет, чтобы вы потом вдвоем крайне медленно разъезжались, едва не задевая друг друга, потому что место там по сути для одного.
Разве не должно действовать правило, при котором ждут первого заехавшего и потом спокойно проезжают?!
7. Тот, кто решает, что он самый крутой и хитрый, и объезжает стоящую очередь из машин, нагло выпираясь из другого ряда, с обочины или еще откуда-то.
Некоторые, чтобы не чувствовать себя совсем мудаками и чтобы им за это ничего не было, включают аварийку и едут по обочине с ней.
А кто на дорогах раздражает вас? Пишите в комментариях.
Ранее мы рассказывали, где в Новосибирске водители плюют сразу на два правила, чтобы побыстрее попасть в магазин, и где водители сокращают путь по встречной полосе, не боясь лишения прав.
Почитайте также колонку нашего SMM-редактора Яна Дегтярёва, который получил водительские права полгода назад. Он рассказал, как водители-новички чувствуют себя на дорогах Новосибирска — сигналящие хамы, отсутствие разметки и игнор ПДД. Вот его монолог.
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