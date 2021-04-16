Несчастный левый берег. Как у водителей сдают нервы и они едут по встречке на ж/д переездах (фоторепортаж)

— Примерно в 7–8 часов утра там творится кошмар. Автомобилистам, которые едут в разных направлениях, приходится вклиниваться в одну полосу, ведущую через ж/д переезд. Очереди скапливаются просто огромнейшие! Ситуация усугубляется тем, что переезд периодически закрывается, пропуская поезда и электрички. Люди выезжают на встречную полосу и встают там очередью друг за другом. Когда переезд открывается, то все устремляются на эту единственную полосу через переезд, простите за выражение, как стадо баранов, — рассказывает наш читатель Денис Веснин.