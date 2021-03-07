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Место на Ипподромской, где водители плюют сразу на два правила, чтобы побыстрее попасть в магазин (схема)

Разбираемся с нарушениями возле магазина «Спортмастер»

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Именно на этот участок дороги нам уже несколько месяцев жалуются читатели

Именно на этот участок дороги нам уже несколько месяцев жалуются читатели

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Новосибирцы массово нарушают ПДД возле «Спортмастера» на Ипподромской

Горожане (пешеходы и водители) постоянно рассказывают нам, где и как в Новосибирске нарушают правила движения — сегодня обсудим встречную езду по дороге с односторонним движением и игнорирование знака «Движение прямо». Нарушителей регулярно замечают возле магазина «Спортмастер» на Ипподромской магистрали — подробности у Дмитрия Косенко.

Схема нарушений

Схема нарушений

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«Спортмастер» на Ипподромской. Единственный законный способ попасть на парковку магазина — ехать от площади Будагова и поворачивать в первый въезд.

Знак одностороннего движения

Знак одностороннего движения

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Здесь организована схема одностороннего движения — заехали, проехали парковку, выехали со второго примыкания парковки к Ипподромской. Стоят соответствующие знаки одностороннего движения.

Автомобиль разворачивается

Автомобиль разворачивается

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Напротив выезда с парковки на Ипподромской организован разрыв для разворота автомобилей, которые едут со стороны «Ауры». Так вот, многие водители сразу после разворота резко перестраиваются и поворачивают на парковку «Спортмастера», двигаясь уже «против шерсти».

Автомобиль заезжает через выезд

Автомобиль заезжает через выезд

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— По Ипподромской в сторону Будагова едут, разворачиваются и сразу на «Спортмастер» под знак «Только прямо», а потом еще и по одностороннему «против шерсти» едут под кирпич, — пишут наши читатели.

Знак 4.1.1 «Движение прямо»

Знак 4.1.1 «Движение прямо»

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Вот он, этот знак на Ипподромке — 4.1.1 «Движение прямо», предписывающий двигаться только в том направлении, которое изображено на знаке. Для нарушителей по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» предусмотрен штраф 500 рублей.

Машина едет во встречном направлении

Машина едет во встречном направлении

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Но это еще не всё, дальше водители едут по односторонней дороге во встречном направлении — а это уже гораздо более серьезное нарушение. Правда, непонятно, куда делся знак «кирпич», который здесь висел в прежние годы — это видно на Яндекс.Панорамах.

Знак «кирпич» на снимках 2014 года

Знак «кирпич» на снимках 2014 года

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Припаркованные авто

Припаркованные авто

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Нарушения массовые, на парковке множество автомобилей, припаркованных таким образом — они явно заехали на стоянку через выезд.

Не помешает дополнительный знак 3.18.1 «Поворот направо запрещен»

Не помешает дополнительный знак 3.18.1 «Поворот направо запрещен»

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Очевидно, чтобы не поощрять массовые нарушения, дорожникам стоит вернуть знак «кирпич» — это внесет больше ясности. Кроме того, перед выездом с парковки не помешал бы и знак 3.18.1 «Поворот направо запрещен».

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ПДДнарушения
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