7 вещей, которые бесят девушку на дорогах Новосибирска

Чем больше я ездила на машине каждый день, тем больше думала о том, сколько на дорогах дураков (отвратительных ям тоже — привет мэру Локтю). Поэтому вот мой топ раздражителей в хаотичном порядке:

1. Тот, кто очень грубо подрезает.

Здесь, конечно, и пояснения не нужны: некоторым, видимо, хочется почувствовать себя в NFS или просто ощутить прилив адреналина, поэтому они пролетают, как ракета, в сантиметрах от тебя. К таким грубиянам можно отнести «шашечников», которые, наверное, думают, что они кошки и у них девять жизней.

2. Тот, кто ездит без поворотников.

Сложно представить, что на самом деле руководит такими людьми. Лень, незнание, где право, а где лево, безответственность, желание поиграть в игру «Угадай, куда поеду» или всё сразу.

3. Тот, кто постоянно не видит свою полосу и выезжает из нее.

И ладно бы полос на дороге не было, глазомера не хватало бы, но люди так делают и когда краска на асфальте яркая, четкая, видимая. По моим наблюдениям, чаще это праворукие или те, кто решает срочно посмотреть в телефон.