Место на Ипподромской, где водители плюют сразу на два правила, чтобы побыстрее попасть в магазин (схема)

Новосибирцы массово нарушают ПДД возле «Спортмастера» на Ипподромской
Горожане (пешеходы и водители) постоянно рассказывают нам, где и как в Новосибирске нарушают правила движения — сегодня обсудим встречную езду по дороге с односторонним движением и игнорирование знака «Движение прямо». Нарушителей регулярно замечают возле магазина «Спортмастер» на Ипподромской магистрали — подробности у Дмитрия Косенко.
«Спортмастер» на Ипподромской. Единственный законный способ попасть на парковку магазина — ехать от площади Будагова и поворачивать в первый въезд.
Здесь организована схема одностороннего движения — заехали, проехали парковку, выехали со второго примыкания парковки к Ипподромской. Стоят соответствующие знаки одностороннего движения.
Напротив выезда с парковки на Ипподромской организован разрыв для разворота автомобилей, которые едут со стороны «Ауры». Так вот, многие водители сразу после разворота резко перестраиваются и поворачивают на парковку «Спортмастера», двигаясь уже «против шерсти».
— По Ипподромской в сторону Будагова едут, разворачиваются и сразу на «Спортмастер» под знак «Только прямо», а потом еще и по одностороннему «против шерсти» едут под кирпич, — пишут наши читатели.
Вот он, этот знак на Ипподромке — 4.1.1 «Движение прямо», предписывающий двигаться только в том направлении, которое изображено на знаке. Для нарушителей по
Но это еще не всё, дальше водители едут по односторонней дороге во встречном направлении — а это уже гораздо более серьезное нарушение. Правда, непонятно, куда делся знак «кирпич», который здесь висел в прежние годы — это видно на Яндекс.Панорамах.
Нарушения массовые, на парковке множество автомобилей, припаркованных таким образом — они явно заехали на стоянку через выезд.
Очевидно, чтобы не поощрять массовые нарушения, дорожникам стоит вернуть знак «кирпич» — это внесет больше ясности. Кроме того, перед выездом с парковки не помешал бы и знак 3.18.1 «Поворот направо запрещен».