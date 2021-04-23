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Лишения прав не боятся: место в Новосибирске, где водители сокращают путь по встречной полосе (схема нарушений)

Как можно ездить по встречке и экономить время, рискуя водительскими правами

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Улица Аэропорт в северной части Новосибирска

Улица Аэропорт в северной части Новосибирска

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Жители Новосибирска массово нарушают ПДД на улице Аэропорт

Можно ли ездить по встречной полосе? Оказывается, некоторые водители Новосибирска считают, что можно. И не боятся остаться без прав. Мы не раз сообщали о таких фактах на различных улочках города, на этот раз речь пойдет о нарушениях в непосредственной близости к Красному проспекту — как говорится, у всех на виду. Подробности — в материале НГС.

Установлен знак одностороннего движения

Установлен знак одностороннего движения

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Северная часть Новосибирска, Красный проспект переходит в улицу Аэропорт, ведущую к городскому аэропорту и местным жилым кварталам. Улица является односторонней, о чём предупреждает соответствующий знак.

Для общественного транспорта выделена полоса

Для общественного транспорта выделена полоса

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Исключение сделано для общественного транспорта — троллейбусам выделена отдельная полоса, установлены знаки, предупреждающие о движении такого транспорта.

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Но, как рассказывают наши читатели, постоянно находятся те водители, которые выезжают из жилых кварталов и едут «против шерсти» в сторону Красного проспекта.

Автомобиль едет против потока

Автомобиль едет против потока

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— Езда по встречке по улице Аэропорт от «Аэропорт Северный» до перекрестка с улицей Мочищенское шоссе. Постоянные нарушения и создание аварийных ситуаций.

— При подъеме с улицы Северной начинается одностороннее движение. Встречное направление — только для троллейбусов. Многие водители игнорируют знаки, едут по встречной полосе, — сообщают читатели НГС.

Водители хотят быстрее попасть на Красный проспект

Водители хотят быстрее попасть на Красный проспект

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Зачем люди это делают? Ну, очевидно, чтобы побыстрее попасть в центр. Если выезжать из жилых кварталов по правилам, нужно доехать до аэропорта, потом до Мочищенского шоссе, отстоять там на светофоре, повернуть налево и отстоять еще несколько светофоров, пока доберешься до Красного проспекта. Утром всё это довольно затруднительно.

Можно лишиться прав на полгода

Можно лишиться прав на полгода

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Вот водители и решаются на такое нарушение. А дело это, между прочим, довольно рискованное, вот что нам говорит п. 3 ст. 12.16 КоАП: «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев».

Развязка Красного проспекта с Мочищенским шоссе

Развязка Красного проспекта с Мочищенским шоссе

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Может показаться, а зачем вообще на этой улице односторонняя схема? Машины здесь не толпятся, пропускная способность позволяет разрешить движение в обе стороны. Но тогда встает вопрос о развязке транспортных потоков в месте пересечения с Красным проспектом. Либо там ставить лишний светофор, либо создавать аварийные ситуации с машинами, которым нужно проскочить на проспект.

Ранее мы сообщали о транспортных проблемах на левом берегу, где водители выезжают на встречную полосу на железнодорожных переездах, чтобы побыстрее проскочить закрытый шлагбаум.

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ПДДнарушения
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