Лишения прав не боятся: место в Новосибирске, где водители сокращают путь по встречной полосе (схема нарушений)

Можно ли ездить по встречной полосе? Оказывается, некоторые водители Новосибирска считают, что можно. И не боятся остаться без прав. Мы не раз сообщали о таких фактах на различных улочках города, на этот раз речь пойдет о нарушениях в непосредственной близости к Красному проспекту — как говорится, у всех на виду. Подробности — в материале НГС.