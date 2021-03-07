Место на Ипподромской, где водители плюют сразу на два правила, чтобы побыстрее попасть в магазин (схема)

Горожане (пешеходы и водители) постоянно рассказывают нам, где и как в Новосибирске нарушают правила движения — сегодня обсудим встречную езду по дороге с односторонним движением и игнорирование знака «Движение прямо». Нарушителей регулярно замечают возле магазина «Спортмастер» на Ипподромской магистрали — подробности у Дмитрия Косенко.