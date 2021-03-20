«Разгоняют свои телеги до сверхзвуковых скоростей». Монолог автомобилиста с опытом вождения 1 месяц

Отдельного упоминания заслуживают чудаки (возможно, ошибся буквой), которые никогда не выключают фары дальнего света. Дорогие мои, нет никого на встречной полосе и перед вами — пользуйтесь ими на здоровье! Но какого черта вы не выключаете их, находясь в черте города, где всегда много машин? Купленные права или же ощущение вседозволенности благодаря вашему навороченному космолету? В чем причина? Вы слепите остальных водителей, тем самым провоцируя ДТП. Подумайте об этом на досуге.



Сам я езжу всего один месяц, серьезных (или не очень) неудач у меня почти не было. Один раз, позабыв снять машину с ручника, я пытался выехать из парковочного кармана (благо спустя пять минут я посмотрел на приборную панель и понял свою ошибку). Через пару дней после этого были залиты свечи зажигания, так как автомобиль я оставил на ветреной стороне дома, где он и замерз. Я несколько раз пытался его завести, но все попытки оказались безуспешными... В общем, каюсь, ваш покорный слуга и сам не без греха.



Небольшой итог: отсутствие на некоторых улицах разметки, гонщики с нарушителями ПДД и люди, которые не следят за дорогой — именно эти вещи можно назвать ахиллесовой пятой начинающих водителей в Новосибирске. Я постарался вкратце обо всем рассказать. Спасибо вам за внимание и удачи на дорогах!

