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Несчастный левый берег. Как у водителей сдают нервы и они едут по встречке на ж/д переездах (фоторепортаж)

Изучаем проблемы на переездах в районе улицы Станционной

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Тот самый переезд в районе Ипподрома. Мы провели здесь около часа и проанализировали, как часто автомобилисты нарушают правила (рискуя своей жизнью)

Тот самый переезд в районе Ипподрома. Мы провели здесь около часа и проанализировали, как часто автомобилисты нарушают правила (рискуя своей жизнью)

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Сегодня вместе с читателями НГС мы изучим дорожные проблемы на левом берегу, который кое-кто считает отдельным от Новосибирска государством. Речь пойдет о напряженных железнодорожных переездах на улицах Бетонный переезд и Порт-Артурской в Ленинском районе. Каждый день там собираются пробки из-за закрытия переездов, заставляющие водителей выезжать на встречку, объезжать заторы и вставать перед шлагбаумом на встречной полосе.

Схема нарушения на переезде

Схема нарушения на переезде

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Ж/д переезд в створе улицы Порт-Артурской в районе Ипподрома, по одной полосе движения в каждую сторону. Регулярно здесь проходят поезда и переезд закрывается. Особенно тяжело утром, когда сотни людей пытаются выехать из своих жилмассивов на улицу Станционную.

Заторы образуются регулярно — мы проверили

Заторы образуются регулярно — мы проверили

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И, естественно, находятся люди, которые объезжают затор по встречной полосе, упираются в шлагбаум, а потом пытаются вклиниться в свою полосу.

Самые умные объезжают по встречной полосе

Самые умные объезжают по встречной полосе

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— Примерно в 7–8 часов утра там творится кошмар. Автомобилистам, которые едут в разных направлениях, приходится вклиниваться в одну полосу, ведущую через ж/д переезд. Очереди скапливаются просто огромнейшие! Ситуация усугубляется тем, что переезд периодически закрывается, пропуская поезда и электрички. Люди выезжают на встречную полосу и встают там очередью друг за другом. Когда переезд открывается, то все устремляются на эту единственную полосу через переезд, простите за выражение, как стадо баранов, — рассказывает наш читатель Денис Веснин.

Нарушители встают перед шлагбаумом, а потом вклиниваются в автомобильный ряд

Нарушители встают перед шлагбаумом, а потом вклиниваются в автомобильный ряд

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Вот, к примеру, голубчик на «Мерседесе» торопится, объезжает пробку и встает перед закрытым шлагбаумом. Получается, из-за него другие будут ждать. Такая же ситуация на аналогичном переезде на улице Бетонный переезд в районе станции «Западная площадка». Наш читатель снял видео, как автомобилисты массово забивают встречную полосу.

Такие маневры нарушают сразу два пункта ПДД

Такие маневры нарушают сразу два пункта ПДД

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Сплошной линии разметки, разделяющей полосы, при приближении к переездам нет. Однако водители всё равно нарушают ПДД, не говоря уже о хамстве и неуважении к другим.

Пункт 11.4 Правил гласит, что «обгон запрещен <...> на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними». Кроме того, согласно пункту 11.2, «водителю запрещается выполнять обгон <...> если по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу». Вклиниваться обратно в свою полосу — это и помеха, и аварийная ситуация.

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ПДДнарушения
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