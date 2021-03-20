«Разгоняют свои телеги до сверхзвуковых скоростей». Монолог автомобилиста с опытом вождения 1 месяц

Ежегодно на дороги Новосибирска выезжают несколько тысяч начинающих автомобилистов. В этом году сдал экзамены, получил права и купил машину наш коллега — SMM-редактор НГС Ян Дегтярёв. Каково водителю-новичку стоять в пробках и мириться с наглостью (или безалаберностью) бывалых автомобилистов, он рассказал в своей авторской колонке. Публикуем ее.
Можете назвать это криком души или полным отсутствием опыта, но факт остается фактом: начинающему водителю в Новосибирске приходится очень туго. Стоило мне только выехать в свой первый день за пределы двора, как в голове возник вопрос: господа, а где разметка? Габариты машины чувствую, дистанцию соблюдаю... Но вот разметки совсем не вижу. В надежде поднимаю глаза на свисающие прямо над дорогой знаки — но их уже сдуло сибирским ветром куда-то в сторону. Ладно, не беда, едем дальше и поглядываем на впереди идущий автомобиль.
Ограничение 40 километров в час. Казалось бы, что тут сложного? Ничего, если только позади тебя не едут спешащие по своим делам люди, для которых никаких знаков не существует. Не обращаю на них внимания, спокойно двигаюсь дальше и останавливаюсь на красный сигнал светофора. И тут мимо меня проносится персонаж, который до этого раз 10 сигналил, бил кулаком по рулю и демонстрировал отличное знание великого русского языка. Дела у человека есть, сами понимаете. Потому и разгоняет свою телегу за несколько миллионов до сверхзвуковых скоростей.
Также хочу снять шляпу перед некоторыми автомобилистками, которые умудряются разговаривать по телефону и при этом сладко потягивать IQOS. Разумеется, руки у таких дамочек заняты, а потому ни поворотники, ни руль толком не используются. Вот и я, аккуратно двигаясь по своей полосе, чуть не въехал в зад огромного Mercedes-Benz, из окна которого шел дымок и был слышен звонкий женский смех на том конце провода. Но я не отчаиваюсь и продолжаю свой путь до работы.
Отдельного упоминания заслуживают чудаки (возможно, ошибся буквой), которые никогда не выключают фары дальнего света. Дорогие мои, нет никого на встречной полосе и перед вами — пользуйтесь ими на здоровье! Но какого черта вы не выключаете их, находясь в черте города, где всегда много машин? Купленные права или же ощущение вседозволенности благодаря вашему навороченному космолету? В чем причина? Вы слепите остальных водителей, тем самым провоцируя ДТП. Подумайте об этом на досуге.
Сам я езжу всего один месяц, серьезных (или не очень) неудач у меня почти не было. Один раз, позабыв снять машину с ручника, я пытался выехать из парковочного кармана (благо спустя пять минут я посмотрел на приборную панель и понял свою ошибку). Через пару дней после этого были залиты свечи зажигания, так как автомобиль я оставил на ветреной стороне дома, где он и замерз. Я несколько раз пытался его завести, но все попытки оказались безуспешными... В общем, каюсь, ваш покорный слуга и сам не без греха.
Небольшой итог: отсутствие на некоторых улицах разметки, гонщики с нарушителями ПДД и люди, которые не следят за дорогой — именно эти вещи можно назвать ахиллесовой пятой начинающих водителей в Новосибирске. Я постарался вкратце обо всем рассказать. Спасибо вам за внимание и удачи на дорогах!
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